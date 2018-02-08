Олимпиада в Пхёнчхане: новый краеугольный камень мира и процветания

Д-р Шамшад Ахтар

Все глаза внимание сейчас приковано к 23-м зимним Олимпийским играм и 12-й Паралимпиаде, которые пройдут в Пхенчхане в феврале этого года. Лучшие спортсмены пронесут свои национальные флаги на церемонии открытия, которая станет олицетворением международного сообщества. Спортивные фанаты во всем мире с нетерпением ждут Олимпийских игр, и на этот раз есть причина оптимистично надеяться на то, что спортивная дипломатия может снизить напряженность на самом Корейском полуострове. Лидеры, дипломаты и граждане со всего мира будут наблюдать за тем, как спортсмены Северной и Южной Кореи пройдут бок о бок. Для этого не может быть лучше места, чем Пхёнчхан – само название города означает мир (Pyeong) и процветание (Chang): то есть это неотъемлемые цели миссии Организации Объединенных Наций и программы устойчивого развития до 2030 года.

Олимпийские и Паралимпийские игры привлекают людей со всего мира и помогают укрепить набор объединяющих целей. Цель Олимпизма, как утверждает Олимпийская хартия, заключается в том, чтобы «поставить спорт на службе гармоничному развитию человечества, способствуя созданию мирного общества, заинтересованного в сохранении человеческого достоинства». Достижение устойчивого мира и устойчивого развития являются важнейшими целями, и Игры в Пхенчхане предлагают перспективы мира и процветания.

В этом духе первые Олимпийские игры в Южной Корее, проведенные в 1988 году, способствовали развитию отношений в период быстрых геополитических сдвигов. В этих играх участвовали многие страны, в том числе крупные сборные из США и СССР. Оттепель в отношениях, вызванная Олимпиадой, привела к установлению дипломатических отношений между такими соседями, как Россия и Китай. Республика Корея стала членом Организации Объединенных Наций в 1991 году.

Олимпийские игры также ознаменовали трансформацию южнокорейской экономики, которую иначе называют «Чудом на реке Ханган». За десятилетие после игр экономика страны выросла в среднем на 8,5% в год, превратив страну из получателя в донора помощи. Улучшение материальной жизни населения Южной Кореи было не чем иным, как чудом. С 1960 по 1995 год ВВП на душу населения увеличился более чем в сто раз, фактически сокращена абсолютная нищета более чем с 50% населения до менее 5%.

Это чудо было связано с другой ключевой ценностью Олимпийских игр и международного сотрудничества ООН. Южная Корея успешно использовала международную помощь, международную торговлю и международные инвестиции за счет своей внутренней изобретательности и доказала миру – одно поколение может превратить аграрную страну в динамичного технологического и культурного производителя.

Наряду с быстрыми экономическими преобразованиями, на первый план выступили социальные и экологические задачи. В последние годы мы стали свидетелями того, как Южная Корея делает достойные высокой оценки шаги в направлении экологической устойчивости и всеобъемлющей социальной политики, как, например, пенсия пожилым. Интеграция экономических, социальных и экологических аспектов является краеугольным камнем Целей устойчивого развития. Южная Корея в очередной раз демонстрирует миру свой путь к достижению всестороннего и устойчивого процветания.

Южная Корея в настоящее время является ценным членом международного сообщества. Страна создала культурный феномен, оцененный молодыми людьми во всем мире. Южная Корея играет ведущую роль в ООН и вносит значительный вклад в помощь развивающимся странам. Олимпийские виды спорта могут поддержать культурную, политическую и экономическую дипломатию в ее усилиях по достижению и обеспечению мира.

Принятая ООН Резолюция об олимпийском перемирии является примером задействования важного международного спортивного события в создании прочной основы для более мирного и всеобъемлющего мира.

Резолюция призывает все страны к соблюдению перемирия, созданию мирных условий во время Олимпийских и Паралимпийских игр и к сотрудничеству в духе доброй воли в интересах мира, прав человека и устойчивого развития.

Налаживание прямого диалога между двумя странами Корейского полуострова после Олимпийских игр 2018 года продемонстрирует приверженность миру и процветанию. Я желаю Южной Корее перспективного будущего и успехов в усилиях по содействию прочному миру и процветанию. /// nCa

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Д-р Шамшад Ахтар является заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).