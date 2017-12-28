Аверс и реверс СДПК

Незадолго до ухода в отставку экс-президент Алмазбек Атамбаев пообещал, что на отдыхе займется личной подготовкой Социал-демократической партии к следующим парламентским выборам.

«СДПК должен показать, каким должен быть парламент», — говорил тогда А.Атамбаев. Впрочем, четвертый президент КР не упомянул, что прежде чем «показывать», СДПК должна сама очиститься от грязи, которой обросла за последние шесть лет, причем не без личного участия этого политика.

Сегодня Социал-Демократическая партия Кыргызстана — правящая. Большинство ключевых постов в стране занято ее представителями, в парламенте фракция СДПК — крупнейшая. Но большой размер и большая власть всегда искушают. Вот и внутри СДПК сегодня собралось огромное количество тех, с кем партия, обновленная после революции 2010 года, так рьяно обещала бороться – а это коррупционеры.

Одним из лозунгов, с которым сторонники СДПК выходили на улицы страны в 2010 году, была борьба с тотальной коррупцией. Но за годы управления страной ее лидеры смогли перебороть лишь одно — распределение крупных государственных постов между родственникам. Однако, достойных же людей, которые душой бы болели за родину, в республике, увы, так и не дождались.

Более того, страна увидела совершенно новую форму «круговой поруки» — по партийному принципу.

Быть членом СДПК сегодня означает гарантию неприкосновенности. И чем крупнее позиция в партии, тем большую безопасность она предоставляет. Возможно, именно поэтому за последние пять лет, несмотря на красивые и громкие лозунги борьбы с коррупционерами, ни одной крупной рыбы из власть предержащих так и не оказалось на скамье подсудимых, а «средний улов» получал смехотворные сроки или «устные предупреждения».

Один из самых ярких примеров – «дело» в отношении депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Музаффара Исакова. В феврале прошлого года Генеральная прокуратура возбудила против М.Исакова уголовное дело, и уже в марте предъявила ему обвинения. Учитывая, что коррупция не имеет сроков давности, прокурорам удалось доказать, что депутат, будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района в 2010-2015 годы организовал ОПГ (в которую входили представители Госреестра и архитектуры района) по незаконной распродаже земель сельхозназначения под индивидуальное жилищное строительство. И сам лично подписал 315 незаконных постановлений о передаче этих земельных участков. Общая площадь проданной тогда земли превышает 14 гектаров. 315 разрешений, за каждое из которых граждане платили до 3000 долларов США. То есть почти миллион долларов США легли в карман нынешнего депутата Жогорку Кенеша.

Но Генпрокуратура громко покричав, быстро утихла. Или ее утихомирили: уголовное дело отправилось в архив, так и не дойдя до суда. А М.Исаков продолжает гордо восседать на своем депутатском кресле, прикрывая темные дела прошлого и настоящего парламентской «корочкой неприкосновенности».

Прикрытие членским билетом СДПК — самая лучшая защита еще для одного депутата парламента. Это Жылдыз Мусабекова, которую во время предвыборной кампании представляли как мать троих детей и примерную жену. Однако данная особа за то, что про нее написали разоблачительную статью в газете, используя трехэтажные маты, угрожала журналистке, что ее изнасилуют 10 мужчин.

«Я тебе кожу живьем сдеру!» — кричала тогда депутат во время телефонного разговора с журналисткой (запись этого разговора до сих пор можно увидеть в интернете).

Но среди партийцев есть и реальные насильники.

Во время выборов в парламент пару лет назад в списке кандидатом от СДПК под номером 57 числился Дилмурат Акпаралыев, которого еще в 1999 году осудили за изнасилование. А чуть позже, в 2010 году его пытались привлечь к уголовной ответственности по статье УК «Вымогательство». В марте 2011 года одно из информагентств под заголовком «В Кыргызстане задержаны члены ОПГ – «положенцы» Чаткальского и Ала-Букинского районов» опубликовало сообщение пресс-службы ГУВД Джалал-Абадской области. В милицию, как сообщалось, обратился житель села Ала-Бука с заявлением о том, что местные опэгэшники путём обмана и вымогательства отобрали у него имущество на сумму 66 тысяч сомов. И среди фамилий те, кто систематически занимался поборами и «крышеванием» частных предпринимателей, звучала фамилия будущего партийного бонза. Но ни за мошенничество, ни за организацию ОПГ, ни за обнаруженные у Д.Акпаралыева незаконные боеприпасы, уголовного дела заведено не было. Вместо этого в 2012 году его избрали депутатом Ала-Букинского районного кенеша, а затем и его председателем.

В Жогорку Кенеш Д.Акпаралыев после обнаруженных журналистами фактов, разумеется, не попал. Но из партии исключен так и не был.

Еще один сексуальный маньяк с уголовным прошлым сидит в ЖК с 2010 года. Торобай Зулпукаров с сотоварищем в 1997 году угрозами и нанесением телесных повреждений изнасиловали незнакомую им некую гражданку А.Орозалиеву, и это притом, что в то время Т.Зулпукаров работал милиционером. Но у нынешнего члена фракции СДПК ни строчки нет об этом неблаговидном моменте в его биографии. Самое интересное, что годы его тюремного заключения обозначены: «частный предприниматель».

Есть ли у Т.Зулпукарова моральное право работать в парламенте? Морального нет. Но, видимо, в Социал-демократической партии на моральный аспект уже внимания не обращают.

В 2013 году водитель депутата Жогорку Кенеша пятого созыва от фракции СДПК Ирины Карамушкиной за рулем депутатской служебной машине в нетрезвом виде сбил двух человек, один из которых скончался, а второй остался инвалидом. В итоге водитель получил два года условно (!), и даже не был приговорен к выплате компенсаций пострадавшим. А депутатша даже не извинилась за поведение своего водителя ни перед пострадавшим и семьей погибшего парня, ни перед народом.

Еще один «честный человек» — Улан Примов, также оккупировавший парламентское кресло от СДПК. Еще больше года назад прокуратура Оша признала незаконным участие в гостендерах компании, аффилированной с У.Примовым: компания, совсем недавно перерегистрированная депутатом на его отца, выиграла 8 государственных тендеров на общую сумму более 28 миллионов сомов. Но до сих пор правоохранительные органы не торопятся принимать меры. А тем временем сам У.Примов с парламентской трибуны без зазрения совести заявляет, что «закон о госзакупках, направленный на искоренение коррупции и повышение прозрачности, не достиг поставленных целей». Ну еще бы, уж ему то это известно лучше всех.

В 2010 году народ, который поднялся на революцию против погрязшей в коррупции власти, сегодня видит, что СДПК, которая обещала быть поборницей правды и справедливости, сама превратилась в рассадник преступности. И люди, против которых вчера и сегодня выдвигаются обвинения в мздоимстве, изнасиловании, взяточничестве, учат кыргызстанцев уважать закон. Но всем понятно, что все они пришли в партию только для того, чтобы прикрываясь высокими должностями и мандатами скрыть свои преступления против страны и ее народа.

Новый президент Сооронбай Жээнбеков обещает пересмотреть систему борьбы с коррупцией. Сможет ли он сломать существующее положение дел, сможет ли очистить партию от тех, кто порочит ее?

Очень хочется надеяться, что глава государства, которому подавляющее число кыргызстанцев выразило доверие на октябрьских выборах, оправдает надежды и сдержит свое предвыборное обещание — превратит Кыргызстан в страну законности и порядка.

Алексей Куринов, журналист

Первоначально опубликовано www.kginfo.ru