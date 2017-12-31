ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ

Как известно, важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе, за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры. В этой сфере реализуются крупные инвестиционные проекты, среди которых особое место занимает строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). О том, как продвигается данный проект, имеющий важное международное значение, мы попросили рассказать представителя Государственного концерна «Туркменгаз» в совете директоров компании «TAPIPipelineCompanyLimited» Мухамметмырада Аманова.

– Напомню, что в активную фазу проект ТАПИ вступил в 2010 году, когда в Ашхабаде было подписано четырехстороннее межправительственное соглашение по данному проекту. Затем, с 2012-го по 2016-й годы правовая база проекта последовательно пополнилась Соглашениями купли-продажи природного газа со всеми покупателями, Акционерным и Инвестиционным Соглашениями.

В 2013 году Правительства Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии назначили соответственно свои государственные газовые компании Turkmengas, Афганское газовое предприятие, InterStateGasSystems (Private) Limited и GAIL (Индия) Limited для продвижения и инвестиций в проект ТАПИ.

Проект включает в себя комплексные работы по проектированию, закупке, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию трубопровода протяженностью 1840 км из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Предусматривается, что после полного ввода в эксплуатацию по ТАПИ будет экспортироваться до 33 миллиардов кубометров природного газа в год в течение 30 лет.

Этот проект однозначно может быть причислен к небольшому числу проектов международного масштаба. Он окажет стимулирующий эффект устойчивому развитию, социальному и экономическому росту стран региона и обеспечит их энергетическую безопасность. Данные факторы, в свою очередь, являются «колоннами», на которых держится современная архитектура энергетического пространства.

За относительно короткий период времени достигнут значительный прогресс в реализации проекта ТАПИ, в частности, по таким ключевым соглашениям, как Соглашение с Правительствами принимающих стран и Соглашение о транспортировке природного газа. Мощный импульс продвижению проекта был придан с учреждением консорциума «TAPIPipelineCompanyLimited» и впоследствии выбором Государственного концерна «Туркменгаз» в качестве лидера данного консорциума.

Напомню, что старт строительству ТАПИ был дан в декабре 2015 года в Марыйском велаяте. В торжественной церемонии по случаю сварки первого стыка – символического «золотого звена» – новой газотранспортной артерии приняли участие Президенты Туркменистана и Афганистана, высокопоставленные представители Индии и Пакистана. Прокладку 214-километрового участка газовой магистрали на территории нашей страны осуществляет Госконцерн «Туркменгаз», полностью завершить все работы планируется в конце 2018 года.

В октябре 2016 года было подписано Соглашение Правительства Туркменистана с Исламским банком развития на финансирование проекта строительства туркменской части газопровода ТАПИ. Документ предусматривает выделение кредита в размере 700 миллионов долларов США.

В ноябре текущего года в Эр-Рияде состоялось очередное заседание Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с участием руководителей сферы промышленности и энергетики, а также крупных компаний Саудовской Аравии. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе по линии ТЭК, достигнуты конкретные договорённости по ряду направлений. В частности, Госконцерн «Туркменгаз» подписал договор с «GlobalPipeCompany» на поставку в 2018 году крупной партии трубной продукции, предназначенной для строительства ТАПИ.

Как известно, ресурсной базой ТАПИ на начальном этапе станет крупнейшее месторождение «Галкыныш». В рамках обустройства данного месторождения Государственный концерн «Туркменгаз» совместно с зарубежными партнёрами ведет большую работу, призваннуюна высоком уровне обеспечивать «голубым топливом» ТАПИ.

Хочу отметить и другие достижения. Так, на стадии переговоров находятся соглашения по проекту, которые будут заключены с правительствами и государственными контрагентами. Среди них наиболее приоритетным является Соглашение с Правительствами принимающих стран.

Мы завершили тендерный процесс по отбору подрядчиков на осуществление детальных трассовых изысканий на маршруте газопровода. Ключевые изыскания –такие, как оценка воздействия на окружающую и социальную среду, а также разработка плана по отводу земель уже находятся в стадии имплементации на афганском и пакистанском участках.

Выполнено предварительное проектирование для газопровода и всех станций, которое более известно, как Front-EndEngineering&Design.

Начался тендерный процесс по отбору поставщиков оборудования длительного изготовления –как магистральная труба и большие клапана, а также подрядчиков на осуществление строительства линейной части и станций различного назначения.

Подготовлены проекты контрактов, которые будут заключены в результате тендеров. Мы не ожидаем долгих переговоров ввиду того, что предлагаемая контрактная схема уже неоднократно была принята рынком и продемонстрировала свою эффективность и сбалансированность интересов сторон. И последнее, однако не маловажное, это то, что собрана команда советников среди компаний –мировых лидеров в своей области.

В целом, всё это означает, что проект продвигается в соответствии с намеченным графиком, в 2019 году намечено начать поставки газа в ТАПИ.

– Какая поддержка оказывается строительству ТАПИ на государственном уровне?

–Изначально необходимо отметить, что локомотивом продвижения данного проекта выступает Туркменистан. Благодаря инициативе и личному руководству Президента ТуркменистанаГурбангулыБердымухамедова, проект достиг нынешней стадии развития, а именно, за последние десять лет он воплотился из идеи в реальность. Уже в ближайшее время ожидается начало строительных работ на территориях Афганистана и Пакистана.

Несомненно, Правительства стран-участниц полностью поддерживают проект газопровода ТАПИ. Оказывается всемерное содействие деятельности консорциума «TAPIPipelineCompanyLimited» как на уровне акционеров, которые, в свою очередь, являются государственными газовыми компаниями, так и на уровне государственных ведомств соответствующих юрисдикций.

Представители правительств Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии работают очень тесно и эффективно. И это подтверждает тот факт, что проект ТАПИ чрезвычайно важен для развития экономики региона, прежде всего, для промышленного сектора, большого и малого бизнеса. Так, для осуществления поставок и строительных работ будут привлекаться местные подрядчики.

Участвующие в проекте страны получат более дешёвый, экономически выгодный и экологически чистый источник энергии, а также дополнительные доходы за счёт транзита газа.

Как подчёркивает уважаемый Президент Туркменистана ГурбангулыБердымухамедов, помимо экономического развития региона, решения жизненно важных социальных вопросов, реализация проекта ТАПИ будет содействовать укреплению здесь мира и стабильности. В данном контексте рассматривают проект как страны-участницы, так и мировое сообщество в целом.

В продолжение темы, необходимо отметить еще одного важного и долгосрочного партнёра проекта – это Азиатский банк развития. АБР участвует в проекте с самого начала, и продолжает оказывать всемерную поддержку ТАПИ, в том числе за счёт предоставления льготных кредитов. Так, достигнуто соглашение между Правительством Афганистана и АБР о финансировании афганской части акционерного капитала в «TAPIPipelineCompanyLimited».

– По каким критериям отбираются консультанты и подрядчики проекта?

–Прежде всего, это наличие солидного опыта работы в сфере проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов, внедрение в проект лучших мировых практик и стандартов. Особое внимание уделяется экологическому аспекту. При выборе маршрута мы руководствовались принципом минимального воздействия на окружающую среду. По технической сложности, проект ТАПИ можно поставить в один ряд с другими международными газопроводными проектами. В этой связи нужно отметить успешную работу наших консультантов – германской компании«ILF» и британской «Allen&Overy».

– Как решаются вопросы финансирования проекта?

– Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана и «Туркменгаз» обладают обширным опытом в области привлечения инвестиций в крупные международные проекты и, соответственно, работы с различными кредитными агентствами и финансовыми учреждениями. В их числе –Азиатский Банк Развития и Исламский Банк Развития, экспортно-кредитные агенства и суверенные фонды различных стран; а также международные коммерческие банки.

Учитывая тот факт, что «львиную» долю необходимых капиталовложений занимает поставка товаров и оборудования длительного изготовления, экспортно-кредитные агентства потенциально могут играть важную роль в финансировании проекта. Кроме всего этого, стороны-участницы проекта единогласно подтверждают свою приверженность проекту и обязательство предоставить собственный капитал, согласно долям участия и договоренностям.

Усса Уссаев, главный редактор газеты «Nebit–gaz».