Международный женский день- трещины в стеклянном потолке

Кадырова Равиля и Кадырова Эльвира

Ашхабад, 8 марта 9 (nCa) — Международный женский день может имеет различные подтексты для разных людей – для нас этот день посвящен подведению итогов и достижений за последний год. В этот день мы вновь подтверждаем нашу решимость к продолжению работы в направлении справедливого и равноправного общества.

Это 2018 год, когда социальные медиа выступают самой мощной силой в формировании социального (и политического) повествования во всем мире. Самым последним примером является движение #MeToo, которое собрало удивительное количество влиятельных людей.

На этом важном этапе в ходе долгого и продолжающегося процесса, изменилось и само определение феминизма. Теперь феминизм – это не конфронтационная сила, а скорее мост, объединяющий людей, средство для залечивания ран общества.

Прогресс в деле расширения прав и возможностей женщин должен оцениваться с точки отсчета в каждом обществе. Необходимо также учитывать скорость, с которой достигается прогресс, и силы, которые помогают или препятствуют этому движению.

Для этой цели мы выбрали два примера.

В Саудовской Аравии женщинам недавно разрешили водить автомобили. —– Запрет на вождение авто женщинами был совершенно неверным явлением. Тем не менее мы должны радоваться тому, что его отменили.

Основной принцип в исламской законодательной работе заключается в том, что сначала находится руководящий принцип из Корана, в отсутствие которого обращаются к хадисам (слова и дела Святого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)) или в конце концов, ссылаются на Иджа – консенсус мусульманского сообщества по какому-либо вопросу.

Вопрос о женщинах, управлявших автомобилем или любым другим автомобильным транспортом, не должен был вообще возникать. Женщины во времена Пророка (мир ему и благословение) привыкли ездить верхом на верблюдах и лошадях, сродни современному автотранспорту.

Мы надеемся, что это только начало расширения прав и возможностей женщин в обществе, где наблюдается гендерный разрыв. Мы стремимся к справедливому и рациональному равенству, а не к отмене доминирования.

Другим примером, на который хотелось бы сегодня обратить внимание, – это премьер-министр Новой Зеландии ДжасиндаАрдерн, занявшая этот пост 26 октября 2017 года.

Ей было всего 37 лет, когда она вступила в должность, не обладая большим опытом в политике. Она самая молодая женщина-глава государства в мире.

Она также является лидером Лейбористской партии с 1 августа 2017 года.

Окончив Университет Ваикато в 2001 году, Ардерн начала свою трудовую деятельность в качестве исследователя в администрации премьер-министра Хелен Кларк. Позже она работала в Соединенном Королевстве в качестве политического советника британского премьер-министра Тони Блэра. В 2008 году была избрана Президентом Международного союза Социалистической молодежи. Ардерн стала членом парламента в 2008 году, должность, которую она занимала в течение почти десяти лет, до ее избрания в электорат Маунт-Альберта в ходе дополнительных выборов в 2017 году.

Очень важный аспект успеха Ардерн заключается в том, что она попала в высшие круги самостоятельно, даже не обладая какой-либо знаменитой фамилией.

На протяжении всей истории женщины время от времени пробивалиотверстия в стеклянном потолке, но это не влекло особенного прорыва для большинства.

Требуется институционализация мышления, чтобы изменить отношение общества. Это происходит сейчас. Стеклянный потолок заметно трескается, но нам все еще предстоит разбить его целиком.

Вот истории некоторых женщин, некоторые из далекого прошлого, а некоторые – это наши современницы. Их примеры, поистине, вдохновляющие:

Лакшмибай, Рани Джханси в кавалерийской форме. Портрет конца 1800-х годов.

ЛакшмиБаи — 17 июня 1858) — национальная героиня Индии, рани (княгиня) княжества Джханси, одна из руководителей Сипайского восстания, символ индийского сопротивления деспотизму англичан в 1857 году. “Индийская Жанна д’Арк”, Рани Лакшмибай стала символом сопротивления своей армии в первых прямых столкновениях с оккупантами.

Жанна д’Арк

Жаннад’Арк (1412-1431) – Орлеанская дева (совр. фр. Jeanned’Arc[1]; 6 января 1412 — 30 мая 1431) — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена как еретичка и сожжена на костре. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована и в 1920 году канонизирована — причислена католической церковью к лику святых.

Монгольские императрицы династии Юань

Бортэ-фуджин, Борте-учжин (монг. Бөртэүжин; кит. Фуджин — «госпожа»[1]; 1161[2] — 1230[источник не указан 1877 дней]) — старшая жена Темуджина (Чингисхана); дочь Дэй-Cечена (Дай-нойона) из рода унгират и его жены Цотан. Она была одним из самых доверенных советников Чингисхана и управляла Монгольской родиной в долгие периоды, когда он был вдали в военных походах.

Со́джорнер Трут (1797 год, Сварткиль, штат Нью-Йорк, США — 26 ноября 1883 года, Бэтл-Крик, штат Мичиган, США), урождённая Изабелла Баумфри (англ. Isabella Baumfree), — американская аболиционистка и феминистка, рождённая в рабстве. Известна своей речью «Разве я не женщина?», произнесённой в 1851 году.

Она была глубоко религиозна и называла свои странствования по Америке призванием от Бога. Она всюду говорила о рабстве и других современных проблемах. Онаиспользовала свое мощное ораторское искусство, чтобы пробудить совесть Америки к несправедливости рабства и дискриминации.

В своей долгой и очень сложной карьере Соджорнерразрушила множество мифов и тем самым изменила ход истории. Выступления Трут были посвящены аболиционизму, правам женщин, тюремной реформе; она выступала против смертной казни. Не все поддерживали её взгляды, но у неё было много сторонников среди влиятельных людей того времени.

Хелен Келлер – История Моей Жизни

Хелен Адамс Келлер (27 июня 1880, Таскамбия, Алабама, США — 1 июня 1968, Истон, Коннектикут, США) — американская писательница, лектор и политическая активистка. В возрасте девятнадцати месяцев Келлер перенесла заболевание (предположительно, скарлатину; педиатр при осмотре классифицировал расстройство как «воспаление мозга»), в результате которого полностью лишилась слуха и зрения. Тем не менее, она стала первым глухонемым человеком, который получил степень бакалавра и стал влиятельным агитатором по социальным, политическим вопросам и проблемам инвалидности. Ее персона позволила развеять предрассудки по отношению людей с ограниченными возможностями.

«Когда-то я узнала глубину, где не было надежды, и повсюду лежала тьма. Тогда пришла любовь и освободила мою душу. Когда-то я знала лишь тьму и тишину. Теперь я знаю, чтотакоенадежда и радость», пишет Хелен Келлер (На Оптимизме, 1903 г)

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг родилась в Чиппинг-Содбери, 31 июля 1965 года. Ее детство было в целом счастливым, хотя она помнит, как ее дразнили из-за имени, которое ей не очень нравилось. Хотя, она помнит, что с раннего возраста ей нравилось имя Поттер.

Дж.К. Роулинг училась в начальной школе Сент-Майкла в Глостершире, прежде чем переехать в Чепстоу, Южный Уэльс в возрасте девяти лет.

С раннего возраста Дж. К. Роулинг амбициозно хотела стать писательницей. Она часто пробовала свои силы в прозе, но мало, что получалось. В шесть лет она написала книгу о кролике, болевшем корью. После того, мать похвалила ее, Роулинг ответил: «хорошо, тогда надо опубликовать».

Именно в 1990 году Дж. К. Роулинг впервые задумала идею о Гарри Поттере. Как она вспоминает, она как-раз ехала на поезде из Манчестера в Лондон, когда в уме сформировался будущий персонаж. Речь шла о мальчике, в то время не осознававшем, что он волшебник. Поезд задержали более чем на четыре часа, а у нее при себе не оказалось ручка. Будучи стеснительной, она ни у кого ее не попросила.

Роулинг, возможно, единственная женщина-писательница, которая стала миллиардером за счет силы своего пера. Большую часть своего состояния она пожертвовала благотворительным организациям.

Бренд Гарри Поттера оценивается примерно в 7 миллиардов долларов./// nCa