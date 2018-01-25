Президент Казахстана представил 10-балльную формулу для модернизации, развития

Что предстоит сделать Казахстану, чтобы достичь «успешной навигации и адаптации» в мире Четвертой промышленной революции? Ответ на этот вопрос дан в очередном Послании Главы республики Нурсултана Назарбаева, опубликованном в СМИ 10 января текущего года.

Новый технологический уклад, все больше завладевающий миром, кардинально меняет привычную жизнь людей, пишет Президент Назарбаев. При этом, он отмечает закат эпохи «нефтяного изобилия», с завершением которой Казахстану, впрочем, как и многим государствам, требуется новое качество развития. Глобальные тренды показывают, что это самое новое качество жизни и продвижения должно основываться, прежде всего, на широком внедрении элементов Четвертой промышленной революции, акцентирует внимание казахстанского сообщества глава республики.

Он уверен, что для вхождения в число лидеров нового мира у самой процветающей Центрально-Азиатской страны есть все необходимое. В частности, опыт успешного преодоления кризисных периодов прошлых лет, стабильная экономика и отношение к Казахстану в мире, ставшему за годы независимости неким брендом, вызывающим доверие и уважение у всего международного сообщества. И здесь нельзя не отметить последние достижения республики – проведение Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и вступление на правах непостоянного члена в состав Совета безопасности ООН. Казахстан, стоит подчеркнуть, стал первой страной Центральной Азии – членом СБ ООН и в этом почетном статусе республика будет представлять интересы всего региона на протяжении текущего 2018 года.

Впрочем, сегодняшние достижения Казахстана, говорит в своем Послании Нурсултан Назарбаев, не гарантия завтрашних успехов, а надежная база для дальнейшего развития и роста. И здесь особый упор на технологическое наращивание, достичь которого позволят 10 конкретных, четких и ясных задач, которые и обозначены в нынешнем обращении казахстанского лидера к народу страны.

Первым делом, индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. При этом, ориентир на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда остается неизменен, однако, отмечает Президент Назарбаев, индустриализация должна стать более инновационной. «Цифровая эпоха» в казахстанской промышленности наступит тогда, когда для предприятий страны будут разработаны и апробированы новые инструменты, направленные на модернизацию и стимулирование трансферта технологий. И здесь необходимо в пилотном порядке оцифровать несколько промышленных производств, дает одно из первых своих поручений глава республики.

Кроме того, он поручил уделить особое внимание развитию собственной экосистемы инноваторов, она должна создаваться вокруг Назарбаев Университета, МФЦА и Международного технопарка IT-стартапов. Глава государства указал на необходимость разработки законодательства, направленного на стимуляцию спроса на новые технологии со стороны реального сектора экономики. Нужно заранее выработать и согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы вследствие цифровизации экономики, отметил Президент. Он поручил в 2018 году начать разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности «цифровой эпохи».

Вторая задача касается развития ресурсного потенциала. Здесь Президент страны отмечает необходимость критически переосмыслить организацию сырьевых индустрий и сами подходы к управлению природными ресурсами. Важно повысить требования к энергосбережению предприятий, считает глава государства, а также экологичности и эффективности работы поставщиков энергии. Руководителям регионов нужно принять меры по современной утилизации и переработке технических и бытовых отходов с вовлечением бизнеса. Следующее направление, требующее кардинальной переориентации для выхода на мировые рынки – это агропромышленный комплекс, считает Нурсултан Назарбаев. Ключевую роль должны сыграть выпускники аграрных вузов, которые «реально будут работать в АПК или заниматься научной деятельностью», подчеркивает в документе Президент Казахстана. Поддержки от государства стоит ожидать эффективным пользователям: Назарбаев поручил направить неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов.

Четвертая задача направлена на повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Здесь внедрение цифровых ноу-хау должно обеспечить взаимодействие всех звеньев логистики. В целом, ежегодные доходы от транзита в 2020 году нужно довести до 5 миллиардов долларов, тем временем, транзит грузов в прошедшем 2017 уже вырос на 17%. В частности, необходимо внедрить интеллектуальную транспортную систему, а еще увеличить объем выделяемых ежегодно средств на ремонт местных автодорог до 150 миллиардов тенге. Внедрять современные технологии Назарбаев поручил в жилищном, а также коммунальном секторах. В 2030 году на каждого казахстанца будет приходиться 30 квадратных метров жилья (сейчас это 21 квадратный метр). Достижение этой цели обеспечат «новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки». Глава республики поручил оснастить все объекты инфраструктуры «системами интеллектуального управления», что повлечет за собой изменение законодательства, в том числе, в сфере естественных монополий.

Отмечает Президент Казахстана и важность «перезагрузки» финансового сектора. «Нацбанку и Правительству следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики», заметил глава государства. Он подчеркнул, что акционеры банков, выводящие средства на счета аффилированных компаний, должны нести ответственность.

Особое внимание в Послании народу республики человеческому капиталу, как основе модернизации. С 2019 года в детских садах будут внедрены единые стандарты программ, развивающие «социальные навыки и навыки самообучения». В 2021 году будет завершен переход на обновленное содержание в сегменте среднего образования. Более того – с начала этого года учителя, перешедшие на новое содержание, начнут получать зарплату с 30%-ой надбавкой, говорится в документе. По словам Президента, повсеместно на базе дворцов школьников нужно создавать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой. Вузовскую науку он поручил развивать с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях. «К сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экспортным потенциалом», считает глава государства.

Чиновникам от здравоохранения Назарбаев поручил переходить «от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения». Кроме этого, он поручил создать научный онкоцентр, а также разработать новую редакцию кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Что касается сферы занятости, то здесь резервом экономического роста являются безработные и самозанятые, отмечает президент страны. Он поручил максимально упростить процесс регистрации самозанятых и внедрить электронную биржу труда, соответствующий закон принять до 1 апреля 2018 года. Также он подчеркнул, что реформы в системе пенсионного обеспечения требуют от каждого казахстанца «серьезно подойти к легализации своей трудовой деятельности». Пока же государство усиливает меры господдержки для нетрудоспособных граждан и с 1 июля 2018 года вводит госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства.

Восьмая задача посвящена повышению эффективности госуправления. И здесь глава государства говорит о мерах по улучшению бизнес-климата. «Важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование бизнеса», говорится в тексте послания. Президент Казахстана настаивает на том, чтобы предприниматели могли получить господдержку по принципу «одного окна», а отдельные госуслуги – по принципу «одного заявления». Правительству поручено подготовить новый пакет системных мер по выводу бизнеса из тени, а также ускорить приватизацию, расширив ее план за счет подведомственных организаций госорганов. Кроме того, отдельной строкой сказано в Послании о продолжении превентивной борьбы с коррупцией, а также усилении верховенства закона. И в заключении Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости дальнейшего превращения Астаны в своего рода эталонный образец так называемого SmartCity и распространении лучших практик главного города страны в регионах. «Умные города» станут «локомотивом» регионального развития.

Подытоживая сказанное в своем ежегодном обращении, глава Казахстана отметил важность и значимость сплочения казахстанцев в единую нацию – «нацию, стоящую на пороге исторического восхождения в условиях Четвертой промышленной революции». Самое главное уже есть – благодаря политической и экономической стабильности, а также общественному согласию республика уже приступила к модернизации экономики, политики и сознания.