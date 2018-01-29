Пхенчхан-2018 – Зимние Олимпийские Игры в Южной Корее открываютв стране и Азии

Период Игр:

Зимние Олимпийские игры 9-25 февраля 2018 (17 дней)

Зимние паралимпийские игры: 9-18 марта 2018 (10 дней)

Страсть к зимним играм!

Пхенчхан-2018 станут лучшими играми со времени присоединения Южной Кореи к Олимпийскому движению. Отмечая 30-летие успешного проведения в 1988 году летних Олимпийских игр 1988 года, Пхенчхан-2018 снова поприветствует мир на земле утреннего спокойствия. Программа Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане предусматривает 102 соревнования в 15 дисциплинах по 7 видам спорта, программа Паралимпийских игр включает 80 соревнований в 6 дисциплинах по 6 видам спорта. Более 91 000 человек подали заявки на участие в качестве добровольцев – всего их будет 22 400. Помимо высокого уровня интереса со стороны России (2890), Китай (1 345) и Соединенные Штаты (1158) также изъявили желание стать частью будущего грандиозного события.

Мир и единство в Пхенчхане!

Корея готова приветствовать всех в Пхенчхане и предложить безопасную среду для проведения игр. Спорт выходит за рамки политики и невероятно силен – спорт способен объединять людей разных культур, религий и рас. В Играх примет участие и сборная Северной Кореи, а также группы поддержки и творческая делегация этой страны.

3. Глобальная Спортивная Нация

Республика Корея станет пятой страной в мире, которая когда-либо принимала у себя все четыре крупнейших спортивных события: летние и зимние Олимпийские/Параолимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и чемпионат мира по легкой атлетике. Это показатель твердого положения Кореи на международной спортивной арене.

Игры культуры

Пхенчхан-2018 будет способствовать развитию культуры и туризма. Наряду с соревнованиями, зрители могут рассчитывать на насыщенную программу мероприятий на живых площадках и в других центрах по всей провинции Канвон. Культурная Олимпиада будет включать в себя ежедневные праздники в каждом общественном месте.

Талисманы очень популярны по всей стране

Талисман Игр Пхенчхан-2018 – Белый тигр по имени Соохоранг, который является мифическим животным, защищающим всех участников состязаний. Талисман Параолимпийских игр – Азиатский черный медведь по имени Бандаби, который придаст решительности и сильной воли всем параолимпийцам.

Строительство высокоскоростной железной дороги делает Пхенчханближе к миру

Новая скоростная железная дорога позволяет сократить время в пути между Сеулом и Пхенчханом с трех часов до часа, а между Международными аэропортами Инчхона и Пхенчханас 3,5 часов до 98 минут. Развитие инфраструктуры составит часть долгосрочного наследия игр, что приведет к росту туризма и зимних видов спорта в регионе.

Продажа билетов на сайте-приобретайте билеты и делитесь страстью

Билет на Олимпийские и Параолимпийскиеигры можно приобрести онлайн на сайте https://tickets.pyeongchang2018.com/. Самыми популярными дисциплинами у болельщиков в настоящее время являются фигурное катание и шорт-трек.

Пхенчхан

Пхенчхан является туристическим пунктом, привлекающим любителей зимних видов спорта. Это одно из немногих мест в мире, где гости днем могут наслаждаться горнолыжными развлечениями, вечерами – достопримечательностями крупного мегаполиса – Сеула. /// nCa