Краткий обзор правовой системы Туркменистана – Конференция в Ашхабаде

Комментарий nCa

Ашхабад, 27 декабря 2017 (nCa) — Во вторник в Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная десятой годовщине создания Института государства и права при президенте Туркменистана. Тема конференции – «Развитие государственности, правовой системы и демократии в нейтральном Туркменистане».

Одним из вопросом повестки форума стало формирование правозащитного механизма в Туркменистане.

Официальное название института – «Институт государства и права». При этом само название говорит уже и об основных функциях этого института.

Государство и права – это описание дает лучший контроль над мандатом института.

Институт служит мостом между государством и народом.

Выступление директора института Ягмура Нурыева был видно рассказало о том, что его организация является прежде всего своеобразной диалоговой платформой для идей и предложений правительства и народа и превращения их в продукты, пригодные для использования парламентом и властями. Одновременно институт выступает в качестве аналитического центра, генерирующим собственные идеи и предложения. Главная цель – дать правительству возможность осуществлять права людей.

Другой институт – Институт демократии и прав человека – укрепляет качество и диапазон деятельности института государства и права. Директор института демократии и прав человека Бегенч Чарыев назвал оба института сестринскими организациями.

Парламент является законодательным органом, материализующим идеи обоих институтов в законодательные акты в интересах населения.

Председатель парламентского комитета по защите прав и свобод человека Пирназар Худайназаров высоко оценил работу обоих институтов.

Он также отметил, что недавно возрожденный национальный Халк Маслахаты станет высшим органом с всеобъемлющими законодательными и исполнительными полномочиями.

Омбудсмен Туркменистана г-жа Яздурсун Гурбанназарова рассказала о роли своего офиса в деле защиты прав и свобод людей. — Хотя институт государства и права позволяет правительству осуществлять права народа, офис омбудсмена позволяет населению получать свои права от правительства.

Таким образом, возникает система, соединяющая народ с правительством на различных уровнях и по различным каналам.

В дополнение к недавно восстановленному Халк Маслахаты и существующим институтам государства и права, а также демократии и правам человека и канцелярии омбудсмена, население пользуется также инструментом обращений непосредственно в этрапские, велаятские и городские хякимлики. В каждом случае, существует установленный лимит времени, в течение которого власти обязаны рассмотреть жалобу и принять соответствующее решение.

К концу следующего года, вероятно, в Халк Маслахаты мы увидим полноценно функционирующий орган – двигатель национальной жизни, в том числе и в области прав и свобод. /// nCa