Атамбаев из Кыргызстана – история, которая не должна повториться

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев ушел в отставку. Его шестилетнее президентство, вероятно, запомнится мрачными экономическими показателями и невозможностью осмысленного подхода к публичным выступлениям.

Сейчас важно выделить некоторые из его особенно заметных бестактных высказываний в качестве сносок для будущих историков.

Например, недавно он сказал, что сомневается в том, насколько ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз) может стать цивилизованным экономическим блоком. По его словам, все решения ЕврАзЭС остаются на бумаге. Он призвал кыргызских бизнесменов к налаживанию сотрудничества с Китаем, нежели с этой структурой.

Здесь стоит отметить, что договор по созданию ЕврАзЭС был подписан между Беларусью, Казахстаном и Россией в 2014 году, а Кыргызстан присоединился к союзу 6 августа 2015 года под руководством все того же президента Атамбаева.

Либо решение о вступлении в ЕврАзЭС было ошибкой, которую допустили вполне осмысленно, либо озадачивающее заявление, создающее неоднозначную ситуацию и призывающее деловое сообщество Кыргызстана отказаться от ЕврАзЭС в пользу взаимодействия с Китаем, можно назвать ужасной оплошностью.

На самом деле это заявление выставляет на первый план дешевую практику правительства Кыргызстана. Странам ЕврАзЭС создает неудобства тот факт, что Кыргызстан импортирует огромное количество китайских товаров и реэкспортирует их в страны ЕврАзЭС под прикрытием таможенного союза. Это лишает страны данной организации доходов, возможно, в миллиарды долларов.

Хотя ЕврАзЭС в основном создавался для поощрения отечественных отраслей в странах-членах, Кыргызстан при Атамбаеве проиграл в достижении этой цели ради быстрой наживы.

Он расхваливал ЕврАзЭС вдоль и поперек, а через несколько месяцев раскритиковал самым жестким образом.

Это не единственный пример его поведения, недостойного государственного деятеля. Фактически, его язык и отношение часто выходили за рамки принятых норм приличия.

Например, в октябре этого года он внезапно подверг критике США, заявив, что Вашингтон в свое время вооружил Узбекистан, якобы готовясь к войне в Центральной Азии, и при этом не выдал ни доллара Кыргызстану. Он добавил, что вместо того, чтобы «тратить миллиарды на Афганистан, Ливию и Сирию, США могли бы оказать реальную помощь Кыргызстану в создании демократической страны», что послужило бы отличным примером для всего исламского мира.

Это заявление, действительно, было ошеломляющим – президент страны советует другой стране, как следует тратить ей свои деньги.

Это не единственный случай, когда Атамбаев совершает словесную атаку на США.

Когда Майкл Макфол, бывший посол США в России, прокомментировал президентские выборы в Кыргызстане, где многочисленные нарушения в ходе кампании и самих выборов превратились в самую длительную практику манипулирования властью со стороны администрации, Атамбаев ответил критикой в адрес президентских выборов в Соединенных Штатах, заявив, что в США не было демократии.

Россия и Китай также оказались на грани атамбаевской критики.

На пресс-конференции в июле 2017 года он отметил, что Бишкек находился под угрозой ракетных ударов, когда американская военная база находилась в международном аэропорту «Манас». Он не упомянул Россию и Китай в качестве источника угрозы, но намек Атамбаева читается между строк.

Атамбаев злоупотребил вниманием и по отношению к Беларуси. В 2015 году он сказал, что белорусы поощряют присутствие преступников на своей территории, вручают им паспорта, государственные награды и поздравляют их с юбилеями. Словесный взрыв был, вероятно, вызван убийством в Беларуси кыргызского криминального главаря. Атамбаев пытался связать его с бывшим президентом Кыргызстана Бакиевым, который укрылся в Беларуси.

Возможно, один из самых жестоких выпадов Атамбаева пришелся на Турцию. После неудавшегося государственного переворота в 2016 году, турецкие власти вежливо напомнили о многолетней политической и экономической поддержке Турции Кыргызстану и попросили предпринять меры против сторонников Гюлена. Атамбаев отреагировал далеко некультурно.

Он сказал, что страны должны помогать без каких-либо условий; они не должны думать о том, что получат взамен; «нам не нужна такая помощь, вы можете ее взять обратно».

Атамбаев подчеркнул: мы благодарны странам за их помощь, но они не должны диктовать условия.

Он даже не объяснил своего молчания в период, когда совершалась попытка государственного переворота.

Фактически, Атамбаеву удалось повредить отношения Кыргызстана со всеми традиционными союзниками, включая Казахстан.

И это несмотря на то, что в каждой критической ситуации Казахстан выступал в роли экономического спасательного троса и политического буфера для Кыргызстана.

Деловые круги соседних стран стремятся к широкому взаимодействию со своими кыргызскими коллегами, но возможности сотрудничества сократились во время пребывания в должности Атамбаева. Беглый взгляд по показателям «до» и «после» позволит объяснить это утверждение.

Общий объем экспорта Кыргызстана в 2012 году оценивался в 1,9 млрд. долл. США, но к 2016 году эти цифры составили 1,3 млрд. долл. США., что означает падение показателя почти на 32% за пятилетний период.

Внешнеторговый оборот сократился с 7,5 млрд. долл. США до 4,9 млрд. долл. США во время президентства Атамбаева.

Цифры за текущий год нужно еще подождать, но, учитывая ухудшение торгово-экономических отношений с Казахстаном, они, вероятно, будут намного негативнее.

Реальная заработная плата, пенсии и социальные выплаты сократились, макроэкономические показатели пребывают ниже уровня, а политическая доброжелательность была безрассудно растрачена. Кыргызстан часто становился источником изумления для политических элит других стран. Все, потому что один человек, который оказался президентом страны, не научился думать прежде, чем говорить.

Несмотря на отсутствие шансов на повторение этого феномена в регионе, все же важно подчеркнуть, что это история из категории тех, которые не должны повторяться впредь.

/// nCa