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Атамбаев и груз разбившегося самолета в Дача-Су. Много вопросов и мало ответов

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Скоро Кыргызстан будет вспоминать жертв одной их самых страшных трагедий в истории страны. 39 человек, в том числе 17 детей погибли под обломками разбившегося под Бишкеком грузового Boeing 747-400. А еще страна вспомнит, как в те трагические дни президент Кыргызстана не вышел к народу, не выразил соболезнования. И только самые дотошные знают, почему Алмазбек Атамбаев, который с высоких трибун всегда говорит о своей заботе о каждом гражданине, проигнорировал трагедию: он ушел в запой.
И огорчился А.Атамбаев не гибелью кыргызстанцев, а потерей 85 тонн контрабандного груза, который вез для него злополучный Boeing.

16 января 2017 года Boeing 747-400, совершавший рейс из Гонконга в Бишкек, 1,5 километра не дотянул до международного аэропорта «Манас» столицы Кыргызстана. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта, разрушив 32 жилых дома.

Boeing выполнял полет по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул, в составе экипажа были пять человек. Погибли 39 человек, среди которых 17 детей. Десятки были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В тот момент президенты многих страны выражали соболезнования народу Кыргызстана. И лишь один человек молчал – лидер Республики Алмазбек Атамбаев.

Гораздо позже выяснится причина столь странного поведения президента страны – он был в запое. А.Атамбаев просто испугался, что разбившийся Boeing обнажит многие темные делишки, за которыми стоит натянувший на себя личину демократа президент.

Когда приступили к разбору завалов, на месте трагедии выяснилось, что 85 тонн груза, которые были на борту Boeing  – это смартфоны и планшеты. Причем весь этот груз не был никак отражен в документах, но его весьма ждали в Кыргызстане. Дело в том, что инструкции к смартфонам были на русском и кыргызском языках.

Кыргызские официальные власти попытались, было заявить, что де груз принадлежит Турции, и что рейс THY 6491, зарегистрированный за компанией «Turkish Airlines», должен был сесть в Бишкек лишь для дозаправки. Однако эта версия была опровергнута результатами анализа места катастрофы. Выяснилось, что горючего в баках Boeing было более, чем достаточно для осуществления беспосадочного перелета до Стамбула, как заявлял официальный Бишкек.

Всплыли и еще другие интересные факты. Самолет принадлежал другой турецкой авиакомпании «My Cargo Airlines», чьими услугами нередко пользовались бизнес-партнеры А.Атамбаева. Кроме того, этот борт не впервые прилетел в Бишкек с грузом, возвращаясь затем в родной порт Стамбула пустым. Более того, неоднократно прилетавшие с грузом в Бишкек из Гонконга (и улетавшими пустыми в Стамбул) самолеты авиакомпании
«My Cargo Airlines» вообще не имели лицензии на разгрузочные работы в Кыргызстане.

К слову, после аварии представитель авиакомпании подтвердил СМИ, что разбившейся лайнер шел в аэропорт «Манас» именно для разгрузки груза. И сказал, что  самолеты их компании уже совершили 52 рейса из Китая в Кыргызстан.

Чтобы оценить размеры даже погибшей в авиакатастрофе контрабанды можно произвести элементарные математические расчеты. Один iPhone (а именно они были на борту) в целой упаковке весит приблизительно 400 грамм. 85 тонн – это 212 500 смартфонов марки iPhone. Если подсчитать, что один iPhone 6 или 6 S (именно они в январе прошлого года были наиболее ходовым товаром) стоил в розницу минимум 500 долларов США, то стоимость всего груза составила бы минимум 106 250 000 долларов! Минусуем цену закупа (то есть порядка 40 процентов от этой суммы) и получаем почти 64 миллиона долларов США чистой прибыли. Именно столько могли бы получить владельцы груза разбившегося лайнера.

Сам характер рейса и оформленных документов на груз (а точнее, их полное отсутствие) говорит о том, что владельцы товара и не собирались его декларировать. На это намекает и тот факт, что владельцы груза так и не объявились ни в Кыргызстане, ни в Турции, о чем спустя пару дней громогласно заявил министр транспорта Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

А это означает только одно – «крышевал» этот бизнес самый влиятельный в Кыргызстане человек – президент Республики Алмазбек Атамбаев, которому очень не хотелось, чтобы о махинациях с контрабандой стало известно широкой общественности как внутри страны, так и за ее пределами.

Впрочем, в Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша (с момента его основания) Омурбек Текебаев решил провести собственное расследование принадлежности груза. Он даже съездил в Европу, чтобы найти доказательства своим подозрениям. И, видимо, нашел – ему предъявили обвинение в мошенничестве и коррупции и арестовали сразу по прилету в Бишкек из Вены, прямо в аэропорту. Интересно, что потерпевшим и основным свидетелем обвинения выступил российский предприниматель Леонид Маевский, который прославился своими скандальными судебными разбирательствами.

Центризбирком Кыргызстана оперативно лишил депутата неприкосновенности, а уже в августе т.г. суд приговорил его к 8 годам тюрьмы. А буквально на днях в дом адвоката О.Текебаева влезли воры, укравшие единственную вещь – папку с документами по его делу. Судя по всему, в этой папочке и находились сведения, в том числе и по авиакатастрофе января 2017 года.

Сегодня единственными, кто мог бы многое рассказать о том, кто же стоит за сгоревшим грузом, являются китайские продавцы товара. Но китайцы поступили мудрее – они, имея компромат на А.Атамбаева, «уговорили» его согласиться на лоббируемый КНР проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Причем на крайне невыгодных для Бишкека условиях: Пекин получает в собственность землю под железнодорожной магистралью, саму железную дорогу и десятки  месторождений полезных ископаемых.

И вот еще интересный факт. Если предыдущие почти 15 лет, Китай пытался уговорить Кыргызстан на этот проект, стоимость строительства ветки по территории Республики оценивалась в сумму около 2 млрд. долларов США, которые Пекин намеревался потратить из собственных ресурсов, то теперь А.Атамбаев заявил о намерении взять у КНР кредит (!) в размере 6 млрд. долларов США на строительство этой дороги.

То есть, Бишкек влезет в 6-миллиардный китайский долг, дарит Китаю же свою землю, при этом строить дорогу будет, согласно межправительственным соглашениям, китайская компания «China National Machinery Imp. & Exp. Corporation» (руководитель проекта Чжу Сяомэй), работать на стройке будут также китайские рабочие, а Китаю будут отданы кыргызские месторождения. И все это – плата за то, чтобы Пекин не рассказал всему миру, что на борту разбившегося под Бишкеком Boeing были контрабандные смартфоны, которыми приторговывал президент Кыргызстана А.Атамбаев!

Вот и получается, что промышляя контрабандной и продажей богатств родины заработал миллиарды долларов уходящий президент КР, а расплачиваться за его «бизнес-прожекты» предстоит и без того обедневшему за годы правления этого псевдодемократа-алкоголика кыргызскому народу. Которому он, впав в запой в трагическом январе 2017 года,  даже не удосужился высказать соболезнования.

Оригинал статьи опубликован на сайте Jebe.kg.

 

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