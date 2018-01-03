2018 год начинается с новых форм давления на Центральную Азию

Тарик Саиди

3 января 2018 (nCa) –2018 год начался с сочетания обычных и новых форм давления на Центральную Азию.

Первые твиты 2018 года

Президент Трамп, между новогодними праздниками в Мар-а-Лаго и утренним раундом гольфа, написал в Twitter:

«Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, совершенную ими с администрацией Обамы».

«Великий иранский народ был подавлен в течение многих лет. Они жаждут еды и свободы. Наряду с правами человека богатство Ирана разграблено».

«Деспотические режимы не продолжаются вечно, наступит день, когда иранский народ столкнется с выбором».

Трамп, который сделал 1057 ложных заявлений с момента вступления в должность президента США – около трех ложных утверждений на день – явно попытался использовать Иран в качестве подвижной части на игровом поле.

Однако история свидетельствует о том, что, хотя Иран иногда и можно использовать в качестве передвижной фигуры, он и сам способен изменить ходы игры.

Вызывает тревогу другое: разглагольствования Трампа в Twitter признаны официальными заявлениями Президента США. Весь этот груз ночных твитов уже указывает на то, куда Трамп собирается направить весь мир.

Безответственный и неблагоразумный хозяин Белого дома сам по себе является новой формой давления на Центральную Азию.

Хаос в Иране

Иран пребывает в хаосе. Протесты, начавшиеся на прошлой неделе с подачи жалоб на безработицу, ужесточились и приобрели политический оттенок.

По состоянию на вторник, в Тегеране погибли около 20 человек и около 450 человек арестованы.

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи заявил во вторник: «В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе денежные средства, оружие, политику и разведывательный аппарат для создания проблем для Исламской Республики».

Он сказал, что обратится к народу с заявлением об этих событиях «когда настанет время».

Президент Рухани сказал, что каждый человек имеет право на протест, но проявление инакомыслия должно быть мирным. Как стало известно, некоторые из протестующих были вооружены и, по крайней мере, часть смертельных инцидентов, возможно, произошли из-за использования огнестрельного оружия.

Рухани также озвучил несколько непокорную позицию в отношении духовного руководства, когда сказал: «Люди на улицах не просят хлеба и воды, а только большей свободы».

Тем не менее, он также отметил: «Наша великая страна уже была свидетелем ряда подобных инцидентов в прошлом и справилась с ними. Это ничего не значит».

Уровень безработицы в Иране достаточно высокий и тревожный – это около 13%. Правительство, после устранения некоторых санкций, переживает период жесткой экономии ради долгосрочной стабильности. Иранцы – народ терпеливый и знают, как справляться с трудностями, не теряя силы духа.

Аятолла Хаменеи справедливо отметил, что фитиль и движущие силы беспорядков находятся за пределами Ирана.

Трамп настойчиво и бессмысленно подогревает ситуацию вокруг Ирана. Саудовская Аравия открыто враждебна Ирану. — С другой стороны, Иран тоже не является примерным другом и соседом.

Потребуется немного времени, чтобы определить характер и масштабы вмешательства извне. Однако, очевиден и возврат к эпохе «цветных революций» и смены режимов.

И наоборот, иранская нить вплетена в суматоху ряда стран, включая Йемен, Ливан, Ирак и Сирию.

Выход иранского хаоса из-под контроля может создать экономическое давление на Центральную Азию в разной степени, в том числе, это может отразится на транспортной и транзитной деятельности.

Всегда есть отдаленные перспективы и расклад, который неминуем, но на этот раз ситуация отличается тем, что наследный принц в Саудовской Аравии берет на себя больше, чем может вынести.

Афганистан

Афганистан переживает внутренний переворот.

Президент Гани убрал с поста губернатора провинции Балх, Атта Мухаммад Нура (Усад Атта) в середине прошлого месяца. Нур отказался выполнять приказы и вернулся в офис. На сегодняшний день он все еще работает губернатором провинции. Лицо, назначенное на его должность, инженер Дауд, не смог справиться с ситуацией.

Устад Атта принадлежит к могущественной политической партии Джамиат-и-Ислами, в настоящее время возглавляемой главой исполнительной власти Абдуллой. Эта партия была основана и возглавлялась бывшим президентом Бурхануддином Раббани (отцом нынешнего министра иностранных дел Афганистана) и легендарным панджшерским львом Ахмадом Шахом Масудом.

В последние дни Устад Атта совершил ряд злоупотреблений против Абдуллы. 23 декабря 2017 года он назвал Абдуллу «змеей в собственном рукаве». Слова были высказаны перед 23-тысячной толпой в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх.

«Твои зубы не увязнут в нас», – сказал Нур, адресуя эти слова Абдулле. «Мы сломаем тебе зубы».

Толпа скандировала: «Смерть доктору Абдулле».

Правительство единства в Афганистане рушится с обоих концов. Этим правительство руководит импровизировано созданный дуэт президента Гани и главы исполнительной власти Абдуллы.

Абдулла теряет поддержку – Устад Атта был одним из самых могущественных союзников Абдуллы – президент Гани уже потерял своего помощника, первого вице-президента Афганистана Абдула Рашида Достема, который в настоящее время находится за границей и неудачно тайно попытался вернуться в Афганистан.

Увядающая легитимность – это не единственная проблема правящего режима.

Граница между Таджикистаном и Афганистаном оставалась закрытой в течение двух недель и открылась 2 января 2018 года. Около 11000 контейнеров оказались на границе.

В этот период Таджикистан разрешал транспортировку только транзитных грузов.

Неизвестно, почему Таджикистан закрыл границу и что изменилось за последние две недели, заставив власти снова открыть границу. Какова бы ни была причина, все это выглядит странным, потому что Таджикистан всегда старался поддерживать наилучшие отношения с Афганистаном.

Туркменистан прекратил подачу электроэнергии в Афганистан в новогоднюю ночь и возобновил поставки 2 января 2018 года. Как сообщили афганские СМИ, Туркменистан поднял цену на электроэнергию с 2 центов до 4 центов за кВтч. Видимо, Афганистан отказался платить эту цену, которая так или иначе значительно ниже мировых цен на электроэнергию.

Таджикистан и Туркменистан – эти две страны всегда делали все возможное, чтобы помочь Афганистану. Если с этими двумя странами у Афганистана возникнут разногласия, это отрицательно отразится на способности афганского правительства налаживать взаимоотношения.

Вместе с этим, свержение нынешнего режима в Афганистане создаст пространство для разрушительных элементов.

Это приведет к возникновению новых рычагов нынешнего давления на Центральную Азию у афганских рубежей.

Мусульманка в качестве кандидата в президенты России

Г-жа Айна Гамзатова подала заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты на предстоящих в России выборах. Гамзатова, супруга главного муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, является успешным журналистом и владельцем крупнейшей мусульманской медиагруппы в России – Islam.ru. Ее компании принадлежат газеты, теле- и радиостанции и веб-сайты. Гамзатова проводит активную благотворительную деятельность.

Поскольку она планирует баллотироваться в качестве независимого кандидата, ей придется собрать не менее 300 000 подписей сторонников из всех регионов России. Кандидатам, представляющим парламентские партии, не требуется сбор подписей. Кандидаты, выдвигаемые партиями, не входящими в парламент, должны заручиться поддержкой не менее 100 000 сторонников.

Несмотря на это, ее заявление звучит громко и отчетливо, что также создает новую форму давления на Центральную Азию.

Она выступает против исламского течения Вахаби, и считает недостаточными те меры, которые были приняты для противодействия угрозе экстремизма на низовом уровне.

Она принадлежит к Накшбандийскому суффийскому толку, насчитывающему десятки тысяч последователей. Лидер этого течения Саид-Афанди Чиркави был убит женщиной-смертницей на Кавказе в 2012 году.

Ее первый муж, мусульманский лидер Саид Мухаммад Абубакаров, был взорван в своей машине еще в 1998 году. Его убийцы так и не были найдены, но он публично критиковал «ваххабитов».

В своих книгах и выступлениях Гамзатова называет ваххабитов, в том числе ИГИЛ, ядром ​​экстремистского толкования ислама.

Г-жа Гамзатова написала недавно в своей статье на Islam.ru, что ее кандидатуру «стоит рассматривать не в контексте клерикализма или попытки мусульман создать конкуренцию Владимиру Путину, а как желание публично заявить и поддержать на уровне федеральной повестки жестко антиваххабитскую линию».

Она написала на своей странице в Facebook: «Наша страна, Россия, является нашим домом, и если мы разделим себя на мусульман и христиан, кавказцев и русских, правительства нашей страны не будет».

Ее заявления звучат на фоне недавних попыток проникновения ИГИЛ в Чечню и Дагестан, Афганистан и, возможно, в Центральную Азию.

Выдвижение кандидатуры Гамзатовой на президентский пост несет посыл о необходимости искоренения экстремизма в исламе изнутри самой религии.

Варианты для Центральной Азии

Наряду с возникающими новыми типами давления на Центральную Азию, появляются и ответы на эти задачи.

Прежде всего, нужно проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с Соединенными Штатами. Трамп собрал вокруг себя команду, у которой нет четкого видения и направления. Как мы уже говорили ранее, Трамп создает хаос за счет привлечения внешних ресурсов, поэтому необходимо поддерживать безопасное расстояние не только от администрации Трампа, но и от агентов хаоса, которые могут действовать от его имени.

Центральной Азии необходимо внимательно следить за ситуацией в Иране. Вряд ли Центральная Азия может повлиять каким-либо образом на восстановление нормальной жизни в Иране, поскольку урегулирование ситуации полностью зависит от правительства и гражданских структур.

Ситуация в Афганистане также является внутренним вопросом, и Центральная Азия ничего не может сделать, кроме укрепления своей пограничной безопасности.

В заявлении кандидата в президенты России г-жи Гамзатовой говорится о необходимости искореняя экстремизма в исламе исключительно за счет внутренних средств. Центральной Азии хотелось бы рекомендовать партнерство с суфийскими течениями, главным образом с толком Накшбанди, с целью предотвращения проникновения в религиозную жизнь населения ядовитых идей и толкований.

Луч надежды в темной туче

Существует также вероятность того, что махинации Трампа приведут к некоторому сотрудничеству в регионе. — В первый день этого года Трамп обрушил весь свой гнев на Иран и Пакистан. Вполне естественно, что эти две страны будут пытаться искать опору друг в друге. Логически, это приведет к их позитивному взаимодействию с Россией и Китаем. Если это произойдет, автоматически вокруг Центральной Азии будет создано защитное кольцо.

Остается надеется на этот луч надежды в темной туче. /// nCa