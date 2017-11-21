Гастрономическая дипломатия Италии

Тарик Саиди

Ашхабад, 21 ноября 2017 (nCa) — Италия – вся какова она есть. Гастрономическая дипломатия. Кулинарный шарм. Вино и ужин в итальянском стиле.

В этом году с 20 по 22 ноября в Туркменистане во второй раз проходит неделя итальянской кухни, после успешно проведенной в 2016 году.

Посол Диего Унгаро организовал ужин в понедельник вечером, на котором были продемонстрированы некоторые из блюд итальянской кухни, ставшие настоящей находкой для гурманов, и в то же время не угрожающие фигуре. Шеф-повара продвинулись достаточно далеко, сохранив при этом диетические качества.

Неделя итальянской кухни, мероприятия которой в настоящее время продолжаются в более чем 100 странах, проводится по совместной инициативе министерства иностранных дел, министерства сельскохозяйственной политики, отдела туризма, агентства внешней торговли и федерации поставщиков продовольствия Италии.

Среди более тысячи инициатив, запланированных на неделю, не только ужины и дегустации, но и кулинарные уроки, художественные и фотовыставки, а также показы фильмов на тему гастрономии.

Италия ежегодно производит сельскохозяйственную продукцию на сумму 132 млрд. Евро, из этой суммы на долю экспорта приходятся товары, произведенные на 40 млрд. Евро. За последние десять лет экспорт продовольствия из Италии увеличился на 80%.

Благодаря проведению недель итальянской кухни планируется довести экспорт до 50 млрд. Евро к 2020 году.

Италия в настоящее время является мировым лидером по производству 16 видов продуктов сельскохозяйственного сектора.

Как справедливо отметил посол Унгаро, существует прямая связь между кухней и культурой, а следовательно, между кухней и историей.

Италия и Туркменистан хорошо осознают один факт – культура и кухня предлагают широкие возможности, большинство из которых до сих пор не изучены.

Присутствие на ужине заместителя министра культуры и высокопоставленного представителя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана на ужине означало готовность к партнерству и сотрудничеству. /// nCa