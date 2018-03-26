В ходе торжеств по случаю Новруза в турецком городе Кастамону стартовали в рамках программы культурной столицы тюркского мира-2018

Кастамону, небольшой город в черноморском регионе Турции, стал местом празднования Новруза 21 марта 2018 года. Красочная церемония также ознаменовала запуск ряда мероприятий, посвященных Кастамону, как культурной столице тюркского мира на 2018 год.

Так, на площади Независимости перед зданием канцелярии губернатора провинции Кастамону, торжества начались с зажжения традиционного огня Новруз.

Следуя древней традиции, главные гости празднования – в их числе были Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ профессор Дюсен Касеинов, министр культуры и туризма Турецкой Республики, профессор, доктор Нуман Куртулмуш, губернатор Кастамону Яшар Карадениз и мэр Кастамону Тахсин Бабаш, – перепрыгнули через огонь. Обычай гласит, что огонь этот очищает и приносит удачу.

После этого, гостям были продемонстрированы такие ритуалы, как ковка железа и бросание яиц.

После этих обрядов с речью выступил Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дусен Касеинов, который произнес молитву в честь Новруз:

Всемогущий Бог!

Пусть наши дома всегда будут теплыми и мирными, а наши сердца всегда будут полны любви и наши семьи всегда будут счастливы!

В этот особый день возрождения природы мы молимся. Пусть мир правит миром, пусть наши страны живут в спокойствии, поскольку наши связи поддерживают единство и нашу силу.

Пусть святой день наших народов “yengi kün”, “Новый Год”, “Эргенекон”, “Март докузу” и “Яна Жыл” будет счастливым и наполнит мир изобилием.

Пусть Невруз, общий праздник тюркского мира, будет счастливым!”.

Министр культуры и туризма Турции доктор Нуман Куртулмуш в своем выступлении отметил, что Невруз учит нас вечному принципу жизни, основанному на цикле изменений и эволюции: «Эволюция – это сущность природы каждого существа. Нет такого живого существа, которое остается неизменным и не меняется. Это относится и к человеческой расе. Действительно, она меняется как физически, так и духовно. Если мы будет таким образом толковать Невруз, то сможем установить более прочные связи с природой. Каждое творение Вселенной – наше наследие. Если мы будет расценивать Невруз, как призыв к более ответственному отношению к природе и матери-Земле, мы станем еще более солидарными друг с другом. Мы сможем познать дружбу, и то, как делиться друг с другом во взаимной солидарности и братстве. Этими словами позвольте пожелать мира и благополучия всем народам тюркского мира».

Губернатор Кастамону Яшар Карадениз сказал: «Поскольку зима заканчивается сегодня, мы очень рады приветствовать наступление весны в Кастамону. Сегодня мы зажигаем огонь Невруз в Кастамону. Коллективы из 18 различных стран тюркского мира собрались в Кастамону по случаю открытия года культурной столицы тюркского мира».

После выступлений последовал замечательный концерт с участием творческих коллективов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана, Алтая (РФ), Башкортостана (РФ), Якутии Саха (РФ), Дагестана (РФ), Кабардино-Балкарии (РФ), Бурятии (РФ), Гагаузии (Молдова), Македонии, Косово, Сербии и Боснии и Герцеговины.

На церемонии присутствовало большое число жителей Кастамону.

В ТЮРКСОЙ входят: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Туркменистан.

Государства, имеющие статус наблюдателей: Республика Алтай (РФ), Республика Башкортостан (РФ), Автономное территориальное образование Гагаузия (Республика Молдова), Республика Хакасия (РФ), Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Саха-Якутия (РФ), Республика Татарстан (РФ), Республика Тыва (РФ)

Церемония в Кастамону собрала делегации из 13 стран и 18 регионов. /// nCa, Кастамону, 21 марта 2018 г.