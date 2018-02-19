Предостережение для Центральной Азии – социальные медиа превращаются в смертоносное поле боя, без правил войны

Комментарий nCa

«Мир, в котором мы живем, странный. Здесь люди смотрят на мир через мобильное устройство, объектив, который создал новый ландшафт, где официальные новости, информационные агентства, газеты и тому подобное заменяются мгновенной информацией, свободной от проверки, исследований и журналистских стандартов, которые когда-то служили основой для процессов принятия решений.» – – – – Это первый абзац статьи под названием «Оружие массового обмана – социальные медиа и их роль в войне на глобальном социальном пространстве», написанной Джейсоном Норманом для издания Attego.

http://attego.com/weapons-mass-deception-social-media-role-war-global-social-landscape/

Павел Дж. Паяк Payack и Эдвард М. Питерс, пишущие для издания The Hill, считают, что «социальные медиа имеют этимологический корень, которого придерживаются более жестко, чем можно было ожидать. Слово “социальный” (social) происходит от “secg,” – старое английское слово, которое переводится для «воин». Воин в лице социальных сетей теперь понимает, что социальные медиа – это теперь не просто развлечение, а механизм наилучшего понимания социально-экономических тенденций и вопросов – в реальном времени». В их статье социальные медиа удачно названы стратегическим оружием.

http://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/146397-social-media-as-a-strategic-weapon

Статья Джона Халтивангера в Elite Daily ежедневно приводит убедительные доказательства в пользу того, что социальные медиа стали величайшим «оружием войны и политики». Примечательно, что его статья была опубликована в октябре 2014 года, когда мы все еще находились на комфортном расстоянии от такого феномена, как Трамп.

https://www.elitedaily.com/news/world/social-media-greatest-weapon-in-war-and-politics/783085

Последним примером использования социальных медиа в качестве орудия войны является вводящее в заблуждение изображение турецких действий на северо-западе Сирии, направленных на искоренение террористических групп.

Турецкие Вооруженные Силы начали операцию «Оливковая Ветвь» 20 января 2018 года в сирийском районе Африн с целью ликвидации террористов РПК/АОК/ПДЕ-ОНС и ДАИШ. По мере того, как операция шаг за шагом продвигается к своему логическому успеху, социальные сети горят ложной и сфабрикованной информацией, требующей возмещения ущерба гражданскому населению.

Турецкое правительство выпустило брошюру, чтобы разоблачить факты фальсифицированной информации в некоторых соцсетях. Вот несколько примеров:

Пример 1: Фотография троих детей, опубликованная 29 января 2018 года с хэштегом #StopAfrinGenocide, относится к новостной статье, которая была опубликована на блогерском сайте Milliyet 18 октября 2015 года под названием «дети умирают, надежды угасают».

Пример 2: Изображение ребенка на носилках, утверждающее, что он один из 8 гражданских лиц, раненных во время операции “Оливковая Ветвь” в Африне. Фактически, снимок был сделан во время атаки поддерживаемых США сирийских демократических сил 29 августа 2017 года в городе Мареа, на севере Сирии. В тот же день фото облетело различные социальные сети.

Пример 3: Фотография раненого ребенка, который, как утверждается, был ранен в Африне во время воздушной операции турецких ВС, фактически была использована Би-би-си в новостном сообщении от 12 марта 2015 года под названием «Сирийский кризис: провал в Совете Безопасности ООН».

Пример 4: В социальных сетях распространилась фотография раненой матери и ее двух детей, сделанная якобы в Африне. На самом деле изображение было взято из новостного видеоролика Аль-Джазиры под названием «Число погибших в результате бомбардировки Сирии», который был показан еще 16 декабря 2013 года. Видео было снято в Алеппо, а не в Африне.

Пример 5: В сети появилась фотография раннего ребенка с хэштегом «Save Afrin» (спасите Афин). Цель состояла в том, чтобы опорочить операцию “Оливковая Ветвь”. Но, фактически, снимок принадлежит Абду Думани, победителю фотоконкурса агентства Anadolu «AA Istanbul Photo Awards», проведенном в 2016 году. Фотография была сделана не в Африне, а в Алеппо в июле того же года.

Пример 6: Сторонники террористической организации поделились в соцсетях фотографией плачущего ребенка с хэштегом «#stopAfrinGenocide». Утверждалось, что фото было снято в Африне, но, фактически, оно появилось в Twitter в 2015 году с хэштегом «#Pray4Syria».

Пример 7: Фотография “афринских детей”, якобы испытывающих страх из-за звука реактивных самолетов турецких вооруженных сил, на самом деле изображает йеменских детей. Снимок был взят из репортажа журналиста агентства France 24 Хишама Аль-Омейси под названием «От пещер до водных каналов, укрытия йеменцев от бомбежек», и датирован он 18 маем 2015 года.

Полная брошюра, под названием «Дезинформационные кампании против операции «Оливковая Ветвь», проводимые членами террористической организации и их сторонниками в социальных сетях», доступна здесь:

http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/INGILIZCEIC.pdf

Ссылки на эту брошюру на турецком, английском, немецком, французском, курдском, арабском, персидском и русском языках:

http://www.byegm.gov.tr/arabic/agenda/opinion

Факты говорят сами за себя.

Журналисты, занимающиеся освещением таких конфликтов, уже признали, что большая часть этих фотографий совершенно не связаны с операцией в Африне, поскольку некоторые из этих фото завоевали награды и довольно хорошо известны в журналистских кругах.

Центральная Азия, находящаяся под пристальным вниманием Трампа и его союзников, должна предпринять некоторые шаги, чтобы предотвратить какой-либо ущерб от социальных медиа как оружия массовой дезинформации.

Самое главное – понять динамику социальных медиа. Однако, полное уклонение или отказ от социальных сетей в попытке изучения рычагов их влияния, окажется контрпродуктивной мерой. Следует, напротив, детально и глубоко изучить это явление и наилучшим образом задействовать возможности, предоставляемые различными платформами социальных медиа.

Вот некоторые предложения:

Президенты, премьер-министры и министры иностранных дел стран Центральной Азии должны создать свои учетные записи в Twitter, если у них их еще нет. Они должны озвучивать там свои позиции и расширять круг своих подписчиков. Если сообщение Twitter было повторно распространенно более 10000 раз, охватывается достаточно широкий круг аудитории. У Twitter более 330 миллионов активных учетных записей. Facebook потерял свой блеск, и не пользуется популярностью среди подростков и детей. Однако это по-прежнему полезный инструмент для распространения сообщений. Правительства стран Центральной Азии должны создать ряд учетных записей в facebook, разделив их по возрастным группам, группам интересов и темам. Достаточно обновлять их по меньшей мере раз в день, чтобы цепь сообщений не прерывалась. У facebook 2,2 миллиарда пользователей, это самая крупная соцсеть. Youtube, с 1,5 миллиардами каналов, является универсальной платформой для выкладки сообщения в мультимедийном формате. Количество пользователей Instagram приближается к миллиарду. Молодежь стекается в Instagram. Пожалуй, для тех, кто желает поддерживать с ними связь, должен поступить также. Общее число активных подписчиков Reddit, Vine, Ask.fm, Tumblr, Flickr, Google+, LinkedIn, и VK (в контакте) превышает один миллиард.

В мире, где восприятие выставляется в качестве реальности, Центральной Азии необходимо очень быстро скоординировать свои действия. Наилучшим вариантом стала бы разработка совместной стратегии и укрепление присутствия в социальных сетях. /// nCa, 19 февраля 2018 года