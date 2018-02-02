Брифинг в МИД Туркменистана

Новости и комментарий nCa

Ашхабад, 2 февраля 2018 года (nCa) — В четверг в МИД Туркменистана состоялся брифинг для ознакомления дипломатического корпуса и представителей СМИ с основными итогами 2017 года и запланированными мероприятиями на 2018 год.

Брифинг провел заведующий отделом международной информации Мурат Назаров.

Пресс-релиз МИД Туркменистана по итогам брифинга:

1 февраля 2018 года, в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг по вопросам ознакомления с основными итогами социально-экономического развития Туркменистана в 2017 году, с результатами деятельности МИД за прошедший год в контексте реализации Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы, а также с запланированными на 2018 год мероприятиями.

В работе брифинга приняли участие представители Посольств и международных организаций и иностранных СМИ, аккредитованных в Туркменистане.

На брифинге участникам было подробно рассказано о масштабных мероприятиях, проведенных в минувшем году. В первую очередь, необходимо отметить успешное проведение грандиозного спортивного мероприятия – V Азиатских игр, ставших ярким примером проявляемого в государстве огромного внимания к развитию массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта. Также было подчеркнуто, что наряду с 25-летием членства Туркменистана в ООН, в стране было отмечено 10-летие открытия в столице Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), создание которого является знаковым событием в истории двустороннего сотрудничества.

Участникам брифинга было подробно рассказано о принятых в 2017 году по инициативе Туркменистана трех резолюциях, что стало подтверждением того, что созидательные инициативы, выдвигаемые главой Туркменского государства на столь важном направлении, равно как и в других актуальных сферах, находят одобрение мирового сообщества.

Также было рассказано о том, что по предложению Туркменистана в Ашхабаде в середине ноября прошла 7-я Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII). По итогам форума была принята Ашхабадская декларация, в которой нашла отражение готовность государств-участников и международных организаций к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнёрства.

В минувшем году наша страна председательствовала на Конференции Международной Энергетической Хартии. Состоявшаяся в Ашхабаде 28-я сессия этой организации собрала более 200 делегатов из 50 государств, в очередной раз подтвердив свой высокий статус авторитетной дискуссионной площадки для обсуждения современного состояния и тенденций мирового развития, в том числе по вопросам глобальной энергетики.

Как сообщил МИД Туркменистана участникам брифинга, в целом, в 2017 году нашу страну с визитами через МИД посетили 584 делегации различного уровня. В то же время за рубеж были направлены 624 туркменские делегации. На сегодняшний день Туркменистан установил дипломатические отношения с 145 странами мира. В Туркменистане работают 35 дипломатических миссий и консульств, а также 15 представительств международных организаций. Было подписано 226 двусторонних и многосторонних международных документов. За 2017 год Туркменистан присоединился к 6 международным конвенциям. В прошлом году состоялось 47 двусторонних политических консультаций, 18 заседаний совместных Межправительственных комиссий и 14 двусторонних бизнес-форумов.

Присутствующие были также проинформированы о запланированных на первый квартал 2018 года мероприятиях общегосударственного значения.

В завершение брифинга было подчеркнуто, что независимый, нейтральный Туркменистан и впредь будет делать все необходимо для укрепления мира и безопасности на нашей планете, вносить свой вклад в развитие и прогресс человеческой цивилизации.

Комментарий nCa

В ходе брифинга наметились новые рамки взаимодействия между внешнеполитическим ведомством и СМИ.

Например, прозвучало сообщение о возможных визитах Президента Ирана Рухани в Туркменистан в конце марта 2018 года, и Президента Бердымухамедова в Узбекистан в апреле 2018 года. И как уже известно по другим источникам, вероятно, в ближайшем будущем состоится официальный визит Президента Азербайджана в Туркменистан.

Точные даты визитов пока еще не урегулированы, однако, информирование СМИ о предстоящих событиях уже дает возможность для подготовки справочной информации, что всегда полезно для освещения значимых событий соответствующим образом.

Не менее важным, заявлением брифинга стало констатирование растущей роли Туркменистана в качестве «строителя коридоров» в регионе.

2018 год посвящен возрождению Великого Шелкового пути, на маршруте которого одна из центральных ролей принадлежит Туркменистану. В ходе брифинга внимание было сфокусировано на двух ключевых событиях, запланированных к проведению в этом году, – это старт строительства афганского сегмента газопровода ТАПИ и авторалли, легкоатлетический кросс «Амуль-Хазар 2018».

Фактически, церемония запуска практических работ по проекту ТАПИ в Афганистане включает три главных события: начало прокладки энергосети TAП500 между Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном; начало работ по прокладке линий оптоволоконной связи Туркменистан-Южная Азия и открытие железнодорожного сообщения Серхетабат-Тургунди.

Будем надеяться, что Министерство иностранных дел Туркменистана продолжит расширять свое взаимодействие с дипломатическим сообществом и средствами массовой информации в информационной сфере./// nCa