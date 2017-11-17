Конференция ЮНОДК по содействию альтернативным инициативам развития Афганистана – путь в никуда

Тарик Саиди

В четверг в Ашхабаде началась двухдневная конференция по содействию альтернативным инициативам развития Афганистана с участием региональных и международных партнеров.

Мероприятие проводится в рамках региональной программы ЮНОДК для Афганистана и сопредельных стран.

Первоначально планировалось провести форум в мае этого года, но по разным причинам его перенесли на ноябрь.

Самые крупные делегации, естественно, от Афганистана и ЮНОДК. Своих делегатов высокого уровня также направили Пакистан и Иран.

Также на конференции присутствуют представители Колумбии, Таиланда, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Японии, Финляндии, России, Великобритании, США и ряда агентств ООН.

Организаторы мероприятия опубликуют пресс-релиз с обзором итогов конференции.

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Пожалуй, любого, кто упомянет в разговоре фразу «Альтернативные инициативы развития», можно будет наградить призом за напыщенную неопределенность.

Для сведения тех, кто привык к прямой связи между заголовком и контентом, вот что означает понятие «Альтернативные инициативы развития», по словам Юрия Федотова, генерального директора / исполнительного директора ЮНОДК: Альтернативное развитие продолжает признаваться государствами-членами в качестве основополагающего элемента всеобъемлющей стратегии контроля над наркотиками и играет важную роль в качестве ориентированного на развитие подхода к контролю над наркотиками. […] Не будем забывать, что за политикой у нас имеются сотни тысяч фермеров, пострадавших от нищеты, отсутствия продовольственной безопасности, отсутствия земли, нестабильности, которые в результате участвуют в незаконном выращивании наркотиков. Наша общая обязанность заключается в том, чтобы продолжать решение проблемы обеспечения средств к существованию для этих людей, несмотря на проблемы, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество, включая финансовые трудности.

На простом языке это означает, что фермеров следует поощрять к выращиванию других культур вместо мака на их микроскопических участках – площадь среднего земельного участка в районах культивирования мака в Афганистане составляет около полутора гектаров.

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Важно объяснить причины бессмысленности такого пути, за исключением того, что происходит в кулуарах конференции. Это может оказаться более значительным, чем то, о чем громко будут говорить во время самой конференции.

Сразу бросается в глаза то, что ЮНОДК блаженно нарушает закон спроса и предложения. За исключением иранского делегата, вряд ли кто-либо расскажет о том, что главная проблема заключается в растущем спросе на опиум в западных обществах, прежде всего в Соединенных Штатах.

Сосредоточив внимание на перспективах замены мака шафраном, ЮНОДК и доноры организации ведут бой с тенью змеи, а не с самой змеей.

Опиоидная эпидемия в США в настоящее время является национальным кризисом. Об этом рассказывает статья Нью-Йорк Таймс, опубликованная 10 августа 2017 года

(https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/03/upshot/opioid-drug-overdose-epidemic.html)

Вот о чем говорится в этой статье:

Передозировка наркотиков является основной причиной смерти американцев в возрасте до 50 лет. Цифры растут быстро из-за опиоидов. В 2015 году примерно 2% смертей были связаны с наркотиками.

Среди опиоидов главными убийцами являются героин и крэк.

Хорошо известно, что огромное количество пристрастий рождается за счет легализации действий, например, опиумсодержащие препараты назначаются в качестве болеутоляющих средств . В результате пациенты попадаются в ловушку все более крупных и сильных дозировок.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, ежедневно в США умирает 91 человек от передозировки опиоидами.

https://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/index.html

Для контекста, в месячном расчете это эквивалентно смертельному исходу от инцидента 11 сентября.

Это оценки за 2015 год, когда эпидемия по-прежнему не считалась национальной чрезвычайной ситуацией.

Около полумиллиона человек погибло в течение 15 лет в период до 2015 года, и еще полмиллиона человек, возможно, умрут в течение ближайших нескольких лет.

Согласно другим исследованиям, белые женщины среднего и старшего подросткового возраста до 20 лет считаются наиболее быстрорастущей группой опиоидных наркоманов в США. Именно эта возрастная группа обычно представляет собой основу любого общества.

Также известно, что по мере транспортировки на рынок сбыта опиумных веществ, особенно героина, растет и их объем за счет разных добавок от талька до порошкообразного парацетамола (в зависимости от пожеланий дилера) и в конце концов, смесь достигает уровня разбавления 1 к 100. Это означает, что попав в руки конечного пользователя, один грамм исходного вещества будет стоит в сто раз дороже базовой цены.

И тем не менее ЮНОДК и его доноры считают, что проблему можно решить, убедив фермеров выращивать шафран.

На конференции в четверг участникам предоставили некоторые брошюры и компакт-диски о преимуществах культивирования шафрана вместе с образцами красного шафрана, выращенного в Афганистане. Данные в брошюрах датируются 2008 годом, значит материалы были напечатаны в 2009 или 2010 году.

Либо тираж брошюры оказался невероятным крупным, что даже в течение семи лет после распространения среди потенциальных фермеров (брошюра, кстати на английском языке, а этот язык многие фермеры не понимают), их все еще много, либо эта идея уже не так привлекательна и интересна, поэтому и остался какой-то запас материалов.

В статье «Топ-экспорт», озаглавленной «Десятка основных экспортных товаров Афганистана», опубликованной 28 сентября 2017 года, выделяется Шафран в категории «специи, кофе». Доход полученный от шафранового экспорта оценивается в 28,3 млн. долл. США, что составляет 6,7% от общего объема экспорта Афганистана.

http://www.worldstopexports.com/afghanistans-top-10-exports/

Учитывая, что Афганистан экспортирует ряд других специй, таких как тмин, кмин тминовый, доля шафрана не сразу заметна.

Вместо того, чтобы пытать воплотить шафрановую мечту, лучше попросить фермеров выращивать больше мака, а не пытаться снизить объемы урожая или вообще прекратить его культивировать.

Выгода здесь заключается в том, что правительство или доноры должны создать систему для прогнозирования объемов урожая во время его прорастания. А это свою очередь, позволит заключить предварительные соглашения за закупку мака по ценам, эквивалентным стоимости шафрана.

В свою очередь, фармацевтические компании должны оставить свою негативную практику и начать платить справедливую цену за маковое сырье. В конце концов, именно фармацевтические гиганты получают баснословную прибыль от лекарств, производимых на основе опиума, включая болеутоляющие средства.

Вместе с этим Американская медицинская ассоциация должна пересмотреть этику и параметры назначения опиоидов для ничего не подозревающих пациентов.

——- Умерьте жадность фармацевтических гигантов и пересмотрите этику назначения опиоидов.

Если эти две задачи не будут решены, всевозможные конференции станут лишь бесполезными и бесцельными занятиями. /// nCa, 17 ноября 2017 г.