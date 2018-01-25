Новые проекты обещают строительный бум в Туркменистане

Новости и комментарий nCa

Ашхабад, 25 января 2018 (nCa) — В среду Президент Бердымухамедов ознакомился с проектами новых объектов различного назначения, строительство которых планируется осуществить в рамках 16-ой очереди застройки туркменской столицы. Ряд проектов касается наращивания потенциала в туристической индустрии.

Отельный комплекс: Гостиничный комплекс в форме полукруга будет сооружен на территории 22,9 гектара между проспектами Арчабил и Чандыбил, как бы соединяя их. В его структуру войдут отель, бизнес-центр и апарт-отель. В дизайне зданий будет использован национальный туркменский орнамент и другие эксклюзивные детали оформления.

На первом этаже отеля расположится главный холл, на остальных этажах – номера класса люкс, полулюкс и стандартные номера, а также апартаменты, предназначенные для высоких гостей. К услугам посетителей будет и апарт-отель, сочетающий в себе свойства апартаментов и гостиницы. На 13-м этаже разместится ресторан-панорама. На втором этаже предусмотрен бассейн со СПА, на третьем – конференц-залы.

По прилегающей благоустроенной и озеленённой территории комплекса протянется 725-метровая рукотворная река, здесь же расположатся искусственное озеро, открытый бассейн с гидропарком, фонтаны, летний ресторан и кафе. Наряду с этим, проект включает строительство автомобильной дороги протяжённостью 600 метров.

Международный конгресс-центр, который также предполагается возвести в южной части столицы. Здесь будут предусмотрены все условия, включая оснащённые новейшим техническим и мультимедийным оборудованием залы для проведения форумов, встреч и переговоров высокого уровня, в том числе в формате ООН, СНГ, а также пресс-конференций, церемоний подписания документов и т.д.

Международный центр приёмов предназначен для проведения официальных банкетов. Здесь также будут располагаться помещения, которые можно использовать для проведения переговоров.

Комплекс офисных зданий банков «Сенагат» и «Туркменбаши»: В новых высотных, оснащённых передовыми технологиями офисах Акционерно-коммерческого банка «Сенагат» и Государственного коммерческого банка «Туркменбаши» будут созданы все необходимые условия для работы сотрудников и обслуживания клиентов.

Памятник выдающемуся поэту и мыслителю Востока Махтумкули Фраги планируется воздвигнуть в южной части столицы, в живописных предгорьях Копетдага. Высота монумента составит 60 метров, диаметр постамента – 25 метров. На территории площадью 6 гектаров раскинется благоустроенный парк.

Правительственная трибуна, которую также предполагается возвести в предгорьях Копетдага, откуда открывается обширная панорама беломраморной туркменской столицы. Перед трибуной расположится площадь для проведения торжеств по случаю всенародных праздников и знаменательных дат.

Строительство и реконструкция спортивных сооружений: Предусматривается реконструкция зданий Государственного комитета по спорту и здания факультета олимпийских видов спорта Национального института спорта и туризма, строительство нового 5-этажного общежития на 450 мест, 2-этажного многофункционального спортивного комплекса, включая также благоустройство прилегающих территорий, создание зоны отдыха и обустройство автостоянки.

2-я очередь строительства отеля «Nusaý», объекты которого планируется построить на пересечении проспекта С.Туркменбаши и улицы Галкыныш. В новом гостиничном корпусе разместится 134 номера, в том числе стандартные, класса люкс и VIP. Предусмотрены также номера, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями. К услугам гостей будут ресторан на 150 мест, банкетный зал на 180 мест, салон красоты и фитнес-зал. На территории отеля разместятся колоннада, сквер, открытый плавательный бассейн, автостоянка с навесом на 40 мест, а также технические службы.

Санаторий в этапе Ак бугдай Ахалского велаята на 200 мест – под строительство новой здравницы планируется отвести земельный участок в 12 гектаров. На базе санатория будут открыты следующие отделения: консультативно-диагностическое, физиотерапии, лечебное, активного восстановления дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем.

На территории комплекса намечено возвести два 3-этажных корпуса, где разместится 50 одноместных и 70 двухместных палат, 10 палат класса люкс, а также два 2-этажных коттеджа люкс. Кроме того, предусматриваются столовая, 2 плавательных бассейна – для взрослых и детей, открытая спортивная и детская игровая площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, а также автостоянка.

Международный ожоговый центр на 130 мест в городе Ашхабаде – будет построен по улице Бекреве. На его 1-м этаже расположатся поликлиника, отделение скорой помощи и конференц-зал, на 2-м – лаборатория, отделение реанимации, административный блок, с третьего по пятый этаж – двухместные палаты для пациентов. В цокольном этаже разместятся столовая, склад, архив и другие соответствующие помещения. На благоустроенной территории центра также предусмотрена открытая стоянка для автомобильного транспорта.

Жилой массив в Бюзмейинском этрапе столицы: вырастет на площади в 32 гектара по улице Сенагат. Его строительство планируется осуществить в два этапа в течение пяти лет. Согласно проекту, здесь будут возведены тридцать пять 32-квартирных 4-этажных жилых домов, рассчитанных на 1120 семей, которые станут обладателями двух- и трёхкомнатных квартир, детский сад на 160 мест, общеобразовательная школа на 600 мест, многопрофильный торговый центр в комплексе со всей необходимой инженерно-технической и транспортно-коммуникационной инфраструктурой и благоустройством прилегающих территорий.

16-я очередь застройки Ашхабада: Объекты это фазы поднимутся по проспекту Махтумкули, на участке между улицами Таслама и Тегеранской на площади в 35 гектаров.

Согласно Генеральному плану, будет возведено десять 12-этажных 72-квартирных и шесть 12-этажных 48-квартирных жилых домов. Предусматривается также строительство 6 подземных пешеходных переходов, дороги общей протяженностью 5564 метра.

В ряду подготовленных проектов – строительство в столице, на улице Тегеранской нового Торгово-развлекательного центра. В его комплекс также войдут бизнес-центр и детский развлекательный центр. Предусматривается строительство дорог и тротуаров, искусственного канала протяжённостью 500 метров и шириной 15 метров.

Ещё один Торгово-развлекательный центр планируется построить на пересечении проспекта Махтумкули и улицы Таслама. На первом этаже его 3-этажного здания разместятся супермаркет, многопрофильные магазины и пункты обслуживания, на втором покупатели смогут приобрести одежду, сувениры, хозяйственные товары, бытовую электронику, ковровые изделия. Здесь же расположится зал для проведения торжеств. Третий этаж отдан под рестораны, кафе, детские аттракционы, административный блок.

Отель «Garagum»: Отель площадью планируется построить в северо-восточной части проспекта А.Ниязова и улицы Ходжа Ахмета Ясавы, на участке общей площадью 6,9 гектара. В высотном здании разместятся 87 номеров, из которых 17 – стандартных, 8 – класса сьют, 47 – класса люкс, 15 – класса супер люкс.

Согласно Генеральному плану, на территории отеля, украшенной фонтанами, будут обустроены спортивная и детская игровая площадки, открытый плавательный бассейн, автостоянка с навесом. Проектом также предусмотрены торговый центр, ресторан на 150 мест, зал для торжеств на 500 мест, салоны красоты.

Учебный центр для сотрудников аэропорта: Учреждение будет предназначено для подготовки специалистов для Ашхабадского международного аэропорта.

Комментарий nCa

В дополнение к намеченной цели каждого проекта одно из очевидных преимуществ заключается в создание новых возможностей для трудоустройства. Таким образом, у квалифицированной рабочей силы появится шанс сохранения навыков, плюс будут обеспечены хорошие средства к существованию.

В русле общей политики импортозамещения и стимулирования экспорта на протяжении ряда лет будет наблюдаться изменение характера рынка труда, соответственно новые строительные проекты станут подспорьем в промежуточный период.

Не менее важно и то, что новые проекты поддержат в тонусе местную строительную отрасль, как в финансовом отношении, так и с точки зрения ноу-хау. Этот аспект следует рассматривать в контексте усилий правительства по реализации строительных проектов за рубежом. Уровень экспертных знаний, необходимых для выполнения некоторых из этих проектов, подготовит местные строительные компании к уверенной конкуренции на международном рынке.

Контракты по данным проектам будут заключены на основе открытых тендеров, при этом ожидается, что местные компании выиграют большую часть тендеров с учетом относительно менее дорогостоящего предложения. Вероятно, впервые местные строительные фирмы возьмутся за проекты, которые ранее выполнялись иностранными компаниями. И здесь стоит отметить два возникающих преимущества: 1. Поскольку некоторые строительные материалы необходимо будет импортировать из-за рубежа, местные компании получат ценный опыт в поиске подходящих источников закупок; и 2. Они смогут оценить, какой из строительных материалов, полностью или частично, может быть произведен на месте.

Как известно, Союз промышленников и предпринимателей находится в процессе открытия своих представительств в ряде стран, являющихся ключевыми партнерами Туркменистана. Наряду с деятельностью, связанной с этими проектами, появится возможность для разворачивания международной сети партнерства. Это может привести к формированию многосторонних консорциумов для совместного участия в международных проектах. ///nCa