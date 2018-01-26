Туркменистан – наука и исследовательская деятельность на переднем плане и в центре 7-летнего плана развития

Доклад nCa

Ашхабад, 26 января 2018 (nCa) — По мере разворачивания практической реализации семилетнего плана развития Туркменистана на период 2018-2024 годов все громче звучит следующий посыл: наука, исследования, инновации и технологии станут вдохновляющей и движущей силой.

Президент Бердымухамедов провел в четверг совещание членов Академии Наук Туркменистана. Главным пунктом повестки дня стало избрание нового президента АНТ.

На этот пост было выдвинуто четыре кандидата, в том числе и заместитель председателя Кабинета министров Сапардурды Тойлиев (эту кандидатуру предложил Президент Бердымухамедов). Группа из 17 членов вышла из зала заседаний для обсуждения и вернулась с консенсусом – Тойлиев возглавит АНТ.

Доктор Сапардурды Тойлиев – защитил диссертацию на соискание ученной степени кандидата медицинских наук в научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева (Москва). С декабря 2011 года по настоящее время занимал должность вице-премьера по делам образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежи и общественности. С 2007 по 2011 год работал на значимых постах в сфере здравоохранения.

В связи с избранием в Академию наук Тойлиев освобожден от нынешней должности.

Как правило, Академия наук самостоятельно проводит процедуру избрания следующего президента и направляет свои рекомендации президенту Туркменистана для утверждения. Тот факт, что Бердымухамедов решил лично председательствовать на встрече и принять участие в выдвижении кандидата подчеркивает важность, которую правительство придает науке и исследовательскому сектору в развитии страны.

После утверждения Тойлиева на пост руководителя АНТ Президент Бердымухамедов выступил с речью перед присутствующими в зале представителями академических кругов.

Ниже приведены основные моменты выступления Президента Бердымухамедова, в которых основное внимание уделено целям и задачам АНТ, подведомственных организаций и учреждений:

Наука, являясь мощной преобразующей силой общественного развития, играет важную роль в жизни страны, служит ключевым условием её интеграции в ряды передовых государства мира. Именно поэтому, придавая особое, стратегическое значение интенсивному развитию отечественной науки, мы предпринимаем масштабные меры по её совершенствованию, качественному росту и поддержке. Мы также прилагаем все усилия для того, чтобы проводимые в нашей стране масштабные реформы, имели фундаментальное научное обоснование.

Определяя приоритеты совершенствования деятельности АНТ, глава государства отметил, что в качестве главного научного центра страны, Академия наук должна обеспечивать развитие фундаментальных и прикладных исследований, наращивая при этом научный и инженерно-технический потенциал общества.

Интеллектуальная элита нации призвана формировать учёных новой формации, привлекая к научному творчеству талантливую молодёжь.

Представители научного сообщества также должны широко подключиться к анализу проектов, разработок и планов, при подготовке которых следует учитывать их мнения. Необходимо широко применять научные данные и предложения учёных в проведении государственной политики, в интересах народа.

Для реализации государственных планов, независимо от их отраслевой направленности, необходимо будет опираться на научные достижения, особенно на передовые технологии, инновации, ноу-хау.

Особенно важно научно обоснованное развитие тех отраслей, от которых зависит приумножение потенциала национальной экономики. Следует всесторонне подходить к решению вопросов ведения работ, проводимых в топливно-энергетическом комплексе страны, внедрения современных технологий, обеспечивающих безопасность при строительстве международных газопроводов, использования высших достижений науки.

В развитии сельского хозяйства при составлении земельного кадастра, повышении плодородия почв, совершенствовании селекционной работы основная роль принадлежит ученым-аграриям, подчеркнул Президент Бердымухамедов. Таким образом, успешное решение задач по развитию агропромышленного комплекса на научной основе, подготовке высококвалифицированных агрономов и совершенствованию работы НИИ земледелия является главным требованием сегодняшнего дня.

Учитывая благоприятное географическое расположение страны, необходимо ускорить строительство важнейших международных транспортных коридоров. При строительстве дорог международного значения необходимо использовать высококачественные дорожно-строительные материалы. Ученые должны принять самое активное участие в обеспечении международных стандартов качества используемых средств.

Научным открытиям, научно обоснованному решению задач по гармоничному социально-экономическому развитию страны, внедрению современных достижений науки во все сферы национальной экономики сегодня отводится важная роль.

В завершение своего выступления Президент сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с учёными страны для того, чтобы чётко и детально определить стоящие перед ними задачи в свете реализации Программы социально-экономического развития Туркменистана на 2018-2024 годы.

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Смена руководства в Академии наук Туркменистана и ярко выраженный акцент на роли науки и техники в развитии страны происходят как раз тогда, когда в Давосе проходит Всемирный экономический форум.

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018

Центральная тема Давосского форума – четвертая Промышленная революция.

Профессор Клаус Шваб, основатель и бессменный руководитель ВЭФ, вот уже более четырех десятилетий находится в центре глобальных событий. Он убежден, что мы находимся в начале революции, которая коренным образом изменит наш образ жизни, деятельности и взаимоотношений – он называет это четвертой промышленной революцией.

В различных работах ученых это явление также называется 4IR или Industry 4.0

Мир принял идеи Клауса Шваба, и многие страны уже готовятся к тому, чтобы наилучшим образом применить плоды науки и техники. Встреча в четверг в Академии Наук Туркменистана говорит о том, что страна готова к особому планированию и напряженной работе с целью извлечения выгоды из головокружительных темпов научных и социальных преобразований, окружающих нас.

С мнениями профессора Клауса Шваба по этому вопросу можно ознакомиться здесь: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

Шваб видит в этой революции «новые технологические прорывы» в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, Интернет вещей, автономные транспортные средства, 3D-печать, квантовые вычисления и нанотехнологии. Ожидается, что на четвертой волне промышленной революции будет активно внедрено несколько новых технологий с высоким потенциалом нарушения экологического равновесия. /// nCa