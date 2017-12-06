Двусторонние Итальяно-Туркменские отношения

Диего Унгаро, Посол Италии в Туркменистане

Италия и Туркменистан установили двусторонние дипломатические отношения в 1992 году, и в этом году мы отмечаем 25-летие этой значительной даты. Италия открыла свою дипломатическую миссию в Ашхабаде в 2014 году, а Туркменистан создал ее в Риме в 2016 году. Следует помнить, что с исторической и культурной точки зрения наши регионы и цивилизации имели торговые, научные и культурные связи, уходящие корнями вглубь веков, учитывая существование Великого Шелкового Пути, год которого будет отмечен в Туркменистане в следующем году.

Открытие дипломатических миссий и их активная роль в организации контактов, визитов на высоком уровне и обменов делегациями наилучшим образом демонстрируют то, насколько для Италии значимо налаживание отношений с Туркменистаном в рамках развивающегося двустороннего экономического партнерства, которое в равной степени приносит выгоды обеим странам.

Италия, в качестве члена Европейского союза и в рамках своего председательства в ОБСЕ в 2018 году, и Туркменистан привержены обеспечению безопасности и мира в регионе Центральной Азии и Афганистане. Политика позитивного нейтралитета Туркменистана должна быть признана важной составляющей этого обязательства.

Италия поддерживает сотрудничество также с политическими платформами, предлагаемыми Организацией Объединенных Наций, и многими региональными инициативами и механизмами, направленными на региональное сотрудничество, поощрение экономических возможностей и участия в региональных проектах.

Италия твердо намеренна продолжать поддержку социально-экономического развития Туркменистана, начиная с двусторонней торговли, объем которой в 2016 году превысил 600 миллионов евро, заканчивая довольно значительной передачей технологий и ноу-хау, в частности, для промышленного роста страны, реализации политики импортозамещения и поддержки многих малых и средних предприятий Туркменистана, помимо нефтегазового сектора, где активно работают мировая компания ENI и многие другие компании, оказывающие различные услуги.

Италия оказывает также полную поддержку в качестве одного из государств-учредителей и основного донора программы содействия и технической помощи Европейского союза в Туркменистане и Центральной Азии. В частности, помощь предоставляется во многих стратегических областях, например, в сфере образования, развития сельских районов, государственного управления, управления общественными фондами, профилактики наркомании, защиты границ и верховенства закона. Содействие также оказывается на площадке крупного политического диалога в поддержку мира и стабильности в регионе. Недавно в рамках этого диалога в Самарканде состоялось совещание пяти министров иностранных дел стран Центральной Азии с участием Верховного представителя ЕС/Вице-президента Федерики Могерини, бывшего министра иностранных дел Италии. Диалог между ЕС и Туркменистаном также включает сегмент, касающийся права человека. Соответствующая встреча состоялась в Ашхабаде 25 апреля.

Процветают двухсторонние отношения и в области культуры. В этому году в Государственном Университете им.Махтумкули началось преподавание итальянского языка и культуры, благодаря прибытию еще одного профессора из Италии. Изучение итальянского языка также ведется в Международном Университете Гуманитарных Наук и Развития.

В июне этого года в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений в театре Махтумкули состоялся концерт итальянских оперных исполнителей в сопровождении Государственного симфонического оркестра. На сцене выступила прославленная оперная певица меца-спорано Сандра Буонграцио, а за дирижерским пультом стоял Даниэле Аджиман.

В Ашхабаде была представлена ​​книга о современных художниках Туркменистана, а неделя итальянского языка и культуры и неделя итальянской кухни были отмечены различными мероприятиями, организованными в Университете им.Махтумкули и Университете гуманитарных наук и развития, в кинотеатре «Ашхабад» (где состоялся показ итальянских фильмов). Также были проведены мастер-классы для туркменских поваров в отеле Yyldyz в Ашхабаде и в Туркменабате с участием двух представителей итальянской федерации поваров, продемонстрировавших примеры знаменитых итальянских гастрономических традиций.

На следующий год запланирован также ряд важных проектов: выставка Караваджо в Музее изобразительных искусств, концерт Россини в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана и проект по Шелковому пути.

Наконец, необходимо также напомнить о важном археологическом взаимодействии, реализуемом при участии итальянских научных центров из Торино, Венеции и Болоньи. Уже созданы условия для проведения исследований в Нусае, Мерве и Маргуше, и имеются все предпосылки для продолжения сотрудничества в будущем.

Посол Диего Унгаро имеет степень магистра международных отношений от Школы передовых международных исследований Пола Нитце и является научным сотрудником Общества экономических исследований Nomisma в Болонье, автором нескольких статей о международных отношениях. Посол Унгаро, начавший дипломатическую карьеру в 1986 году, ранее занимал пост заместителя главы миссии в Саудовской Аравии и возглавлял миссию в Коста-Рике, а затем в апреле 2017 года был назначен послом Италии в Туркменистане./// nCa