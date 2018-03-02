Совет Безопасности ООН – как Казахстан примирил членов Совета Безопасности – объяснение двусмысленности

27 февраля 2018 года мы опубликовали комментарий под названием «Совет БЕЗ опасности. Как Казахстан примирил членов СБ ООН».

Одно предложение в комментарии вызвало некоторое недопонимание: «На Ближнем Востоке случилось очередное обострение – Турция начала полномасштабную военную операцию против курдов в Сирии».

Как видно из наших предыдущих комментариев, турецкая операция в сирийском районе Африн направлена против террористических группировок PKK/PYD/YPG. У них курдские корни, но они, конечно, не представляют курдское большинство.

Эти ответвления РПК повсеместно признаны террористическими группировками, и операция в Африне, направленная против них, не является анти-курдской кампанией.

В составе населения Турция на долю этнических курдов приходится значительный процент, и в целом, они являются лояльными гражданами этой страны.

Наш комментарий был сосредоточен на прогрессе, достигнутом Казахстаном в период его председательства в Совете Безопасности ООН, и как таковой сирийской вопрос был упомянут всего лишь в одном предложении.

Мы благодарны посольству Турции в Ашхабаде на указание фразы, имеющей двусмысленность./// nCa, 2 марта 2018