Новаторская выставка ускорит реализацию программы по импортозамещению в Туркменистане – Часть 2

Доклад nCa

Ашхабад, 7 декабря 2017 (nCa) — Несмотря на то, что турецкий производитель оборудования для молочной промышленности MOST (Modern Sut Teknolojileri), входящий в группу «Merit Group», представил на выставке в Ашхабаде довольно узкий ассортимент продукции, предложенные технологии могут в перспективе сыграть важную роль в реализации планов Туркменистана по импортозамещению.

MOST работает в сфере менеджмента молочных ферм, предоставляя следующие индивидуальные решения:

Автоматические доильные системы

Системы управления стадом

Молочные цистерны

Тележки для раздачи и смешивания кормов

Оборудование для навозоудаления

Контакты:

Address: Yukarı Dudullu Mahallesi Miras Sokak Merit Plaza No:57 34775 Ümraniye İstanbul

Тел:(0216) 522 98 08

Факс:(0216) 522 98 84

Email: info@mosttek.com

Web: http://www.mosttek.com.tr/

Некоторые из брендов семейства MOST:

Работая в области доильных систем и систем управления стадом, компания входит в число ведущих в своей отрасли с 130-летним опытом работы. Packo Milk – производитель охладительного оборудования для различных предприятий. SCR – компания с 35-летним опытом в области технологий электронного измерения объемов молока и идентификации животных, занимает солидное положение в области компьютеризированного управления стадом. Heatime® HR – Продвинутая электронная система мониторинга и контроля на животноводческих фермах. FARESIN работает в области производства тележек для раздачи кормов. Это одна из ведущих компаний мира. Joz уже 50 лет работает в области рационального использования удобрений и предлагает широкий спектр продуктов. Компания La GEE зарекомендовала себя в области систем пастбищного водоснабжения.

Система температурного контроля

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MOST может стать перспективным партнером Туркменистана в секторе молочного животноводства. Однако, для этого требуются решения, адаптированные к местным условиям.

Предложенные технологии, оборудование и ноу-хау должны быть рассчитаны на стада меньших размеров, например, вместо 1000 голов, на стада размером в 300 голов крупного рогатого скота. Это связано, во-первых, с текущими тенденциями в животноводческой политике Туркменистана, нацеленной на продовольственное самообеспечение каждого города и населенного пункта, и во-вторых, разведение большего числа стад меньших размеров расширит возможности трудоустройства в сельских районах.

Еще один аспект, который следует учитывать при подготовке предложений о партнерстве с Туркменистаном, заключается в том, что это должны быть не просто технологий, а технологические решения, комбинированные с возможностями максимального задействования имеющихся трудовых ресурсов.

При создании новой фермы огромное внимание уделяется вопросам выбора дойных и мясных пород скота. Для этого иностранным партнерам важно учитывать сведения об уже разводимых в Туркменистане породах.

Кроме того, в предложении должны содержаться решения по утилизации навоза, например, в сфере производства биогаза и компоста. Эти идеи благотворно повлияют не только на сдерживание парникового эффекта, но и обеспечат экономию за счет бесплатного снабжения топливом и удобрениями.

Продолжение следует…/// nCa