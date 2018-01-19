Казахстан – выдвижение Центральной Азии на передний план мировой арены

Казахстан всегда придерживается взвешенной политики, которая позиционирует центрально-азиатский регион в позитивном свете на мировой арене. Примерами могут послужить ряд последних событий – Президент Казахстана Назарбаев встретился с Президентом Трампа США 16 января 2018 года, и Казахстан является нынешним председателем Совета Безопасности ООН. Между этими двумя событиями прослеживается прямая связь.

Стоит рассмотреть результат.

Важность, с которой Белый Дом отнесся к данному визиту, выражается в нескольких моментах. Например, можно подсчитать количество слов, использованных в официальных отчетах Белого дома по итогам визита.

Итоговый обзор встречи Назарбаева-Трампа, состоящий из трех отдельных пресс релизов, их выступления до и после переговоров насчитывают 3200 слов. Все эти сообщения выложены на веб-сайте Белого Дома. Это довольно необычно и впечатляет.

Впечатляет и заявление США о том, что встреча проходит в рамках «Диалога расширенного стратегического партнерства».

Другой примечательный момент в словах Назарбаева на пресс-конференции о том, что он представляет не только Казахстан, но и всю Центральную Азию. Он сказал: ««Я представляю Казахстан, одну из бывших когда-то советских республик, и в то же время представляю Центральную Азию в составе пяти стран».

Столь же примечательно, что Трамп признал во время пресс-конференции: «Я рад, что президент поделился своими планами по выводу Казахстана в число 30-ти развитых экономик мира к 2030 году, и он быстро движется по своему пути».

Вопросы мира и безопасности заняли видное место в переговорах. Обе стороны осознают, что прогресс и процветание возможны только в атмосфере стабильности и мира.

Когда мы говорим о мире и безопасности в Центральной Азии, мы говорим об Афганистане в качестве ключевого пункта.

Сейчас, когда состоялась встреча Назарбаева и Трампа, ситуация в Афганистане остается такой же неопределенной, как и прежде. Более 18000 человек были убиты в Афганистане в 2017 году. Это самый высокий годовой показатель с начала войны в 2001 году. Все обеспокоены.

Казахстан заявил, что диалог C5 + 1 (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан + США) приветствует будущее участие Афганистана в проектах данного формата. Обе стороны договорились о сложении усилий «по мирному урегулированию конфликта в Афганистане и продолжении реализации инициатив, содействующих более активному политическому и экономическому сотрудничеству в регионе», – говорится в заявлении Белого Дома.

Оба лидера признали, что только мирный процесс, возглавляемый Афганистаном и принадлежащий Афганистану, принесет стабильность и безопасность этой стране».

Казахстан уже прилагает значительные усилия для содействия миру в Афганистане. Назарбаев сказал: «Господин Президент, до настоящего времени мы оказали гуманитарную и техническую поддержку Афганистану на сумму в 75 миллионов долларов США. Кроме того, правительство Казахстана направило 50 миллионов долларов США на обучение у себя афганцев некоторым гражданским профессиям, которые у них не было возможности получить в Афганистане».

Лидеры поприветствовали участие Казахстана в проектах развития транспортной инфраструктуры Афганистана.

Высоко оценил Трамп роль Казахстана в качестве члена Совета Безопасности ООН, избранного на период 2017-2018 годов, и председательствование страны в Совете в этом месяце.

В контексте последовательной политики Казахстана, Трамп высоко оценил добровольный отказ страны от ядерного арсенала в 1992 году и открытие в Казахстане Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ в качестве значительного вклада в снижение риска распространения технологий ядерного обогащения.

Назарбаев сказал, что у Казахстана, отказавшегося от четвертого по величине ядерного арсенала в мире и добровольно закрывшего ядерный полигон в Семипалатинске, «есть моральное право предлагать другим странам, поступить как мы. Об этом мы говорим с Ираном, и мы будем говорит с Северной Кореей».

При этом он подчеркнул, что проблему в Северной Корее «можно решать совместно, только США, Китай и Россия». И в этой связи Казахстан, как сосед России, очень внимательно следит за динамикой американо-российских отношений, которые канули в бездну».

Общую высокую оценку заслужил недавний визит членов Совета Безопасности ООН в Афганистан, когда каждый получил возможность оценить ситуацию и сделать свои собственные выводы, ведь это играет важное значение в ускорении мирного процесса в раздираемой войной стране.

В контексте вклада Казахстана в формирование мирного и процветающего мира, важно отметить некоторые мероприятия, проводимые в этом месяце в Совете Безопасности ООН.

Одной из первых инициатив новой страны-председателя стала официальная церемония установки флагов стран, избранных в минувшем году непостоянными членами Совета – Кот-д’Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи. Представители многих делегаций назвали это мероприятие «яркой визитной карточкой». Предполагается, что подобные церемонии станут новой традицией организации (это предложение сейчас находится на стадии рассмотрения).

Здесь же, в первый рабочий день была презентована программа деятельности Совбеза, впоследствии озвученная на брифинге для стран-членов ООН. Тематика выбрана самая актуальная – нераспространение ОМП, продвижение «зеленых технологий», решение гуманитарных проблем в зонах военных конфликтов и разрешение самих этих конфликтов. Совбезу ООН предстоит произвести анализ ситуации вокруг Северной Кореи, Ирана, Мьянмы, Палестины и Израиля, (в частности, статуса Иерусалима) и многих других стран. Так, например, в январе запланированы ежеквартальные открытые дебаты на тему «Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины», а так же открытые и закрытые обсуждения проблем Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. Намечено принятие ряда резолюций и заявлений нового председателя Совбеза.

Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах обозначены в политическом обращении Президента Назарбаева к СБ ООН. Оно носит название «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

Предложенная программа нашла одобрение и поддержку и среди постоянных стран-членов Совбеза ООН. Так Постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность «в успехе работы казахстанской делегации в качестве Председателя Совета». Постпред США Ники Хейли и другие послы стран-членов Совета отметили содержательную и насыщенную программу Казахстана, а так же тот факт, что она сфокусирована на самых актуальных мировых вопросах и современных вызовах времени.

Словом, в ближайшем будущем, мировое сообщество ждут бурные дискуссии и обсуждение накопившихся за годы актуальных проблем. Новый председатель Совбеза ООН настроен на многовекторный миротворческий диалог.

«Мы считаем, что сегодня нам нужно уделять больше внимания построению доверительных отношений между различными политическими лидерами, между странами, – резюмирует Постоянный Представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. – Без этого, как мы полагаем, невозможно решить какие бы то ни было проблемы. И я думаю, что именно этого сейчас не хватает в мире».

Вероятно, президент Назарбаев, в обозримом будущем посетит Россию, чтобы обсудить с президентом Путиным широкий круг региональных и международных вопросов.

Казахстан является первой центрально-азиатской страной, председательствующей в Совете Безопасности ООН, и Назарбаев является первым президентом региона, побывавшим с официальным визитом в США. Уместно отметить, что он учитывал интерес всего региона в своем диалоге и переговорах. /// nCa, 19 января 2018