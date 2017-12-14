Туркменистан в 2018 году

Тарик Саиди

Ашхабад, 14 декабря 2017 года (nCa) — Завтра состоится официальное зажжение главной государственной новогодней елки. Вся страна окунется в праздничное настроение в ожидании 2018 года – года, который будет полон вызовов и возможностей.

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Согласно китайской астрологии, 2018 год – Год Собаки. Возможно, не случайно, что в последнее время Туркменистан проводит активную работу по популяризации национальной породы овчарки Алабай, которая славится своей верностью, силой и интеллектом.

Алабай был выбран в качестве талисмана 5-х Азиатских игр (Ашхабад-2017), прошедших в столице в сентябре этого года.

Президент Бердымухамедов во время своего визита в Россию преподнес президенту Путину в подарок щенка алабая.

Вероятно, в следующем году с целью для сохранения и популяризации породы Алабай может быть создана отдельная организация по образцу государственной ассоциации «Туркменатлары» (туркменские кони).

Астрология, возможно, наполнена множеством вымысла, но без сомнений, эта наука продолжает очаровывать большую часть населения – человек устроен так, что ему всегда требуются гарантии.

Китайская астрология предусматривает 12-летний, каждый год представлен животным или птицей.

Благоприятные числа Года собаки – 3, 4 и 9. Цвета, которые приносят удачу в этот год – красный, зеленый и фиолетовый. Счастливыми цветами считаются роза, орхидеи цимбидия.

В китайской астрологии каждый из 12 знаков зодиака имеет пять разновидностей по стихиям: Золото (Металл), Дерево, Вода, Огонь и Земля. В целом, получается 60 возможных комбинаций.

2018 год станет годом Земляной Собаки.

Земляная собака должна быть общительной, серьезной и ответственной в работе.

Удачными направлениями для земляной собаки считаются Восток, Юг и Северо-Восток.

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Астрология обещает хороший год.

Несмотря на огромные трудности, 2018 год может превратиться в исключительно продуктивный год для Туркменистана и его зарубежных партнеров.

Однако, для этого требуется тонкая надстройка восприятия.

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Туркменистан объявил 2018 год годом «Туркменистан – Сердце Великого Шелкового пути».

На этот раз Шелковый путь – это не просто лоскутное пространство троп. В современном понятии: это транспортные и транзитные сообщения по суше, воздуху и морю. Это перекрывающиеся сети нефтегазопроводов. Это линии оптоволоконной связи. Это линии электропередач. Это коридоры. Это торговые маршруты в любом направлении. Это подключаемость. —– Да, ПОДКЛЮЧАЕМОСТЬ – это Новый Шелковый путь.

Логически, проекты ТАПИ, ТУТАП, TAП500 являются такими же сегментами Великого Шелкового пути, как и Лазуритовый коридор, коридор Север-Юг, коридор Центральная Азия-Ближний Восток.

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Во-первых, отметим трудности, стоящие перед страной:

Согласно официальным оценкам, рост ВВП в этом году составит 6,5%. Некоторые международные финансовые учреждения прогнозируют более низкие цифры. Разница, вероятно, заключается в методологии расчета. Несмотря на это, факт заключается в том, что только рост ВВП не служит решающим фактором при рассмотрении краткосрочных перспектив экономики. Предположим, что при наихудшей раскладке рост ВВП составит менее 6 %.

Значительное давление испытывает и национальная валюта манат.

В течение 2017 года зарубежные компании не получали мегапроектов.

Иностранные партнеры становятся нетерпеливыми из-за неопределенности.

Выявляются все новые и новые случаи взяточничества и коррупции.

Ряд объектов оснащен новейшим оборудованием и технологиями, однако, есть недостатки в надлежащем обслуживании этих объектов.

Россия до сих пор не уточнила свою позицию по импорту туркменского газа в 2018 году, Иран упрямо придерживается своей необоснованной позиции в отношении погашения задолженности перед Туркменистаном, и Китай остается единственным покупателем газа в настоящее время.

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Да, проблемы имеются, но есть и подручные средства их решения.

Рост ВВП, как показатель, лишь вводит в заблуждение, поскольку замедление роста экономики связано с резким спадом нефтегазовых цен во всем мире, мировым банковским и финансовым кризисом и наличным дефолтом, при чем все эти явления следуют друг за другом.

Учитывая тот факт, что Туркменистан почти ничего не унаследовал от Советского Союза, что касается промышленной базы, страна добилась исключительных успехов с момента обретения независимости. Всего несколько лет назад газоперерабатывающей и трубопроводной инфраструктуры было недостаточно.

Текущий спад – это неприятность, оказавшаяся благом.

Потеря доходов от экспорта газа побудила Туркменистан расширить свой промышленный сектор и начать работу по импортозамещению.

Как сообщалось на прошлой неделе во время заседания кабинета министров, объем импорта в стране уже сократился примерно на 20%.

Полным ходом продолжатся борьба со взяточничеством и коррупцией – уже имеются планы по расширению кадрового состава государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Парламенту было предложено внести соответствующие поправки в законодательство, устраняющие возможность амнистирования лиц, осужденных за взяточничество и коррупцию.

Было заявлено, что большая часть строительных работ завершена, за исключением промышленного сектора. Вряд ли для иностранных компаний существуют сейчас какие-либо возможности в плане крупных строительных проектов.

План развития на период 2018-2024 годов подготовлен и вступит в силу с начала 2018 года.

Это всеобъемлющий план, являющейся дорожной картой поэтапной индустриализации страны, при этом акцент сделан на обеспечение высоких доходов от неуглеводородного сектора.

Более того, к середине реализации плана планируется довести долю частного сектора в ВВП до 70%.

Одновременно осуществляются и земельные реформы, создана государственная комиссия по продовольственной безопасности.

Приблизительно, через три года проводимые сейчас земельные реформы начнут приносить ощутимые результаты: с фермерами будут заключены долгосрочные договоры об аренде, что придаст им некоторую уверенность и спокойствие, более того, некоторые землевладельцы сами будут решать вопрос о выборе возделываемой сельхозкультуры.

Активно продолжается работы по строительству в окрестностях крупных городов тепличных хозяйств. Этот шаг нацелен на обеспечение населения плодоовощной продукцией собственного производства.

Срок полномочий нынешнего состава парламента должен был завершиться в декабре 2018 года, но депутаты решили провести выборы в последнее воскресенье марта 2018 года. Эта же дата будет действовать и в отношении каждого последующего состава, то есть парламентские выборы будут проводится в последнее воскресенье марта. Кроме того, Акдже Нурбердыевой, которая занимает пост председателя парламента с 2006 года и располагает депутатским мандатом вот уж 22 года, исполнилось в этом году 60 лет. Несмотря на то, что она полна энергии и обладает богатым опытом, она может решить уйти в отставку, поскольку пенсионный возраст для женщин в Туркменистане составляет 57 лет.

Халк Маслахаты (Народный совет) возродился на национальном уровне. Орган будет наделен достаточно широкими полномочиями и иметь собственный постоянный секретариат.

Вот некоторые из основных событий, ожидаемых в 2018 году. При это все эти прогнозы говорят о том, что Туркменистан следует хорошо спланированной стратегии по реструктуризации государственной жизни и экономики.

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Если учитывать, что новый парламент будет сформирован в марте, Халк Маслахаты превратится в народный голос с реальными полномочиями, и семилетний план развития на период 2018-2024 годов будет запущен в действие, каковы перспективы для иностранных партнеров?

Известно наверняка, что эпоха массового заключения строительных контрактов с иностранными подрядчиками закончилась. Каким бы ни был размах строительных работ в будущем, более вероятно, что они будут выполняться силами местных компаний, накопивших достаточный потенциал в этом секторе. В случае достаточно сложных проектов, вероятно создание консорциумов с участием местных и зарубежных партнеров.

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В 2018 году мы станем свидетелями формирования имиджа «Новый Туркменистан» – страна, которая преобразуется за счет собственных сил.

Необходимо будет создать огромные ресурсы для использования и обслуживания существующих и планируемых промышленных и других объектов. Здесь перспективным видится применение методики обучения на рабочем месте. Это позволило бы большому числу рабочих пройти подготовку на объектах, которые станут рабочими местами. Вот еще одна из областей, где открываются возможности для иностранных партнеров.

Страна продолжает внедрение высокотехнологичных и инновационный решений.

Тем не менее, если принять во внимание тот факт, что большая часть населения Туркменистана сосредоточена в небольших сельских населенных пунктах, значительная часть процесса индустриализации должна опираться на среднетехнологичные решения, то есть акцент следует сделать на производстве таких товаров, которые обычно требуются в каждом домохозяйстве, но они легко производятся с использованием не слишком сложного оборудования. При этом такие предприятия могут обеспечить занятость большого числа людей в их собственных селах и городах.

Банковское дело, страхование и грузоперевозки – это те области, в которых партнерство с иностранными компаниями может принести выгоду Туркменистану. Эти решения должны быть частью предложений по индустриализации со стороны зарубежных партнеров.

Следует иметь в виду, что Туркменистан является небольшим рынком с населением около шести миллионов человек. Таким образом, внутренний рынок поглощает сравнительно небольшой объем продукции. У иностранных партнеров будет больше шансов на партнерство с Туркменистаном, если их предложения будут включать вариант выкупа излишков продукции. Партнеры могут воспользоваться преимуществами образованной и дисциплинированной рабочей силы, доступной по сравнительно низкой цене, мирной обстановки, гарантированной доступности газа, электроэнергии и воды и т. д. по разумным ценам, и получить часть конечного продукта для сбыта на любом желаемом рынке. Идея достаточно привлекательна и перспективна – достаточно предложить свои ноу-хау и технологии для производства востребованного на местном и внешнем рынках товара, и получив излишек продукции, реализовать его по собственному усмотрению.

Нынешний финансовый кризис, который наверняка продлится еще некоторое время, не препятствует планам развития Туркменистана. Как недавно сказал Президент Туркменистана, стабилизационный фонд располагает достаточными средствами для поддержки темпов развития.

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Поскольку нам известно, что Туркменистан не смотрит на вещи с позиции изоляции – в мировоззрении Туркменистана все связано со всем остальным миром, поэтому мы можем быть уверены в том, что нынешние трудности являются лишь скрытой удачей.

Отныне, это дух Великого Шелкового пути.