Новаторская выставка ускорит реализацию программы по импортозамещению в Туркменистане – Часть 1

Доклад nCa

Ашхабад, 4 декабря 2017 (nCa) —В эти дни в Ашхабаде проходит Международная выставка технологий производства импортозамещающей продукции.

Смотр промышленно-технологических инноваций, прежде всего отличается от подобных выставок не только своими масштабами, а скорее, актуальностью представленной продукции.

На выставке, которую организаторы разместили на сравнительно небольшой территории гигантского выставочного пространства Торгово-промышленной палаты, запущенно одновременно несколько процессов, результаты которых будут достаточно перспективными и ярко выраженными.

Цель смотра состоит в том, чтобы продемонстрировать успехи Туркменистана в области импортозамещения. Потенциальные зарубежные партнеры получили возможность представить свое оборудование, технику и производственные мощности.

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Порядок, в котором представлены участники выставки в этой части серии статей, не отражает их значимости, скорее все участники профильного смотра имеют равное значение.

О туркменских производителях речь пойдет в следующих частях.

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Самой многочисленной группой среди зарубежных участников выставки стали турецкие компании – их на смотре более 30. В основном, все эти фирмы работают в упаковочной промышленности, и только одна турецкая компания предложила технологии и оборудование для молочного производства.

Среди представленных предприятий также российские, немецкие и другие компании.

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Итак, нашу стопку буклетов увенчала брошюра Центра поддержки экспорта Татарстана при Министерстве экономики Республики Татарстан (Российская Федерация).

В брошюре содержатся краткие сведения о трех компаниях.

Контактная информация

Кирилин Кирилл, начальник отдела развития экспорта, Центр поддержки экспорта Татарстана

Тел: +7 84-35247670, email tatexport@yandex.ru, web www.export-rt.ru

Андрей Перснов, руководитель отдела продаж «Интеграл +»,

Тел: +7 843-5675302, +7 987-2967123, email andreykeen@mail.cu, web www.integralplus.ru

Александр Кузин, руководитель экспортного отдела продаж, «Эскорт»,

Тел: +7 843-2777007, email kuzin@fmeter.ru, web www.fmeter.ru

Фарид Гимадутдинов, коммерческий директор, ООО «Волжанин»,

Тел: +7 843-5267270, +7 919-6206595, email farid@volzhanin.com, web www.volzhanin.com

Центр поддержки экспорта Республики Татарстан предоставляет следующие услуги:

Консультации предпринимателей

Обучение по тематике ВЭД

Подготовка зарубежных мероприятий

Организация участия МСП в выставках

Организация деловых миссий

Подготовка обзоров рынков сбыта

Оказание услуг по стандартизации и сертификации продукции

Проведение экспертизы проектов и сделок

Перевод материалов на иностранные языки

Консультации по участию в госпрограммах

Взаимодействие с госструктурами по продвижению товаров и услуг

Организация взаимодействия с аналогичными структурами в регионах

Центр в своей деятельности взаимодействует с Министерством экономического развития Российской Федерации; Министерством экономики Республики Татарстан; Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан; Российским экспортным центром; Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан; Корпорацией экспорта Республики Татарстан; торговыми представительствами Российской Федерации и Республики Татарстан за рубежом; торговыми домами Республики Татарстан в других регионах и странах, а также с порталом внешнеэкономической информации – спецпроектом проект «Made in Russia», Единым информационным порталом «Российские экспортеры», «Клубом экспортеров Татарстана», Гарантийным фондом Республики Татарстан, единым порталом Внешнеэкономической информации, и Камским инновационным территориально-производственным кластером «Иннокам».

Компания Integral + занимается разработкой, производством и реализацией фасовочно-упаковочного оборудования.

Например, их ассортимент оборудования для упаковки в термоусадочную пленку ВЕРПАК может использоваться для групповой упаковки изделий из стекла, пластика, металла, баллонов из полиэтилена, бутылок, банок и т. д.

Аппликаторы для этикеток – это небольшое и универсальное оборудование, которое лучше всего подходит для небольших производителей.

Компания «Эскорт» считается крупнейшим разработчиком и реализатором контрольно-измерительных устройств для систем спутникового GPS/Глонасс мониторинга транспорта.

В ассортименте продукции – различные типы датчиков, например, датчики уровня топлива, датчики контроля механизмов/материалов, ультразвуковые датчики расстояния, цифровые индикаторы, система Escort Net и т. д.

Компания «Волжанин» является крупным производителем современного оборудования для сварки полиэтиленовых труб.

Важно учитывать, что из тысячей производителей, работающих в Татарстане, в выставке приняли участие только эти три компании.

Объясняется это тем, что все эти предприятия работают под единой зонтичной организацией, которой является Центр поддержки экспорта Татарстана.

Центр сам по себе можно считать важным потенциальным партнером Туркменистана, поскольку эта структура располагает необходимом опытом и ноу-хау, связанными с продвижением экспорта.

Более того, как и турецкие друзья, которые презентовали широкий спектр упаковочного оборудования, одна из трех компаний из Татарстана – «Интеграл +» также работает в этой сфере.

Упаковка – это не просто способ привлечения внимания со стороны покупателя. Упаковочный материал важен для поддержания гигиенической чистоты и свежести продукта.

Участие компании «Эскорт» – производителя датчиков уровня топлива, также перспективно, с точки зрения формирующихся в регионе транспортных и транзитных коридоров, а значит увеличения объёма трафика транспортных средств. Несомненно, «Эскорт» обретет свою нишу на туркменском рынке.

Провайдеру решений в области сварки полиэтиленовых труб ООО «Волжанин» хотелось бы рекомендовать позиционировать себя в качестве партнера по совместному экспорту труб и сварочной аппаратуры. Туркменистан производит трубы отличного качества, в том числе полипропиленовые и полиэтиленовые. В отношении экспорта, полезно было бы связать туркменскую продукцию с технологическими решениями «Волжанина».

Продолжение следует…/// nCa