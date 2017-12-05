Туркменистан обратится в Международный арбитражный суд для урегулирования вопроса о газовом долге Ирана

Новости и комментарий nCa

Ашхабад, 5 декабря 2017 (nCa) — Туркменистан решил обратиться в международный арбитражный суд по делу об урегулировании спора относительно газового долга Ирана.

Как сообщило в понедельник туркменское телевидение, в ходе последнего раунда переговоров о выплате Ираном огромных долгов за газовые поставки, стороны не смогли достичь какого-либо взаимоприемлемого решения.

На видео-селекторном совещании в понедельник Мырат Арчаев, председатель государственного концерна «Туркменгаз», холдинга, ответственного за производство и экспорт газа, доложил Президенту Бердымухамедову о том, что NIGC (Национальная иранская газовая компания) «угрожает» обращением в международный арбитраж.

Комментируя сообщение Арчаева, Президент Бердымухамедов сказал, что в этом случае Туркменистан должен также обратиться в международный арбитраж и подготовить соответствующие факты по данному делу.

задолженность Ирана за поставленный Туркменистаном газ оценивается в более 2 миллиардов долларов США. Речь идет о поставках с 2007 года.

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Иран, впрочем, придерживается своей обычной линии поведения, то есть в упор не слышит аргументов другой стороны.

Туркменистан, в свою очередь, проявил в отношениях с Ираном огромное терпение, и вполне очевидно, что решение о передаче дела в Международный арбитражный суд было предпринято с большой неохотой.

В течение почти девяти лет Туркменистан не настаивал на урегулировании задолженности Ирана. Это был жест братской доброй воли, с учетом международных санкций в отношении ИРИ. Тем не менее, даже несмотря на переживаемый сложный период, вызванный глобальным финансово-экономическим кризисом и ценовым спадом на нефтяном рынке, Туркменистан, ввиду добрососедского отношения, осознавал необходимость оказания всевозможной помощи Ирану.

После ослабления санкций в январе 2016 года несколько иранских банков получили возможность совершать международные операции. Именно в это время Туркменистан поднял вопрос о погашении долгов. При этом туркменская сторона предложила Ирану ряд вариантов.

Однако Иран внезапно прекратил переговоры и даже полностью отказался обсуждать долговой вопрос. Не имея иного выбора, в январе 2016 года Туркменистан сократил объем экспорта газа в иранском направлении.

И этой зимой Иран вновь придерживается своей старой позиции, что в принципе, довольно предсказуемо.

В июле 2017 года иранский законодатель Ассадолла Карехани заявил, что страна больше не нуждается в импорте природного газа из Туркменистана.

По его словам, новый 175-километровый газопровод, проложенный в северный Иран, устраняет необходимость импорта из Туркменистана.

Иран больше не нуждается в туркменском газе

http://ifpnews.com/exclusive/iran-no-need-turkmenistans-gas/

Тем не менее, его заявление приобрело другой оборот после следующих слов: «Если требования Ирана относительно импорта природного газа будут удовлетворены Туркменистаном и обе страны достигнут компромисса по газовому импорту, мы сможем импортировать туркменский природный газ и экспортировать соответствующие объемы иранского газа западным соседям в рамках своп-сделок».

Другими словами, самому Ирану газ не нужен, но сам газ необходим.

Упомянутый им трубопровод проходит по маршруту Дамган-Нека. Это, конечно, всего 175 км, одновременно, это и последний сегмент магистрального газопровода протяженностью почти 1500 км, идущего от Южного Парса.

Прокачка газа из Южного Парса в северные провинции, такие как Мазандран, – удовольствие весьма дорогостоящее, хотя Иран предпочитает умолчать об этом, ради позерства. В экономическом плане газ из Южного Парса не способен заменить туркменский газ.

Если в июле в заявлениях иранских чиновников слышались нотки воинственности, то в ноябре наблюдался примирительный тон.

«Переговоры по газовому спору продолжаются … Мы надеемся прекратить спор через диалог», – заявил в ноябре Хамидреза Араки, управляющий директор Национальной иранской газовой компании.

Иран готов урегулировать газовый спор с Туркменистаном без обращения в суд

https://financialtribune.com/articles/energy-economy/75628/iran-willing-to-settle-turkmenistan-gas-row-out-of-court

Но даже тогда Араки не смог удержаться от соблазна внести каплю угрозы в свою умиротворяющую речь. «Тем не менее, если они не согласятся снизить свои цены в соответствии с договорными условиями, им придется иметь дело с этим вопросом в Международном арбитражном суде», – добавил он.

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Туркменистан может представить в Международный арбитражный суд достаточно убедительные факты.

Расценки за поставки туркменского газа соответствовали преобладающим глобальным тенденциям и были взаимно согласованы в соответствии с четко определенной формулой. Это был простой случай купли-продажи, однако одна сторона соблюдала свои обязанности по сделке, другая уклонялась и пытается сейчас вести себя аналогичным образом.

Следует также иметь в виду, что некоторые иранские чиновники время от времени напоминают Туркменистану о том, что у страны не имеется выхода к морю. Это шантаж.

Логику иранской стороны стоит обязательно учесть при подаче иска в Международный арбитражный суд. Фундаментальным нарушением этики расценивается попытка использования того факта, что страна не располагает выходом к морю, с тем, чтобы заставить страну отказаться от своего права на требование уплаты долгов.

При обращении в международный арбитражный суд Туркменистан также должен подчеркнуть, что у Ирана никогда не было намерения погасить свои долги. Объединив заявления различных иранских официальных лиц и отношение иранской делегации в ходе переговоров, можно доказать, что это случай преступного намерения.

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Чиновники, занимающиеся этим вопросом с иранской стороны, демонстрируют свою недальновидность. Они упускают из виду два важных момента: 1. Газовая торговля, а фактически и вся концепция использования природного газа, претерпевает серьезные изменения, и через 10 лет динамика сегодняшнего дня будет неактуальной; 2. Своповый механизм с Туркменистаном будет более выгоден Ирану, нежели проявляемая сейчас нелогичная самонадеянность.

Также необходимо иметь ввиду, что отношения между Туркменистаном и Ираном не ограничиваются только газом. На карту поставлено многое.

Иран зависит от Туркменистана в территориальном и инфраструктурном плане, если говорить о доступе в Центральную Азию и Китай. В условиях возникающего шквала коридоров во всех направлениях, доходы страны от транспортной и транзитной активности в обозримом будущем превзойдут прибыль от газа. Придерживаясь своих мимолетных интересов, Иран ставит под угрозу долгосрочную перспективную роль в качестве эффективного звена сети региональных коридоров.

В любом случае споры в конечном итоге решаются за столом переговоров. Ирану следует, в своих же собственных интересах, предпринять искреннюю попытку к поиску консенсуса с Туркменистаном. /// nCa