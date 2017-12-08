День Первого Президента Казахстана

Республика Казахстан 1 декабря отмечает День Первого Президента. Дата празднования выбрана неслучайно, она тесно связана с обретением Казахстаном Независимости. Именно 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента тогда еще Казахской Советской Социалистической Республики. Главой государства был избран Нурсултан Назарбаев.

Для того, чтобы оценить роль Первого Президента для Казахстана, стоит вспомнить, что происходило в 90-е годы, после того, как рухнул Советский Союз. Плановая экономика завершилась крахом, и её остатки спешно переделывались под рыночные условия. В новых независимых странах, некогда единого Союза бушевали межнациональные и межэтнические конфликты, порой откровенно переходящие в военные действия.

Несмотря на все трудности переходного периода, Казахстану удалось избежать массы подобных проблем и кризисов, обрушившихся на постсоветские государства. Во многом за это стоит поблагодарить уравновешенную и многовекторную политику Президента РК Н.Назарбаева, позволившую сохранить мир и согласие в многонациональной стране. Так что неудивительно, что несколько лет спустя, в 2010 году Н.Назарбаеву был присвоен статус «лидера нации».

В начале 2000-х годов республике удалось успешно избежать волны т.н. «цветных революций», буквально захлестнувших постсовестские страны. И хотя попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане проводились и неоднократно, однако, президентский тезис «сначала экономика, потом – политика», позволил сохранить порядок в стране.

Ещё одним знаменательным шагом Первого Президента РК стал перенос в 1994 году столицы из города Алматы в город Акмолу (бывший Целиноград). Процесс передислокации занял четыре года.

В 1998 году, оперативно, буквально за несколько недель до официальной презентации, город переименовали в Астану (в переводе с казахского – «столица»). За несколько лет из провинциального городка она превратилась в крупный экономический и политический центр, оснащенный современной инфраструктурой и украшенный архитектурными изысками.

Сейчас Астана известна во всем мире. И в этом тоже немалая заслуга Первого Президента. Внешняя политика Казахстана всегда отличалась миролюбием и была настроена на взаимное сотрудничество с другими странами. Не стоит забывать, что одной из первых инициатив страны (и лично президента Назарбаева) на мировой арене стал отказ республики от обладания ядерным оружием и ликвидация четвертого по величине ядерного арсенала. Впоследствии, данное решение позволило Казахстану и его лидеру активно выступать за безъядерный мир и за мир в целом.

Так в 2003 году в Астане, во Дворце Дружбы и Согласия впервые состоялось беспрецедентное мероприятие, посвященное вопросам межкофессионального согласия – I Съезд лидеров мировых и традиционных религий. И, стоит отметить, он был далеко не последний, постепенно такие Съезды практически стали традицией и теперь проводятся регулярно, раз в несколько лет.

В 2010 году именно Казахстан, первым среди стран постсоветского пространства, возглавил Организацию Безопасности и Сотрудничества в Европе (ОБСЕ), крупнейшей региональной структуры, объединяющей в себе 56 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки. И, вот опять же совпадение, именно 1-2 декабря состоялся Астанинский Саммит ОБСЕ, в котором приняли участие представители государств и правительств Организации. Основными темами Саммита стали вопросы безопасности и решение «замороженных» конфликтов. По окончании встречи была принята знаменитая Астанинская декларация.

И сейчас Казахстан активно продолжает свою миротворческую деятельность. Во многом благодаря авторитету казахстанского лидера, именно в Астане проводятся международные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.

– По просьбе президентов России и Турции, Казахстан предоставил площадку для переговоров, – подчеркнул сам президент Назарбаев в ходе одной из встреч с главами делегаций: – «Все отмечают эффективность данного процесса. Решены проблемы деэскалации военных действий в нескольких регионах. Выработаны дальнейшие механизмы сотрудничества, улучшилась гуманитарная ситуация».

Кроме того, казахстанский лидер выступает одним из главных инициаторов интеграционных процессов на постсоветском пространстве. ШОС и ОДКБ, ЕврАзЭс, Таможенный Союз, и, наконец, Евразийский Экономический Союз – роль Назарбаева в создании этих объединений трудно переоценить.

В нынешнем году Астана вновь оказалась в центре мировых событий. В столице состоялась Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017». Была проделана колоссальная работа и исключительно имиджевый, на первый взгляд, проект обернулся для страны потоком инвестиций и внедрением новых, инновационных технологий – технологий будущего.

Словом, гражданам Казахстана есть за что благодарить своего Президента и есть за что им гордиться. Праздник, отмечаемый на государственном уровне, это дань уважения казахстанского народа к своему Лидеру, признание его заслуг и побед. Так и должно быть.///nCa