Посредничество как важный принцип ислама

Доклад nCa

Ашхабад, 23 ноября 2017 (nCa) — Этого определенно слишком мало, и, возможно, слишком поздно. ——- ОИС, похоже, пробудилась и наконец вспомнила о том, что Коран и Пророк (мир ему) запрещают несправедливое пролитие крови.

Первая конференция ОИС по посредничеству состоялась в Стамбуле 21 ноября 2017 года. Тема конференции: «Усиление посредничества – роль ОИС».

Это было скорее негромкое мероприятие, на уровне заместителей министров. Даже генеральный секретарь ОИС не присутствовал на конференции.

Глядя на бушующее кровопролитие в Йемене, Сирии и тлеющие обломки в Ираке и Ливии, создалось впечатление, что руководство мусульманских стран вдруг озадачилось тем, как установить мир в странах своих братьев по вере.

ОИС (Организация исламского сотрудничества) с участием 57 стран, расположенных на четырех континентах, сама по себе является второй по величине межправительственной организацией после Организации Объединенных Наций.

Несмотря на то, что Генеральный секретариат ОИС создал группу по вопросам мира, безопасности и посредничества с целью усиления своей роли в посредничестве и дипломатии еще в 2013 году, потребовалось почти четыре года, чтобы в конце концов провести так называемую конференцию начального уровня по наиболее актуальным темам.

Важно подчеркнуть усилия Турции, которая является нынешним председателем ОИС, в организации этой конференции и роль Казахстана, страны, которая выступает сторонником сдержанности и профессионального диалога.

В прозвучавшем на конференции выступлении заместителя министра иностранных дел Турции посла Ахмеда Йылдыза приводится полный обзор институт посредничества в исламе и раскрывается тема актуальности этого явления в современном мире.

Текст выступления Ахмеда Йылдыза:

Г-н помощник Генерального секретаря, Ваши превосходительства, уважаемые участники, уважаемая пресса, дамы и господа,

Мне очень приятно приветствовать всех вас на Первой Конференции государств-членов ОИС по посредничеству. Для меня большая честь обратиться к такой представительной и уважаемой аудитории. Я также передаю приветствия и наилучшие пожелания от имени министра иностранных дел ЕП Мевлют Чавушоглу.

Я придаю большое значение этой конференции. Я знаю об ОИС, поскольку я работал Генеральным консулом в Джидде, а также в качестве дипломата в Дамаске и Мосуле, где стали свидетелями самых разрушительных конфликтов в мире. Надеюсь, нам удастся найти решения разногласий в нашем регионе.

В апреле 2016 года Турция приняла на себя Председательство на высшем уровне в ОИС. С тех пор Турция, в качестве председателя руководствуется одним пониманием: наши общие проблемы можно преодолеть только благодаря нашим общепринятым решениям.

Именно осознавая это, мы решили организовать эту конференцию.

Я надеюсь, что конференция будет способствовать усилиям по продвижению посреднической повестки дня на пространстве ОИС и обеспечению устойчивого мира в исламском мире.

Уважаемые гости. Во всем мире наблюдаются человеческие страдания в разных формах.

К сожалению, исламский мир не является исключением. Совсем наоборот.

В докладе SESRIC от февраля 2017 года, озаглавленном «Гуманитарные кризисы в странах ОИС» сообщается:

«В 2015 году в странах ОИС было зарегистрировано 30 из 50 конфликтов, происходящих в мире … В следствии этого, сегодня на долю стран ОИС приходится 61,5% всего перемещенного населения в мире … Кроме того, 71% людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, проживают в странах ОИС».

Это не неизбежный феномен. Эта ситуация создана руками человека.

На протяжении всей истории существовали различные внутренние и внешние источники нестабильности, проблем и трудности.

Тем не менее, ясно одно: проблемы никогда не были такими сложными, многогранными и распространяющимися, как сегодня.

На этом фоне у нас нет иного выбора, кроме как действовать сообща в истинном духе исламской солидарности и сотрудничества.

Ислам – это религия мира. Наш Пророк (мир ему) – посланник мира.

ОИС должна более эффективно распространять послание мира.

Как Президент Эрдоган отметил на 13-м Исламском саммите в Стамбуле, чтобы добиться этого:

«Мы должны быть объединяющей силой, а не разделяющей. Нам необходимо усилить союзы, а не конфликты; улучшать дружеские отношения, а враждебность. Потому что те, кто страдает от конфликтов, соперничества и враждебности, – это не кто иной, как мусульмане, мусульманские страны».

ОИС является крупнейшей международной организацией после ООН в области географического охвата и населения. Это голос более 1,6 миллиарда человек из 57 стран, расположенных на 4 континентах.

Благодаря этому представительному характеру, ОИС обладает огромным потенциалом и подлинным сравнительным преимуществом в глобальном поиске мира и стабильности.

Чтобы реализовать этот потенциал, нам нужны более обоснованные инициативы в контексте глобальной миротворческой программы.

Посредничество – это правильный инструмент для этого. Это экономичный инструмент с обширными преимуществами.

Принцип посредничества даже закреплен в нашей Священной книге, в Коране. Сура Аль Худжураат гласит: «Если две стороны верующих ссорятся, примирите их … Верующие – это одно Братство: Итак, примиряйте и создавайте мире между двумя вашими (соперничающими) братьями».

Сура также призывает нас к посредничеству с правосудием.

В соответствии с призывом Святого Корана и осознанием преимуществ посредничества, в Уставе ОИС уже есть ссылка на посредничество как способ мирного разрешения споров.

Соответственно, ОИС предпринимает важные шаги для более эффективного и широкого использования посредничества на нашем географическом пространстве, в исламском мире.

Турция решительно поддерживает работу ОИС с этой целью.

Нам необходимо более эффективно использовать ОИС ради устойчивого мира и стабильности.

Уважаемые участники. Чтобы разобраться в собственных проблемах, необходимо решить два вопроса.

Один их вопросов – политическая воля, а другой – возможности.

Политическая воля – это проблема, которую можно решить на уровне Саммита. Президент Турции видит в этом ключевой акцент в ходе нашего председательства.

Одним из решений, которое мы предлагаем, является построение политической воли путем наращивания потенциала.

Примером служат усилия Турции на глобальном и региональном уровнях. Мы помогаем повышать осведомленность, содействуем наращиванию потенциала, разработке нормативно-методической базы, и мы усилим содействие практическому применению посредничества.

Позвольте мне объяснить.

Посредничество – это особая методология. О посредничестве говорится в статье 33 Устава ООН, позиционируемом в качестве способа мирного урегулирования споров.

ООН и ряд международных организаций создали подразделения поддержки посредничества для развития собственного потенциала. Эти подразделения помогают главным посредникам в разработке планов действий и их реализации.

ОИС также приняла меры по институционализации и укреплению своих посреднических усилий. В качестве Председательствующей стороны, мы решительно поддерживаем укрепление этих усилий.

Мы также поддерживаем развитие потенциала ОИС в целях скорейшего предоставления аналитической и посреднической помощи заинтересованным государствам-членам.

Если государства-члены желают этого, ОИС должна быть в состоянии и готова предоставить такую поддержку.

Конечно, эта организация имеет несколько историй успеха. Мы можем опираться на них в содействии миру, безопасности и процветанию.

Продвижение более эффективного и широкого использования посредничества является одной из главных целей активной и гуманитарной внешней политики Турции не только в рамках этой организации, но и на международной арене.

Турция прилагает все усилия для усиления роли посредничества в мирном предотвращении и разрешении конфликтов на платформе ООН, ОБСЕ и других международных форумов.

Осознавая это, мы запустили «Инициативу посредничества во имя мира» в ООН и передали ее также ОБСЕ.

В этих двух организациях Турция является сопредседателем двух разных групп друзей посредничества.

Деятельность этих групп сыграла важную роль в повышении роли посредничества в глобальном масштабе.

С момента создания группа при ООН заложила основу и увеличила потенциал для будущих инициатив по посредничеству. Я имел честь сопредседательствовать на некоторых совещаниях этой группы. Они были очень эффективными и достойными подражания.

Группа поддержала четыре резолюции Генеральной Ассамблеи. Эти резолюции создают прочную нормативную базу и направляют международное сообщество на дальнейшую посредническую работу.

Группа также внесла свой вклад в разработку Руководства ООН по эффективному посредничеству 2012 года, которое является важным справочным документом для тех, кто работает в области посредничества.

В настоящее время Группа насчитывает56 членов, в том числе ОИС.

Тем не менее, только 11 государств-членов ОИС (включая Турцию) являются членами этой Группы. Я призываю другие страны ОИС присоединиться к Группе друзей посредничества при ООН.

Это первый шаг, который могут сделать члены ОИС в продвижении посредничества во всем мире.

Во-вторых, в качестве отражения важности, придаваемой посредничеству, Турция также проводит ежегодные Стамбульские конференции по посредничеству.

Эти флагманские мероприятия представляют собой значительную платформу для интеллектуального обмена между ведущими практиками и учеными в области медиации.

Подводя итоги опыту международного сообщества, эти конференции также создают новые возможности для дальнейшего прогресса в области посредничества.

В июне этого года мы провели четвертую Стамбульскую конференцию по медиации.

Основной вывод конференции заключался в необходимости более широкого перспективного и всеобъемлющего подхода к использованию посредничества.

Этот всеобъемлющий подход требует «посредничества для поддержания мира», в отличие от более ограниченного понимания «посредничества в разрешении конфликтов».

Соответственно, посредничество должно использоваться на всех этапах урегулирования конфликта – не только на этапе конфликта, но также и на доконфликтных и постконфликтных этапах.

Особое внимание заслуживает предупреждение конфликтов. Нам необходимо повысить уровень осведомленности и нарастить потенциал в области посредничества, чтобы улучшить нашу способность реагирования в случае потенциальных конфликтов.

Нам также необходимо поддерживать мир. Это требует устранения структурных причин конфликтов и дальнейших инвестиций в экономическую, политическую и социальную устойчивость и инфраструктуру.

Одним из важных результатов четвертой Стамбульской конференции был призыв к более широкому использованию посредничества, особенно в конфликтах нетрадиционного типа, обусловленных политической, социальной и религиозной враждебностью, ксенофобией и расизмом.

ОИС является одной из ведущих организаций, привлекающих внимание к таким конфликтам и прилагающих усилия по их предотвращению и разрешению.

Среди этих усилий – создание Контактной группы ОИС по европейским мусульманам на Стамбульском саммите по предложению ЕП Президента Эрдогана.

В рамках нашего председательства мы совместно организовали в Стамбуле в сотрудничестве с IRCICA и Генеральным секретариатом ОИС симпозиум по активизации Обсерватории Исламофобии, прошедший 4-5 апреля 2017 года.

Нам нужно внедрить посредничество в такую работу.

Сосредоточенный на взаимопонимании и большей коммуникации, принцип посредничества является ключевым инструментом наших усилий.

Конфликты и споры не заканчиваются сами по себе. Мирная предотвращение и разрешение конфликтов требует политической воли, а также сил и методики.

Мы, дипломаты, являемся теми, кто помогает построить этот потенциал, чтобы превратить волю наших лидеров в успехи.

Турция, как страна и председатель саммитов ОИС, призывает ОИС и все государства-члены играть более заметную и активную роль в посреднических усилиях и содействовать повышению осведомленности и укреплению потенциала.

Я надеюсь, что сегодняшние размышления будут полезны для всего исламского мира и будут способствовать миру и процветанию на нашем пространстве.

Лично я здесь для того, чтобы получить больше информации о проблемах и превратить эти вопросы в конкретные результаты.

В исламском мире, к сожалению, некоторые простые споры, которые могут быть предотвращены или сдержаны на начальных этапах, превращаются в самые жестокие конфликты.

Страдания обширны в Сирии и Ираке. Мой опыт в этих странах все еще говорит мне о том, что эти конфликты могли быть предотвращены. Может быть, мы должны были создать этот потенциал раньше, но никогда не поздно.

Я действительно ценю мнение всех экспертов. Надеюсь, на заключительном заседании мы сможем сделать некоторые реалистичные выводы о роли ОИС в посредничестве.

Я желаю успехов Конференции.

Спасибо. /// nCa