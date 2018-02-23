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В Туркменистане в честь старта ряда региональных проектов выпущены новые марки

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Ашхабад, 23 февраля—Туркменистан выпустил ряд новых почтовых марок в честь запуска ряда инфраструктурных проектов региональной значимости – это продолжение строительства газовой магистрали ТАПИ на территории Афганистана, проект линий электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, линий оптико-волоконной связи, открытие железной дороги Серхетабат–Тургунди.

Все эти проекты были запущены сегодня в Серехетабадском этрапе Марыйского велаята на приграничной с Афганистаном территории при участии Президента Бердымухамедова, Президента Афганистана Ашрафа Гани, премьер-министра Пакистана Шахида Хакан Аббаси, государственного министра иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбара и делегаций ряда дружественных стран и некоторых международных финансовых организаций.

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