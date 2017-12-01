Коридоры – Реинкарнация Великого Шелкового Пути

Тарик Саиди

Ашхабад, 1 декабря 2017 (nCa) — Даже если необходимость не является матерью изобретения, между этим двумя понятиями существует очень тесная связь.

Налаживание связей между народами и регионами на евразийском континенте через удобные, безопасные коридоры ради свободного передвижения людей и грузов всегда было всеобъемлющей необходимостью. А изобретение в данном случае – Шелковый путь.

Чингисхан и после него Тамирлан, пробираясь по евразийскому ландшафту, прочистили обширную сеть трасс, в целом именуемых Шелковым путем. Даже если это был незапланированный побочный продукт их походов, но как следствие, наступившие затем периоды процветания, принесли свои блага всем.

Необходимость вновь привела к изобретению.

Открытие морского маршрута между Европой и Индией португальским исследователем Васко да Гама в 1498 году послужило гибели Шелкового пути. По крайней мере, так оно и было.

Тем не менее, Шелковый путь не умер; он просто впал в апатичное состояние и сейчас он быстрыми темпами возвращается к жизни за счет энергичных усилий правительств стран, объединенных общим евразийским домом.

Все эти проекты носят одну общую фамилию «Коридор» – Коридор Север-Юг, Коридор Восток-Запад, Лазуритовый Коридор, Коридор Центральная Азия-Ближний Восток и т.д. Однако их коллективное название – Великий Шелковый путь.

Разница между прошлым и настоящим заключается в том, что вместо песчаных дорог, сейчас по земле проложены асфальтовые и стальные магистрали, по воздуху и по воде – воздушные и морские пути сообщения.

Необходимость подтолкнула да Гама к поиску быстрого и дешевого маршрута между Европой и Южной Азией. Корабли оказались быстрее и дешевле, а также безопаснее, чем верблюжьи караваны.

В Евразии корабли также погубили и морские маршруты.

Огромные габариты и грузоподъемность кораблей повлияли на скорость их передвижения. В результате, морские маршруты, благодаря пиратству и недобросовестной практике морских капитанов, перестали быть безопасными и надежными, как раньше.

С другой стороны, железнодорожные и автомобильные транспортные системы обеспечили скорость и безопасность доставки груза.

Поезд из Китая может добраться в Иран примерно за неделю. Составу по маршруту БТК (Баку-Тбилиси-Карс) требуется всего 72 часа на преодоление маршрута. Поезд из Афганистана в Европу теоретически доберется за неделю. Груз из пакистанского порта Гвадар до Алматы в Казахстане может быть транспортирован за неделю с использованием мультимодальной доставки. Груз из Мумбаи в Герат может быть доставлен примерно за такое время.

Важно принять во внимание тот факт, что коридор не является фамилией каждого коридора.

На самом деле, имеется потенциально намного больше коридоров, которые только и ждут практической реализации.

Например, Энергетическая хартия, насчитывающая почти 90 членов – около половины членов Организации Объединенных Наций, – это тоже коридор, только под другим именем. С модернизацией Договора к Энергетической Хартии эта организация станет платформой для энергетических коридоров, которые будут располагать полным арсеналом инструментов для решения вопросов безопасности и надежности транзита энергоресурсов.

ОЭС (Организация экономического сотрудничества) со штаб-квартирой в Тегеране является еще одним коридором, просто необходимо подписать некоторые дополнительные соглашения между странами-членами.

ШОС является мощным материалом для прокладки коридора. Элемент торгового и экономического сотрудничества в деятельности ШОС на самом деле является коридором, полностью синхронизированным с региональными устремлениями, а также с Инициативой Китая «Пояса и Пути».

Каждая региональная организация – это коридор под другим наименованием. Все, что нужно сделать, это сесть за стол переговоров и рассмотреть связь существующих концепций подключаемости. И успех гарантирован в том случае, если будут учтены недочеты прошлого. /// nCa