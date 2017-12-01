В Таджикистане возразили президенту Атамбаеву: Эмомали Рахмон не нуждается в советах!

Джумабой Сангинов, бывший заместитель главы Согдийской области и член межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы Таджикистана и Кыргызстана назвал последнее заявление уходящего президента Алмазбека Атамбаева «неуместным».

Ранее Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции сказал, что на сегодня с Таджикистаном описана половина границы.

«Мы были готовы были подписать эти 50 процентов, но у нас было только одно условие – чтобы оставшаяся половина оформлялась по этим же законам и по этим же принципам. И здесь, почему-то, у уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона есть люди, которые очень давно работают, в других временах живут, они его убедили в том, что половину мы подпишем в соответствии с этими законами, а оставшуюся половину по другим», – сказал он.

«Это считай, что у тебя один рукав костюма из одного материала, а второй из другого. Это несерьезно. Начали вылазить 26-25-й год. Я посоветовал, зайдите в 24 или 23-й год, когда вообще даже Таджикистана не было. Нельзя так», – добавил Атамбаев.

Джумабой Сангинов говорит, что Эмомали Рахмон всегда смотрел на эту проблему с точки зрения национальных интересов Таджикистана и не нуждается ни в чьих советах.

«Глава Кыргызстана говорит о костюме, в котором один рукав одного цвета, а второй – другого. Но надо отметить, что, к сожалению, кыргызская сторона во время переговоров о демаркации границы постоянно меняла свое лицо. Когда мы настаивали на то, что проблему необходимо решить в рамках закона и международных договоренностей, они соглашались, но, когда дело доходило до подписания, вдруг предлагали совершенно другой и не соответствующий международным нормам документ», – сказал Джумабой Сангинов.

До сегодняшнего дня из 976 км общей границы Таджикистана и Кыргызстана полностью определены и демаркированы всего 505 км. Линия границы условна и часто проходит вдоль дорог, либо через населенные пункты.

Проблема, как считают эксперты, заключается в том, что страны при обозначении границ пользуются данными карт, выпущенных в разные годы. Душанбе настаивает на рассмотрении границ на основе карт 1924-1939 годов, а Кыргызстан – с учетом карт 1958-1959 годов.

Оригинал статьи опубликован на веб сайте CAToday