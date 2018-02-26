Запуск нового коридора – ТАПИ, ТАП500, оптико-волоконная связь ТАП, железнодорожная линия

Тарик Саиди и Кадырова Равиля

Ислим Чешме, 23 февраля 2018 – Ашхабад, 25 февраля 2018 (nCa) — После часового перелета на самолете, семичасовой езде на поезде и еще часа на автобусе, мы, наконец, достигли места, которое можно назвать художественным воплощением вечности – покатые песчаные дюны приятной полевой расцветки, усеянные величественными безлистными деревьями, кустарники, пытающиеся слиться с ландшафтом.

Как раз в этом месте и творилась в тот день история – это Ислим Чешме, поселение в пяти километрах от границы Туркменистана с Афганистаном. Пребывание там в тот момент было уникальной честью.

Утром 23 февраля 2018 года в импровизированном зале, скорее более похожем на постоянное строение, состоялся запуск четырех основных инициатив: 1. Начало строительных работ на соединении туркменского и афганского сегментов газопровода ТАПИ; 2. TAП500, проект по передаче электроэнергии из Туркменистана в Афганистан и Пакистан; 3. Линия волоконно-оптической связи между Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и, в конечном счете, Индией; и 5. Открытие восстановленной железнодорожной линии Серхетабад (Туркменистан)-Тургунди (Афганистан).

На этой платформе сидели Президент Бердымухамедов, Президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и государственный министр иностранных дел Индии М Дж Акбар.

Участники церемонии по телемосту наблюдали за сваркой первого стыка трубопровода ТАПИ на участке, уходящем в сторону Афганистана. По видеосвязи были продемонстрированы сюжеты о старте автоматизированной прокладки линии электропередачи и оптико-волоконной линии, а также об отправке первого поезда по перестроенной трассе от Серхетабата до Тургунди.

Проекты

В розданном участникам церемоний буклете содержится детальная информация о проектах, запущенных в пятницу, 23 февраля 2018 года.

ТАПИ

Проект газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) был инициирован Туркменистаном и терпеливо реализовывался на протяжении многих лет. Трубопровод ежегодно будет транспортировать 33 млрд куб. м природного газа в Пакистан и Индию. Афганистан также будет получать некоторые объемы в зависимости от потребностей.

Саммит в формате «Туркменистан-Афганистан-Пакистан- Индия» 11 декабря 2010 года заложил основы для продвижения ТАПИ к этапу осуществления. Саммит был организован Президентом Бердымухамедовым, в нем приняли участие Президент Афганистана Хамид Каразай, Президент Пакистана Асиф Зардари и министр нефти и природного газа Индии Мурли Деора.

Газовое месторождение “Галкыныш”, второе по величине в мире, будет главным источником питания ТАПИ. Разработка Галкыныша синхронизирована с остальными строительными работами ТАПИ.

Все контракты и соглашения по проекту ТАПИ заключены.

Компания TAPI Pipeline Company Ltd., контролируемая государственным концерном “Туркменгаз”, является ведущей структурой по реализации проекта. Туркменистан обеспечит 85% финансирования расходов по строительству трубопровода, а Афганистан, Пакистан и Индия внесут по 5%. АБР обеспечит долю Туркменистана.

Строительные работы на туркменском сегменте ТАПИ начались 13 декабря 2015 года в Мары в присутствии Президента Бердымухамедова, Президента Афганистана Ашрафа Гани, премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа и вице-президента Индии Хамида Ансари.

Общая протяженность ТАПИ составит 1840 км, из которых 205 км проходит на территории Туркменистана, 816 км – по территории Афганистана через провинции Герат, Фарах, Нимроз, Гильменд и Кандагар, 819-километровый участок приходится на маршрут Кветта-Мултан-Фазилка в Пакистане.

ТАП500

ТАП500 – это сеть передачи электроэнергии напряжением 500 кВ, предназначенная для решения проблемы нехватки электроэнергии в Афганистане и Пакистане.

На первом этапе эта линия переведёт в Пакистан 1700 мегаватт электроэнергии, а затем будет увеличена до 4000 мегаватт.

Линии электропередач будут проходить от Герата до Кандагара по маршруту ТАПИ. Из Кандагара одна линия протянется в Пакистан параллельно ТАПИ, а другая – на запад и восток внутри Афганистана, соединяясь с сетями Кабула и Джелалабада. Эта линия также подсоединиться к национальным сетям Пакистана в Торхаме.

Оптико-волоконная линия ТАП

В рамках Трансевразийской информационной супермагистрали строится оптико-волоконная связь ТАП, которая будет подсоединена к Каспийскому морю через порт Баку, а затем к европейской сети.

Это потенциально снизит время передачи более чем на 30 миллисекунд.

В качестве транзитных доходов оптико-волоконная линия ТАП может генерировать для Афганистана в будущем до 200 миллионов долларов и более.

Сеть позволит наладить дистанционное обучение и телемедицину между Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном.

Железная дорога Серехетабат-Тургунди

Железная дорога Серехетабат (Кушка) – Тургунди существует с советских времен, но последний проект позволил коренным образом модернизировать устаревшую линию.

Туркменистан начал реконструкционные работы в ноябре 2017 года. Проект предусматривал обновление коммуникационной, сигнализационной системы и инфраструктурных объектов. Весь проект был осуществлен туркменской стороной за счет собственных ресурсов и технических ноу-хау. По оценкам, Туркменистан потратил на проект более 10 миллионов долларов США.

Соединение Тургунди-Серхетабат является одной из двух отправных точек Лазуритового коридора, другой стартовый пункт – железная дорога Акина-Имамназар, которая также была построена за счет Туркменистана.

Лазуритовый коридор будет способствовать облегчению грузопотоков и упрощению процедур транзитных перевозок между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Пакистан также объявил о решении присоединиться к этому коридору.

Выступления глав делегаций на церемонии

В выступлениях глав делегаций прозвучали ноты доброй воли к будущему сотрудничеству, основанному на успехах дипломатии за последние годы.

Президент Бердымухамедов

ТАПИ будет служить основополагающим интересам стран-участниц, что является доказательством успешной политики Туркменистана по диверсификации маршрутов экспорта энергоресурсов.

Строительство ТАПИ на территории Туркменистана близится к завершению, и сейчас мы приступаем к этапу связи с афганским сегментом ТАПИ.

Мы также начинаем прокладывать линии электропередачи ТАП500 и сеть оптико-волоконной связи.

Подача газа из нашего газового месторождения Галкыныш в ТАПИ будет содействовать миру и устойчивому развитию в регионе.

Мы благодарны АБР (Азиатский Банк Развития) за активное участие и поддержку ТАПИ.

Мы придаем особое значение развитию наших отношений с соседним Афганистаном. Сегодня мы открываем перестроенную железнодорожную линию Серхетабат-Торгхонди. Ранее мы ввели в строй железнодорожную линию Керки-Имамназар-Акина. Еще одним примером нашего сотрудничества с Афганистаном является железнодорожная ветка Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Благодаря железнодорожному и автомобильному сообщению Туркменбашинский порт будет служить для Афганистана вратами для доступа в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу.

Мы расширяем наши возможности в области производства электроэнергии для удовлетворения потребностей наших соседей, включая Афганистан и Пакистан. Линия электропередач ТАП500 также принесет свою пользу при реализации ТАПИ.

2018 год мы посвятили возрождению Великого Шелкового пути.

В ближайшее время мы откроем перестроенный и модернизированный Туркменбашинский порт.

Президент Афганистана Ашраф Гани

Эти события имеют большое значение для региона. Южная Азия и Центральная Азия наращивают сотрудничество.

Внешняя политика Туркменистана, основанная на принципах нейтралитета, имеет большое значение для Афганистана. Дальновидная и мудрая политика Президента Гурбангулы Бердымухамедова является существенным позитивным фактором в регионе.

ТАПИ предоставит тысячи рабочих мест и другие преимущества Афганистану.

ТАПИ – это не просто газопровод, это коридор, объединяющий наши страны. Строительство линий электропередачи и оптико-волоконных коммуникаций вдоль газопровода свяжет Туркменистан, Центральную Азию и порт Чабахар.

Афганистан благодарит пакистанскую и индийскую стороны за участие в нынешних мероприятиях и поддержку проекта ТАПИ, осуществление которого имеет важное значение для экономического процветания всех четырех стран.

Долгое время некоторые говорили, что ТАПИ – это сон, выдача желаемого за действительное. Сегодня это реальность для всех.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси

Это большая честь присутствовать здесь сегодня, и мы благодарны Президенту Бердымухамедову за его прагматичный подход к вопросам международного энергетического сотрудничества и конструктивные инициативы в этой стратегической сфере.

События сегодняшнего дня очень важны. ТАПИ превращается в энергетический и коммуникационный коридор, который предоставит энергетические ресурсы, связь, железнодорожное и автомобильное сообщение и экономические зоны.

Это обеспечит общее региональное процветание и объединит людей во имя социально-экономического развития.

Пакистан благодарен всем странам-участницам за сотрудничество в деле превращения ТАПИ в реальность, развитие исторических связей между народами и определение путей будущего сотрудничества.

ТАПИ обеспечит 10% от нашего общего потребления энергоносителей сегодня, и это равно 20% нашего текущего потребления газа, что эквивалентно 9 миллионам тонн общего энергетического импорта.

Я вижу не один газопровод, а, иншаллах, несколько газопроводов.

КПЭК (китайско-пакистанский экономический коридор) обеспечит наиболее эффективное подключение к региону. Порт Гавадар будет служить наиболее действенным мостом для всей Центральной Азии.

К 2019 году Пакистан завершит строительство автомагистралей, общей протяженностью 2500 км, обеспечивающих связь с регионом.

ТАПИ обеспечит газобезопасность Пакистана.

Государственный министр иностранных дел Индии М Дж Акбар

Всегда приятно находиться в Туркменистане, особенно в такие исторические моменты. Между Индией и Туркменистаном налажены дружба и сотрудничество, уходящие корнями в века.

Реализация ТАПИ является символом общих целей, позволяющим нам смотреть в будущее с надеждой.

Этот транснациональный энергетический мост значительно улучшит условия жизни населения региона и придаст импульс его дальнейшему развитию, поскольку газ несет в себе не только энергию, но и прогресс.

Газопровод ТАПИ является важным проектом для индийской экономики. Он соединяет не только страны, но и создает новые перспективы, с учетом возможностей, имеющихся в регионе. Таким образом, ТАПИ – это новая страница в истории.

Подписанные документы

В ходе церемонии были подписаны следующие документы:

Межправительственное соглашение о линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан между Правительством Туркменистана, Правительством Исламской Республики Афганистан и Правительством Исламской Республики Пакистан

Генеральные условия Соглашения с Правительством принимающего государства по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Некоторые технические аспекты

Трубы для этого участка проекта ТАПИ были предоставлены Саудовской Аравией в рамках соглашения, подписанного в ноябре 2017 года.

В беседе с nCa бригадир сварочной бригады сказал, что для сварки двух частей трубы требуется 90 минут. Соединение производится автоматизированным роботом со встроенным режимом проверки качества работы.

Длина труб составляет 12 метров каждая. При имеющемся количестве сварочных роботов, в сутки можно собрать около 1,5 км трубопровода.

Сварка первого стыка была показана по телемосту участникам церемонии.

Вторая часть церемонии ТАПИ в Герате

После церемонии в Ислим Чешме Президенты Туркменистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана и государственный министр иностранных дел Индии вылетели на вертолете в Герат для участия во второй части церемонии.

Торжества состоялись в Конгресс-центре Мовланы Джалалуддина Балхи в Герате.

Старт процесса работ транслировался по видеосвязи.

Финансирование ТАПИ

Когда Джон Фитч испытывал свой первый пароход на реке Делавэр в 1787 году, некто с берега кричал: «Он никогда не поплывет, никогда не поплывёт». Ведя себя, аналогично идеологическим предкам, современные противники ТАПИ продолжали радостно кричать, пока тот самый пароход, наконец, не начал двигаться. И теперь челюсти отвисли в изумлении. Однако вскоре задира очнулся и стал выкрикивать другое: «Он никогда не остановится, никогда не остановится».

Даже после того, как более 10% работ по ТАПИ были завершены, эти люди поднимают вопросы о финансировании, будто финансовые средства могут быть найдены только в их собственных странах и нигде больше.

Во время стартового мероприятия в Ислим Чешме агентство nCa побеседовало с двумя высокопоставленными туркменскими чиновниками, которые непосредственно участвуют в контроле за реализацией проекта ТАПИ. Беседы состоялись отдельно, поэтому один не знал о чем, сказал другой.

Не вдаваясь в подробности бесед, можно сказать, что Туркменистан выстроил различные сделки с международными финансовыми институтами, крупными банками, некоторыми экспортно-импортными банками, фондами развития отдельных стран, некоторыми многонациональными и другими компаниями.

Важным аспектом финансирования является то, что Туркменистан отвечает за 85%-ную долю в ТАПИ, из которых, согласно условиям соглашения, 34% могут быть обеспечены любой подходящей финансовой организацией.

Из этих бесед нами сделан вывод о том, что различные элементы проекта будут финансироваться из разных источников. Проект как таковой не рассматривается в качестве неделимого блок работ – он разделен, с точки зрения планирования, на отдельные, но интегрированные части, соответствующие общему графику.

Талибы поддерживают ТАПИ, а некоторые нет

В трагедии “Юлий Цезарь”, в третьей сцене 4-ого акта Брут говорит:

В делах людей прилив есть и отлив,

С приливом достигаем мы успеха.

Когда ж отлив наступит, лодка жизни

По отмелям несчастий волочится.

Сейчас еще с приливом мы плывем.

Воспользоваться мы должны теченьем

Иль потеряем груз.

Возрождение Великого Шелкового пути – это и есть прилив, о котором мы можем судить по мере ее развития. Важно, чтобы все понимали, на какой стороне сейчас находится история.

Талибы уже заявили о своей поддержке ТАПИ. Вот ссылки на статьи по данной теме:

на английском языке: http://www.newscentralasia.net/2018/02/23/taliban-support-tapi/

на русском языке: http://www.newscentralasia.net/2018/02/23/taliban-support-tapi-ru/

Кроме того, в пятницу, в день церемонии запуска, талибы подтвердили свои ранее взятые обязательства.

В заявлении, опубликованном в пятницу, талибы обязались сотрудничать с проектом ТАПИ, назвав его важным элементом в создании экономической инфраструктуры Афганистана. «В этом важном национальном проекте не будет задержек», – говорится в заявлении, обвиняющем правительство в Кабуле в затягивании с началом строительства.

Талибы заявили: «Трубопровод ТАПИ – это важный региональный проект, фундамент которого был инициирован во время правления Исламского Эмирата».

Однако, как утверждается в заявлении, промедления в реализации проекта связаны с военным присутствием США в регионе, а начало работ по афганскому участку трубопровода стало радостной новостью для всех афганцев.

«В своих подконтрольных районах Исламский Эмират объявляет о всестороннем сотрудничестве по реализации проекта», – говорится в заявлении движения.

При нынешнем афганском правительстве, побившем мировые рекорды по коррупции и растратам, до сих пор не было представлено какой-либо программы экономического развития, и именно поэтому ситуация с реализацией проекта трубопровода ТАПИ ухудшилась по причине массового взяточничества, утверждают талибы.

Повстанческое движение поклялось проконтролировать ситуацию в осуществлении этой схемы, с тем, чтобы воспрепятствовать действиям, которые ущемляли бы права людей или свидетельствовали бы о незаконном присвоении имущества.

Группа обвинила США в косвенном вмешательстве в проект разработки медного месторождения в центральной провинции Логар. Кроме того, высказаны опасения по поводу попыток американцев помешать реализации проектаы ТАПИ.

Согласно некоторым другим сообщениям СМИ, талибы согласились поддержать ТАПИ на следующих условиях:

В ТАПИ не будет никаких американских инвестиций или какого-либо другого участия. Если это условие будет нарушено, талибы могут отказаться от своей поддержки.

Правительству следует принять меры по недопущению в проекте коррупции или незаконного присвоения имущества во всех его аспектах.

Движение Талибан готово создать совместно с правительством силы безопасности для обеспечения безопасности ТАПИ.

Талибан был бы признателен, если бы афганское правительство гарантировало через ООН или международное сообщество невмешательство американцев в проект ТАПИ.

Движение “Талибан” приветствует все страны и компании, которые работают только в интересах развития афганского народа, и предлагает им всевозможную поддержку и безопасность.

Преимущества ТАПИ должны быть прозрачными для всех.

По сообщениям СМИ, глава министерской комиссии талибов мулла Абдул Маннан Ниязи подписал соглашение с правительством Афганистана, определяющее эти условия.

Проблема талибов в том, что они имеют в виду то, что они говорят, и говорят то, что они имеют в виду.

Несмотря на то, что талибы ставят конкретные условия, необходимо рассмотреть другие риски, некоторые из которых могут исходить как из Афганистана, так и извне.

Традиционно трудно доверять американским намерениям и действиям, тем более, когда Трамп находится у власти. Уже хорошо известно, что американцы систематически взращивают присутствие ИГИЛ в Афганистане.

Слова американцев никак не согласуются с их делами. Чего они хотят добиться, наращивая силы ИГИЛ в Афганистане?

Американцы являются глобальными лидерами в операциях под фальшивым флагом. Поэтому между всеми партнерами и доброжелателями ТАПИ должны быть очень четкие линии связи, чтобы не попасть в какую-либо ловушку, созданную американцами.

Определённые опасения есть у Ирана, с учетом узкости взглядов иранцев и отсутствия каких-либо прогнозов.

По крайней мере, среди иранских чиновников среднего звена распространено мнение о том, что туркменский газ, достигнув Южной Азии, посягнет на иранские газовые рынки. Это весьма краткосрочное видение.

Возможно, Хатами был самым прагматичным президентом Ирана. Во время одного из своих визитов в Туркменистан на вопрос nCa о наличии какой-либо конкуренции между туркменскими и иранскими газопроводами, идущими на рынки Южной Азии, он ответил, что конкуренции между двумя трубопроводами нет, один не навредит другому. Как отметил тогдашний иранский лидер, «мы можем построить три трубопровода – иранский, туркменский и совместный газопровод, по которому будет транспортироваться газ и из Ирана, и из Туркменистана». По его словам, рынки Южной Азии являются самыми быстрорастущими в мире, и существует большой спрос как на иранские, так и на туркменские энергоносители на этих рынках.

Это абсолютно верно – как для туркменского, так и для иранского газа места на южноазиатских на рынках достаточно.

Поскольку мы говорим не только о ТАПИ, но и о целом коридоре, соединяющем Центральную Азию с Южной Азией, мы должны расширить наш взгляд.

В последнее время все чаще говорят о конкуренции между портами Гавадар (Пакистан) и Чабахар (Иран). Эти два порта находятся очень близко друг к другу. Каждая страна в этом миксе, в том числе Афганистан, Иран, Пакистан и Индия, должна производить собственную оценку реальности.

Речь идет о том, что лет через 10-15 здесь будут перемещаться сотни миллионов тонн грузов в год. Независимо от того, насколько большие порты мы строим, независимо от того, насколько быстро загружаются и разгружаются судна в этих портах, движение груза зависит от внутренних железнодорожных и автомобильных соединений на суше.

Надо отметить, что из 20 крупнейших портов мира девять расположены в Китае. Совокупно они отвечают за обработку 4139 миллионов тонн грузов в год, при этом эти порты ощущают свою перегруженность. Препятствия в этом бизнесе случаются раньше, чем предполагается.

Даже если не учитывать тот факт, что порт Гавадар примерно на 300 км ближе к Центральной Азии, чем Чабахар, возникает вопрос о пропускной способности дорог для обработки ожидаемых объемов.

Хотя Иран, как правило, ведет себя как неохотный партнер и капризный друг, необходимо развеять опасения иранской стороны и вовлечь иранцев к участию в коридоре, который был запущен в прошлую пятницу.

Иран традиционно был частью Великого Шелкового пути, и он должен быть частью этого нового Великого Шелкового пути, который находится в процессе создания.

Каждый, кто стремится к исключению некоторых и включению других без какой-либо рациональной основы, должен понимать, что налаживание связей диктует свой собственный порядок. История Великого Шелкового пути полна примеров, когда иррациональное сопротивление или попытки искусственно сформировать торговый поток приводило к ужасным последствиям.

Политическая предвзятость не совместима с экономической прочностью.

Важно, чтобы каждый выбрал правильную сторону истории, если речь идет о реинкарнации Великого Шелкового пути.

Выставка искусств и прикладных ремесел

На полях мероприятий в пятницу была организована выставка, на которой были представлены культурное богатство и образцы прикладных ремесел стран ТАПИ – Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии./// nCa