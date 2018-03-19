Туркменистан: государственно-частному партнерству исполнилось 10 лет

Доклад nCa

Ашхабад, 19 марта 2018 (nCa) — Союз Промышленников и Предпринимателей Туркменистана была создан в марте 2008 года. Будучи уполномоченным служить связующим звеном между государственным и частным секторами, Союз отметил десятилетие своей весьма продуктивной жизнедеятельности.

В честь этой годовщины в Ашхабаде прошло несколько мероприятий, посвященных достижениям этой организации.

16 марта 2018 года Президент Бердымухамедов встретился с членами Союза. Помимо высокой оценки их деятельности, направленной на поддержку правительственной инициативы по стимулированию экспорта и импортозамещению, глава государств объявил о ряде решений, главная цель которых – содействие развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

17 марта 2018 года в Ашхабаде открылась выставка СППТ, в которой свою продукцию и услуги продемонстрировали 182 предприятия.

Данный доклад содержит следующие материалы:

Основные моменты выступления Президента Бердымухамедова на встрече в СППТ

Различные решения, объявленные Туркменистаном в поддержку частного сектора

Выставка СППТ

Президент встретился с предпринимательским сообществом

[Эта часть доклада взята из сообщение государственного информационного агентства TDH]

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с членами Союза промышленников и предпринимателей и, выступив перед представителями отечественного бизнеса, дал аналитическую оценку 10-летней деятельности этой организаций и сформулировал приоритетные цели национального развития, в достижении которых негосударственному сектору экономики отводится ключевая роль.

На встрече Президент озвучил новые решения, принятые в поддержку туркменского предпринимательства, подписал документы, направленные на дальнейшее повышение вклада частных структур в реализацию стратегических программ и отметил высокими государственными наградами отличившихся деятелей и работников СППТ.

Встреча главы Туркменистана с деловыми кругами прошла в центральном офисе СППТ при участии руководительского корпуса страны – председателя Меджлиса, членов правительства, министров, руководителей различных организаций и СМИ, многочисленных представителей структур Союза, Партии промышленников и предпринимателей.

Обратившись к собравшимся, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил с десятилетием со дня образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и предстоящим открытием юбилейной выставки и конференции.

За прошедшие годы СППТ превратился в крупную общественную организацию. Сегодня его ряды объединяют свыше двадцати тысяч предпринимателей. В стране ведётся планомерная работа по развитию объединений бизнесменов и поддержке предпринимательских начинаний, сказал глава государства, отметив, что за прошедшие годы доля негосударственного сектора экономики в составе ВВП значительно увеличилась. Без учёта топливно-энергетического комплекса она составила 62 процента.

Общее количество частных предприятий в стране превысило 18 тысяч. Рабочими местами было обеспечено почти 150 тысяч человек. За годы деятельности Союз промышленников и предпринимателей инвестировал в национальную экономику 15 миллиардов 360 миллионов манатов. Этот процесс успешно продолжается и сегодня.

Президент также отметил роль созданной в 2012 году Партии промышленников и предпринимателей, которая через своих депутатов представительствует в Национальном парламенте. В настоящее время Партия выдвигает своих кандидатов в депутаты Меджлиса, а также в органы местной власти и самоуправления, тем самым активно участвуя в предстоящих 25 марта выборах.

Глава государства особо выделил достойный вклад СППТ в успешное проведение в Ашхабаде в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Заслуживает внимания и участие предпринимателей в строительстве объектов в беломраморной столице, Национальной туристической зоне «Аваза», других регионах нашей прекрасной страны, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отмечая высокое качество сданных ими в эксплуатацию сотен объектов социально-бытового назначения. Среди них – библиотеки и гостиницы, торгово-развлекательные центры, оригинальной архитектуры спорткомплексы и международные аэропорты, многое другое. В год специалисты индивидуальных предприятий возводят и вводят в строй свыше 600 объектов.

Помимо этого, предприниматели участвуют в развитии вновь созданных отраслей экономики, в том числе и в промышленной переработке полезных ископаемых с использованием новейших технологий.

Велика доля частных товаропроизводителей в обеспечении продовольственной безопасности. Они успешно претворяют в жизнь принятые в этом направлении государственные программы, констатировал туркменский лидер, приведя следующие цифры: в настоящее время 63 процента продуктов сельского хозяйства и свыше 60 процентов промышленных товаров производятся в негосударственных отраслях экономики. Свыше 90 процентов работ в сфере торговли и услуг выполняют предприниматели.

Высококачественная и экологически безопасная продукция отечественных товаропроизводителей пользуется повышенным спросом и на внешних рынках. Большинство данных товаров идут на экспорт.

Представителями негосударственных отраслей накоплен богатый опыт в выполнении высококачественных строительных работ, отвечающих мировым стандартам. Это открывает им перспективы для уверенного выхода на международные рынки, отметил глава государства, назвав такие примеры, как детский сад в Республике Молдова, общеобразовательная школа в Астраханской области Российской Федерации, строительство которых осуществлено нашими предпринимателями.

Говоря о ведущейся членами СППТ большой работе по реализации экспортных возможностей, привлечению передового мирового опыта, использованию различных форм активного международного сотрудничества в сфере предпринимательства, Президент Гурбангулы Бердымухамедов в числе результатов этой деятельности перечислил открытие представительств Союза в Китайской Народной Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Австрийской Республике.

По инициативе СППТ в городах Синин Китая, Бишкеке Кыргызской Республики, столице Грузии городе Тбилиси и афганском Мазари-Шарифе открыты торговые дома и центры. Все это способствует широкому привлечению в нашу страну иностранных инвестиций, сделал вывод из вышесказанного глава государства.

Переходя к задачам на ближайшее будущее, Президент сказал, что Союз промышленников и предпринимателей должен занимать ведущее место в рыночной экономике Туркменистана, стать важнейшим механизмом обеспечения достойного уровня социально-бытовых условий жизни населения, а также способствовать успешной интеграции нашего независимого государства в систему глобальной экономики.

Предпринимателям принадлежит особая роль в развитии инновационной энергетической экономики, отметил глава государства, призвав бизнесменов к созданию высокотехнологичных предприятий с использованием местного сырья.

Наши предприниматели должны создавать предприятия по производству импортозамещающей продукции, а заработанные средства инвестировать в производство, основанное на передовых технологиях, быть в курсе текущего состояния и тенденций рыночных отношений, осваивать новые отрасли экономики.

Ещё раз сделав акцент на значимости малого и среднего бизнеса в воплощении масштабных государственных программ, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сосредоточил внимание предпринимателей на таких важнейших областях национальной экономики, как агропромышленный комплекс, стройиндустрия, пищевая и текстильная промышленность, транспорт, туризм, торговля и сфера услуг.

Внедряя передовые технологии и инновационные разработки, отечественный бизнес должен активно участвовать в реализации крупных градостроительных проектов, сказал Президент.

В целях приумножения производственных мощностей и вывода отечественной продукции на мировые рынки мы приветствуем образование совместных предприятий с зарубежными партнёрами. Мы создаем все условия для активного привлечения иностранных инвестиций, открытия представительств за пределами нашей страны. Президент Туркменистана заявил, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю помощь и уделять особое внимание дальнейшему развитию предпринимательства, в том числе модернизировать действующие законы, стимулирующие инвестиционную деятельность туркменских компаний и организующие наиболее благоприятную обстановку для предпринимательства, разрабатывать и принимать новые правовые акты.

В подтверждение этих слов туркменский лидер сообщил об утверждении Государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Туркменистане на 2018-2024 годы, и плана соответствующих мероприятий на данный период.

Эти системные меры призваны содействовать успешной реализации Программы Президента Гурбангулы Бердымухамедова по социально-экономическому развитию страны на семилетний период, укреплению рыночных основ туркменской экономики и расширению производственных мощностей частного сектора.

Под бурные аплодисменты Президент Туркменистана подписал Постановление об утверждении новой программы, явившееся очередной государственной мерой поощрения и стимулирования бизнес-сообщества страны к росту и раскрытию потенциала.

Глава Туркменистана сделал ещё одно важное сообщение, объявив о своём решении поручить предпринимателям, учитывая их высокое мастерство, реализацию проектов строительства высокоскоростной автомобильной магистрали Туркменабат – Ашхабад и предприятия по производству калийных удобрений в Гаурдаке.

С огромным воодушевлением восприняли эти слова представители отечественного бизнеса, которым Президент доверяет ответственные задания, полагаясь на их профессионализм и всемерно поддерживая их деятельность.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление о выделении Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана государственных кредитных средств для реализации названных проектов, что стало очередным свидетельством огромного внимания, уделяемого в нашей стране формированию сильного, конкурентоспособного и социально-ответственного бизнеса, созданию самой благоприятной среды для его развития.

Так, согласно документу Центральный банк Туркменистана через Акционерно-коммерческий банк «Rysgal» выделит СППТ кредит на сумму до двух миллиардов четырёхсот миллионов долларов США сроком на 20 лет с 1 процентом годовых и пятилетним льготным периодом для финансирования строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат.

А для финансирования строительства на месторождении калийных солей Тюбигатан в Лебапском велаяте Горнорудного обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений таким же образом будет выделен кредит на сумму до 600 000 000 долларов США сроком на 11 лет с 3 процентами годовых и четырёхлетним льготным периодом.

Кроме того, глава государства, подписав соответствующие документы, в том числе по возведению членами СППТ новых объектов в Ашхабаде, одобрил предложения по созданию в стране фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, а также утвердил перечень некоторых строительных и промышленных товаров, облагаемых таможенными пошлинами при ввозе на территорию Туркменистана, и размеры таможенных пошлин.

Далее Президент выступил со следующим значимым заявлением – Национальная туристическая зона «Аваза» будет передана в компетенцию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Это, в основе своей принципиальное решение главы государства было встречено бурными аплодисментами. По сути, оно означает начало самого активного этапа в развитии молодого курорта на туркменском побережье Каспия. Сейчас, когда успешно пройден начальный период становления НТЗ, находившейся под пристальной опекой государства, грандиозный проект, инициированный главой государства, вышел на новый виток роста и, доверяя столь масштабный и знаковый участок работ СППТ, Президент Туркменистана оправданно рассчитывает на высокую эффективность этого шага, как в ближайшей, так и в долговременной перспективе.

По мысли туркменского лидера, именно гибкость и мобильность бизнеса, его тонкое чутьё рыночной конъюнктуры, быстрая обучаемость, энергичность и инициативность, креативность, в конце концов, необходимы в сегодняшних меняющихся экономических реалиях, чтобы сделать мощный рывок вперед и вызвать новый всплеск расцвета. Для этого государством предприняты все необходимые меры, дается «зелёный свет» самым смелым планам и начинаниям при такой весомой и неоценимой поддержке, которую оказывает Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Затем глава государства объявил, что, высоко оценивая вклад предпринимателей в развитие экономики, решил наградить наиболее отличившихся и заслуживших признание бизнесменов государственными наградами.

Передав слово председателю Меджлиса А.Нурбердыевой, зачитавшей соответствующий Указ, Президент Гурбангулы Бердымухамедов вручил добившимся наиболее значительных результатов представителям СППТ государственные награды.

Среди удостоенных высокого признания – медали Туркменистана «Watana bolan söýgüsi üçin» за большие успехи в укреплении независимости и суверенитета Туркменистана, наращивании экономической мощи страны, руководители индивидуальных предприятий «Ussat-Inžener», «Aktab», «Batly-Gadam», «Erada», «Hilal», «Baýly-Gurluşyk», «Altyn Gala Gurluşyk», «Abraýly önüm», «Eziz-Dag», а также обществ «Altyn hojalyk», «Hasar», дайханского объединения «Parasatly».

От имени членов СППТ к главе государства обратился председатель Союза А.Дадаев, выразив глубокую признательность за внимание и радение, свидетельством которого стало и то, что сегодня глава государства прибыл лично поздравить с 10-летием создания организации. Для туркменских предпринимателей это незабываемый момент и историческое событие в жизни, сказал он.

В первый год с момента образования СППТ объединял 500 членов, силами которых было начато налаживание деятельности в различных отраслях национальной экономики. В тот период доля предпринимательства не достигала и 1 процента в экономике. А сегодня она превышает 60 процентов. Всё это стало возможным в результате последовательных усилий и поддержки Президента Гурбангулы Бердымухамедова, благодаря чему национальное предпринимательское дело быстро продвигается.

Направляющие инициативы, ценные предложения туркменского лидера вывели частный сектор страны на путь гармоничного развития. Как сказал руководитель СППТ, обращаясь к главе государства: «Успехи, достигнутые туркменскими предпринимателями, мы воспринимаем как Ваши заслуги».

Наряду с растущей активностью во всех отраслях экономики, сегодня отечественный бизнес начал деятельно участвовать и в общественно-политической жизни страны, создана политическая партия туркменских предпринимателей.

Представители частного сектора усердно трудятся, прилагая все усилия, чтобы оправдать высокое доверие Президента, продолжил председатель СППТ, заверив, что поставленные перед ними задачи будут успешно выполнены.

Эффективно используя созданные государством возможности, туркменские предприниматели сегодня выходят на международный уровень, осваивая современные технологии производства и маркетинга. При участии СППТ создана Национальная организация по штриховому кодированию. Штрих-код продукции, произведённой в Туркменистане, активно функционирует на мировых рынках. В настоящее время планируется создать национальную лабораторию по сертификации ИСО, являющейся гарантией конкурентоспособности товара на внешнем рынке.

Укрепляется и материальная-техническая база туркменского бизнеса, инфраструктура частного производственного сектора, оснащенного самым совершенным оборудованием от зарубежных производителей. Недавно на севере Ашхабада был введён в строй крупный административно-деловой и торговый комплекс из около 100 зданий, возведённый туркменскими предпринимателями.

Ещё раз отметив, что такое масштабное развитие предпринимательства в стране стало возможным в результате огромной поддержки Президента Гурбангулы Бердымухамедова, руководитель СППТ выразил признательность за внимание, создаваемые на государственном уровне условия для активного выхода туркменских бизнесменов на мировые рынки и сказал о дарении от имени членов Союза туркменскому лидеру прекрасного ахалтекинского скакуна Горелде, вручив соответствующее свидетельство о его родословной.

Завершая встречу и давая добрые напутствия молодым и зрелым бизнесменам, опытным частным производителям и только начинающим свой путь в деловом мире, глава Туркменистана подчеркнул: у предпринимательства сегодня есть огромные возможности для дальнейшего развития нашей страны, идущей путём демократических реформ и социально-экономических преобразований.

«И потому мы ждём от вас новых успехов в самых разных сферах деятельности, приумножения экономического потенциала нашей Отчизны!», – сказал Президент.

Я уверен, сказал глава государства, в год с девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» международное сотрудничество получит ещё большее развитие, укрепится сплочённость нашего народа. Здесь глава государства привёл бессмертные и пророческие строки великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги о прекрасном будущем Туркменского государства и о том, что только в единстве народа возвысится судьба туркмен.

Так и будет – наш дружный народ ждёт светлое будущее, он добьётся больших успехов. Так и должно быть, потому что мы избрали верный путь развития. По этому пути мы уверенно пойдем вперёд. И надо делать более решительные шаги вперёд, только вперёд! – воззвал Президент Туркменистана.

Ещё раз поздравив с 10-й годовщиной со дня образования Союза промышленников и предпринимателей, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе.

СППТ выделен в постоянное пользование земельный участок в Ашхабаде

Президент Туркменистана подписал Распоряжение, предписав выделить Союзу промышленников и предпринимателей земельный участок в 8 гектаров вдоль улицы Тегеранская города Ашхабада в постоянное пользование для строительства комплекса зданий, состоящего из Торгово-развлекательного, делового центров, а также современного жилого дома.

Согласно документу, Государственному комитету по охране окружающей среды и земельным ресурсам предписано совместно с хякимликом города Ашхабада в установленном порядке оформить предоставление вышеуказанного земельного участка.

Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив хякимлику города Ашхабада заключить с индивидуальным предприятием «Beýik-Bina» контракт на проектирование и строительство с благоустройством прилегающей территории дорог и тротуаров, эстакадных мостов, фонтанов, детских развлекательных площадок, искусственного канала и сопутствующих зелёных зон ведущих к комплексу зданий, состоящему из Торгово-развлекательного, делового центров, а также современного жилого дома вдоль улицы Тегеранская города Ашхабада.

Документом предписано начать строительные работы в апреле 2018 года и сдать объекты в апреле 2021 года с полной готовностью к эксплуатации.

Создан Фонд по поддержке МСП

В целях дальнейшего развития предпринимательской деятельности в период рыночных экономических отношений, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также создания инновационных производств Президент Туркменистана подписал Постановление, одобрив ряд соответствующих предложений Союза промышленников и предпринимателей по созданию в стране фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Утверждена Госпрограмма по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2018-2024 годы

Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Государственную программу по поддержке малого и среднего предпринимательства в Туркменистане на 2018-2024 годы, и план соответствующих мероприятий на этот период.

Документ принят с соответствии с Законом Туркменистана «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», в целях успешной реализации Программы социально-экономического развития страны на 2018-2024 годы, дальнейшего обеспечения высоких темпов социально-экономического развития страны, активизации предпринимательской деятельности в различных отраслях национальной экономики, увеличения ассортимента и объёмов производимых малыми и средними предприятиями товаров, повышения их конкурентоспособности на зарубежных рынках, содействия развитию частного предпринимательства.

Утвержден перечень стройматериалов и промтоваров, облагаемых пошлинами при вводе в Туркменистан

Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив перечень некоторых строительных и промышленных товаров, облагаемых таможенными пошлинами при ввозе на территорию Туркменистана, и размеры таможенных пошлин.

Министерству финансов и экономики, Государственной таможенной службе предписано совместно с Министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

СППТ получит кредиты на строительство автобана Ашхабад-Туркменабад и предприятия по производству калийных удобрений в Лебапском велаяте

Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав Центральному банку Туркменистана за счёт государственных средств через Акционерно-коммерческий банк «Rysgal» выделить Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана кредит на сумму до 2 400 000 000 (двух миллиардов четырёхсот миллионов) долларов США сроком на 20 лет с 1 процентом годовых и пятилетним льготным периодом для финансирования строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат.

Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав Центральному банку Туркменистана за счёт государственных средств через Акционерно-коммерческий банк «Rysgal» выделить Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана кредит на сумму до 600 000 000 (шестисот миллионов) долларов США сроком на 11 лет с 3 процентами годовых и четырёхлетним льготным периодом для финансирования строительства на месторождении калийных солей Тюбигатан в Лебапском велаяте Горнорудного обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений.

Национальная турзона Аваза будет передана СППТ

На встрече с членами Союза промышленников и предпринимателей, состоявшейся 16 марта, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил со значимым заявлением – Национальная туристическая зона «Аваза» будет передана в компетенцию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Это, в основе своей принципиальное решение главы государства означает начало самого активного этапа в развитии молодого курорта на туркменском побережье Каспия. Сейчас, когда успешно пройден начальный период становления НТЗ, находившейся под пристальной опекой государства, грандиозный проект, инициированный главой государства, вышел на новый виток роста и, доверяя столь масштабный и знаковый участок работ СППТ, Президент Туркменистана оправданно рассчитывает на высокую эффективность этого шага, как в ближайшей, так и в долговременной перспективе.

Выставка товаров и услуг частного сектора Туркменистана

Около 182 предпринимателей Туркменистана продемонстрировали свои услуги и продукцию на выставке, посвящено десятилетию СППТ.

Смотр отразил многообразие предпринимательской деятельности в стране, охватывающей агропромышленный комплекс, пищевую и перерабатывающую промышленность, строительную промышленность и производство электротехнического оборудования, а также торговлю, туризм, образование, социальные услуги, транспорт и логистику.

Нашли также отражение значительные усилия по внедрению инноваций в производственный сектор.

На площадке Экспоцентра «тяжеловесы» отрасли: «Ajaýyp bina», «Ajaýyp gurluşyk», «Aktab», «Dor bedew», «Ussat inžener», «Rysgally zähmet», «Döwlet gurluşyk», «Hyzmat merkezi» и другие предприятия и хозяйственные общества, на счету которых целый ряд крупных объектов, участие в застройке туркменской столицы и Национальной туристической зоны «Аваза».

Свои достижения в промышленно сегменте продемонстрировали ХО «Şahym-Şa», «Saka», «Türkmen şöhle», предприятия «Giňdere», «Arma», «Erjel-Begenç». Павильон ИП «Derýaplastik», выпускающего более 800 видов импортозамещающей продукции, отличился широким ассортиментов продукции – это санфаянсовые изделия, кабель и шланги различного диаметра.

Широкий спектр строительных материалов, изготовленных по инновационным технологиям, представляют индивидуальные предприятия «Çaly», «Ukyply kärdeşler». Из года в год предприятие «Ak hünji» расширяет выпуск продукции из пенополистирола.

Впервые в выставке принимает участие предприятие «Zürýada hyzmat» из Балканабата, предлагающее строительные материалы – кирпич, черепицу, различные виды плит, изготовленных путём переработки вторичного сырья, по сути отходов производства.

Свои достижения демонстрируют введённые в эксплуатацию в последние годы крупные мебельные производства, такие как «Aýbölek», предприятия «Abraýly önüm», «Çigildem», «Sary agaç», «Mary agos», «Hilal». Некоторые из этих предприятий уже импортируют свою мебель в соседние страны.

Среди экспонентов выставки – крупные животноводческие комплексы, птицеводческие и рыбоводческие хозяйства, оснащённые современным оборудованием и технологиями, а также перерабатывающие предприятия. В их числе «Guş toplumy», комплекс по разведению и переработке рыбы «Hazar balyk», предприятие «Ajaýyp ussat halal önümleri», птицеферма «Hoş zaman», ХО «Bereketli» и «Täze aý önümleri» и многие другие.

Большой интерес вызывают павильоны производителей рыбной продукции. Среди «живых» экспонатов – африканский сом и осётр от ХО «Elin balyk». Традиционно результаты селекционной работы в области животноводства представляет на выставке ХО «Ajaýyp ussat halal önümleri». Хозяйственное общество «Sahabatly» представило питомцев своего комплекса – коз, из молока которых производит полезные для здоровья продукты. О высоком качестве производимой отечественными предприятиями: «Guş toplumy», «Hasar», ИП «Parahat», ХО «Halys», «Täze aý» и другими продовольственной продукции свидетельствуют полученные ими международные сертификаты ISO и HACCP.

В широком ассортименте – безалкогольные напитки и питьевая вода предприятий «Akdaş miwe içgileri», «Arçalyk», «Berk Akar», соки торговых марок «8 ýap», «Sawa» от ХО «Miweli oba», «7 gün» ХО «Ak ýaprak», натуральные овощные и фруктовые соки и нектары под торговым брендом «MFT» и др.

В экспозиции предприятия «Parahat», кроме популярных соков «Joş», «Eçil», холодного чая, колбас, полезная для здоровья продукция – детское питание (фруктово-овощные пюре), а также несколько сортов кетчупа и томатная паста, изготовленные на основе выпускаемых здесь же фруктовых и овощных концентратов из натурального местного сырья.

Новинки демонстрируют и известные производители молочной продукции: предприятия «Aýaz baba», «Elin», ХО «Sahabatly», «Шават». Посетители выставки смогли продегустировать широкий ассортимент консервированных продуктов – новинки завода «Owadan ülke», а также предприятия «Bereket» и ХО «Ýakyn dost».

Особенно привлекательны павильоны производителей любимого лакомства детей и взрослых – мороженого торговых марок «Salkyn», «Erteki», «Täzeaý» и др. Посетители выставки с удовольствием пробуют различные сорта мёда, впитавшего целебные свойства произрастающих в разных регионах страны растений. Россыпи разнообразных кондитерских изделий – на стендах предприятий «Хасар», «Misgär» и ХО «Bars», «Duýgy», «Paýhas». Популярные сорта хлеба и хлебобулочных изделий в оригинальном праздничном оформлении представляют «Tomus», «Saglyk», «Halys», а также «Kämil market» и многочисленные предприниматели.

В выставочных павильонах – разнообразие фруктов, овощей, бахчевых, выращенных на сельхозугодиях, предоставляемых государством в аренду членам СППТ, и в современных тепличных хозяйствах, число которых растёт год от года. На основе использования передовых технологий орошения, высококачественных расходных материалов и техники активно развиваются такие направления аграрного бизнеса, как овощеводство, садоводство и цветоводство. Наглядное подтверждение тому – павильоны дайханских обществ «Parasatly» и «Nurly meýdan», ХО «Ter», предприятия «Sanjar». Особенно привлекательны ягоды клубники от ИП «Bäş nur». Впервые на смотре – предприятие «Ezber daýhan», специализирующееся в области семеноводства и производства тепличных овощей.

На выставочной площадке – представители частного сектора, оказывающего населению и организациям широкий спектр разнообразных услуг. В их числе ХО «Awtoýoly», рекламирующее автотранспортные услуги, ХО «Imdat elektronik» и предприятие «Туркмен Транзит», предлагающие услуги в области IT технологий. Отдельные разделы выставки посвящены транспорту и логистике – актуальному направлению бизнеса, приобретающему особое значение в свете проводимой в нашей стране масштабной работы по развитию этих сфер. Впервые вышла на экспозиционную площадку Ассоциация «Türkmen Tranzit», образованная в текущем месяце. Эта структура нацелена на предоставление широкого спектра логистических услуг, а также защиту прав транспортников.

Представители частного сектора оказывают населению широкий спектр бытовых, рекламных и издательских услуг, что также нашло отражение в нынешней экспозиции.

Свои возможности посетителям выставки, и в первую очередь, потенциальным зарубежным партнёрам, представляют частные туроператоры – активно работающее в этом сегменте предприятие «Owadan syýahat» и его молодые коллеги, впервые принимающие участие в выставке – «Halkara dostluk», «Oguz abat», «Güneşli syýahat», «Rowaç-AW». Сегодня туризм является одним из перспективных направлений деятельности СППТ. В контексте девиза Года – «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» туроператоры предлагают маршруты по историческим достопримечательностям, расположенным вдоль древней магистрали. Данная тема также определила направленность модного дефиле от ХО «Gül Zaman».

На мониторах представлена диаграмма достижений предпринимательства за 10 лет в различных отраслях, а также размещены стенды структурных подразделений Союза. Как известно, при СППТ действует Акционерный коммерческий банк «Rysgal», который имеет региональные филиалы. Школа предпринимательства реализует образовательные проекты по более 50 направлениям профессиональной подготовки. В структуре организации – Торговый Дом «Bäsdeş» и объединение «Birleşme gurluşyk», курирующее строительное направление.

При поддержке Союза в 2014 году создана Национальная организация Туркменистана по штрих-кодам «GS1 Туркменистан». В текущем году «GS1 Туркменистан» получила сертификат соответствия ISO 9001:2015, подтверждающий качество системы менеджмента.

Свою медиа-продукцию демонстрирует газета СППТ – «Rysgal».

Партия промышленников и предпринимателей (ПППТ) была создана в 2012 году. Она представлена 14 депутатами в парламенте страны и в настоящее время выдвинула своих кандидатов в депутаты Меджлиса шестого созыва, а также в члены халк маслахаты и Генгешей. /// nCa