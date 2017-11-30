Президент Бердымухамедов дал старт реконструкции железнодорожной линии Серхетабат-Тургунди

Ашхабад, 30 ноября 2017 (nCa) — Президент Бердымухамедов вылетел на вертолете в среду в Серхетабат (бывшая Кушка), туркменский населенный пункт, расположенный прямо на границе с Афганистаном.

Глава государства принял личное участие в церемонии запуска реконструкции железнодорожной линии Серхетабат-Тургунди, являющейся важным соединительным звеном в железнодорожной системе Туркменистана и Афганистаном.

В этот же день в присутствии Президента Бердымухамедова в Тургунди направился состав из 42 открытых вагонов, загруженных строительной техникой, специальным оборудованием для прокладки железнодорожных линий, железнодорожных сеток и шпал, а также другими материалами, необходимыми для начала работ по реконструкции.

Туркменистан финансирует и реализует проект, используя собственный опыт и финансовые средства. Магистраль позволит Афганистану наладить кратчайший маршрут для вывода своей продукции на рынки Центральной Азии, России и стран Европы.

Другое железнодорожное сообщение с Афганистаном – Имамназар-Акина – также было построено Туркменистаном за счет собственных источников финансирования. В совокупности эти два сегмента образуют начало Лазуритового коридора, идущего прямо к границам Европы. /// nCa