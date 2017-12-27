Зрелая логика и мультинаправленный коридор в Центральной Азии

Тарик Саиди

Ашхабад, 27 декабря 2017 года (nCa)— В регионе Центральное Азии в настоящее время формируется супер-коридор.

Несмотря на то, что 2017 год был довольно мрачной страницей в календаре, его последние дни обещают хороший старт в 2018 году.

«Туркменистан – Сердце Великого Шелкового пути» – под таким девизом пройдет следующий год в Туркменистане.

Мы живем в эпоху подключаемости и налаживания связей, универсальных и безусловных связей. —– Разговоры о Большой Центральной Азии, ОПОД (Китайская инициатива одного пояса, одной дороги), железнодорожный коридор Северный Юг (Казахстан-Туркменистан-Иран) и Лазуритовый Коридор (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия -Turkey) уже являются реальностью.

В феврале 2018 года начнется строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), а также прокладка линий электропередач по проекту ТАП500 (Туркменистан-Афганистан-Пакистан), оптоволоконной связи между странами ТАПИ. Кроме того, будет продолжено строительство железнодорожной линии ТАТ (Туркменистан-Афганистан-Таджикистан).

Запуск двух тестовых поездов из Китая в Иран оказался успешным, доказывая, что это самый быстрый и экономичный маршрут. Два грузовых поезда добрались из Китая в Европу через Казахстан и Россию, что дает прочную основу для расчета массового перемещения грузов между регионами. Железнодорожный путь способен обеспечить транспортировку около 12 миллионов тонн грузов в год.

Два грузовых поезда (один в апреле и один в декабре этого года) перевезли свежие фрукты и сухофрукты из Пакистана в Иран, для дальнейшей перевозки в казахстанский порт Актау и последующей транспортировки паромом в российские порты на Каспии. Иран стремится довести грузовой трафик по этому маршруту до миллиона тонн.

Проект коридора Центральная Азия- Ближний Восток, участниками которого в настоящее время являются Узбекистан, Туркменистан, Иран и Оман, привлекает все больше участников, в том числе Казахстан и Пакистан.

Через иранский порт Чабахар стартовали грузопотоки из Индии в Афганистан через Иран. Другие страны планируют присоединиться к этому маршруту для перемещения своих грузов в разных направлениях.

Запланированные железнодорожные соединения между Чаманом (Пакистан) и Спин Болдоком (Афганистан), а также между Торхемом (Пакистан) и Джелалабадом (Афганистан) откроют афганским и центральноазиатским грузам доступ к порту Гавадар.

Иран и Пакистан объявили о строительстве дороги между портом Гавадар и портом Чабахар. Любой груз из Афганистана и Центральной Азии может быть легко доставлен в любой порт – Гавадар или Чабахар в зависимости от предпочтений и загруженности порта.

Когда мы говорим о коридорах, мы говорим не только о железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных связях – мы говорим о движении всего; грузов, людей, электроэнергии, углеводородных ресурсов, информации, идей – почти всего, что можно переместить из одного пункта в другой. Любая жесткая или мягкая инфраструктура, которая облегчает такое движение, является коридором.

В эпоху связи и коридоров 2018 год, вероятно, станет ключевым годом. Чтобы представить это, сначала мы должны определить – что такое Большая Центральная Азия.

Большая Центральная Азия – это то же физическое пространство, которое было покрыто древним Великим Шелковым Путем – это движение через Китай, Россию, Турцию, некоторые части Европы, Азербайджан, Индию, Пакистан, Иран, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.

Туркменистан своими разнообразными инициативами помогает соединить различные коридоры и варианты подключения в мультинаправленный коридор – супер-коридор, универсальный коридор. В то время как каждый коридор обладает своей собственной идентичностью и несет свое революционное начало.

20 декабря 2017 года 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Резолюцию «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей устойчивого развития», инициированную Туркменистаном. Соавторами этого документа выступили 74 страны.

22 декабря 2015 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию «На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров». На основе этой резолюции в ноябре 2016 года в Ашхабаде состоялась первая глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту.

Вторая глобальная конференция запланирована на следующий год.

Диалог и действие – два совместно протекающих процесса. Это называется зрелой логикой.

С планомерной гармонизацией политической воли регион Большой Центральной Азии может превратить 2018 год в год возрождения Великого шелкового пути. /// nCa