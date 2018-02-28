Туркменистан избран членом Бюро КВТ Европейской экономической комиссии ООН

22 февраля в ходе очередного 80 заседания Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН), которое прошло в городе Женева Швейцарской Конфедерации, было принято единогласное решение о включении Туркменистана в члены бюро этого Комитета.

Избрание Туркменистана в данную авторитетную структуру ООН в первый год со дня принятия 20 декабря 2017 года Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения Целей в области устойчивого развития», является свидетельством высокого доверия международного сообщества инициативам нашей страны в области транспортной дипломатии, выдвигаемым Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Символичным является и тот факт, что Туркменистан стал членом Бюро КВТ в 2018 году, девиз которого в нашей стране «Туркменистан – сердце Великого шелкового пути».

Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК ООН – межправительственный орган ООН, регулирующий многостороннее сотрудничество в области автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного видов транспорта, а также в комбинированных перевозках на Европейском континенте.

КВТ – один из ведущих органов Европейской экономической комиссии ООН в области транспорта, который был основан в 1947 году. Членами Комитета являются 56 стран.

Вместе со своими вспомогательными органами, КВТ предоставляет общеевропейскую межправительственную площадку, на которой страны-члены ЕЭК ООН собираются вместе, чтобы создать инструменты для экономического сотрудничества, обсудить и принять международно-правовые документы по внутреннему транспорту. Эти правовые документы считаются необходимыми для разработки эффективных, согласованных и интегрированных, безопасных и устойчивых европейских транспортных систем.

Основные функции Бюро КВТ заключаются в мониторинге и обеспечении осуществления программы работы и принятых в прошлом решений и рекомендаций в межсессионный период Комитета по внутреннему транспорту, обеспечении эффективного ведения дел во время сессий при полном соблюдении их соответствующих правил процедуры с учётом руководящих принципов, а также содействие достижению согласия по решениям и рекомендациям.

Бюро Комитета состоит из 14 членов, которые избираются на срок полномочий в два года. Среди избранных членов выбирается Председатель Бюро и четыре его заместителя.

Таким образом, включение Туркменистана в данную авторитетную структуру ООН стало ещё одним примером признания мировым сообществом того факта, что, возрождая Великий Шёлковый путь в современных условиях, наша страна активно развивает транспортно-логистическую систему, выступающую фундаментом для налаживания международного политического, экономического и гуманитарного диалога.

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