Туркменистан благодарит Саудовскую Аравию за финансирование проекта газопровода ТАПИ

Ашхабад, 20 января 2018 года (nCa) – Президент Бердымухамедов направил письмо Королю Саудовской Аравии Салману бен Абдулазизу Саудовской Аравии, в котором поблагодарил его за финансирование, предоставленное Саудовским фондом развития для реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

«Воспринимаю эту финансовую поддержку как продолжение Ваших усилий по развитию нашего сотрудничества», – отмечается в послании.

В письме также говорится о политической мудрости и дальновидении короля Саудовской Аравии, принёсшие стране большой авторитет и уважение в Исламском мире и за его пределами.

В письме президента Туркменистана подчёркивается появление новых возможностей для активного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, об укреплении исторических основ и традиций тесных культурно-гуманитарных связей двух братских народов.

Комментируя доклад вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу М.Бабаева на заседании Кабинета министров 19 января, Президент отметил, что «инвестиции, выделенные Саудовским фондом развития, свидетельствуют о большом интересе к строительству газопровода ТАПИ зарубежных инвесторов, которые высоко оценивают актуальность и потенциал этого проекта, его прибыльность и окупаемость. Позитивным фактором здесь служит проводимая нашей страной политика «открытых дверей», стабильность национальной экономики, наличие в стране благоприятного инвестиционного климата».

«Туркменистан и Саудовская Аравия входят в число государств мира, обладающих колоссальными запасами природных ресурсов, что создаёт благоприятные условия для расширения межгосударственного сотрудничества как в сфере ТЭК, так и в других отраслях», – сказал глава государства.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Бабаев доложил на заседании правительства о том, Саудовским фондом развития вкладывает инвестиции ТАПИ в соответствии с договорённостями, достигнутыми в рамках состоявшегося в мае 2016 года официального визита Президента Туркменистана в Королевство Саудовская Аравия.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 8 ноября 2017 года заявил в интервью телеканалу «Al Arabiya» о том, что «Саудовская Аравия поддерживает проект трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)».

Это заявление было сделано в преддверии 5-го заседания туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

8 ноября 2017 года Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана (Внешэкономбанк) подписал соглашение с Саудовским фондом развития о «финансировании закупок трубной продукции, предназначенной для строительства участка Туркменистана газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» с целью успешной реализации «Проекта развития промышленности Туркменистана газа и нефти на период до 2030 года», а также Указ Президента Туркменистана № 14471 от 6 ноября 2015 года.

Через территорию Туркменистана проходит 214-километровый участок ТАПИ. Работа по его прокладке началась в декабре 2015 года. Ведущей организацией по реализации проекта внутри Туркменистана выступает Государственный Концерн «Туркменгаз».

В дополнение к финансовым средствам, полученных правительством Туркменистана от некоторых международных агентств, финансирование Саудовского фонда развития охватывает все потребности проекта ТАПИ на территории Туркменистана.

Между тем, участники ТАПИ готовятся к старту практических работ по строительству газовой магистрали в Афганистане. Церемония закладки афганского сегмента намечена на февраль 2018 года.