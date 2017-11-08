Панельная дискуссия в рамках конференции OGT-2017 рассказала о солидных успехах проекта ТАПИ – Часть 5

Доклад nCa

Ашхабад, 8 ноября 2017 (nCa) — В конце группового обсуждения по проекту ТАПИ, организованного в рамках международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана-2017», агентство nCa побеседовало с некоторыми экспертами о степени риска безопасности ТАПИ на территории Афганистана.

Как выяснилось, никто не испытывает чрезмерного серьезного опасения по поводу враждебности к трубопроводу ТАПИ.

Один из аргументов состоит в том, что в настоящее время Афганистан получает электроэнергию из Туркменистана и Ирана, также между Афганистаном и Таджикистаном налажены поставки электроэнергии. Никакого систематического противостояния этим энергетическим каналам и никаких серьезных атак на инфраструктуру не происходило.

Учитывая, что одна из форм энергоресурсов непрерывно поступает из стран-поставщиков в Афганистан, нет оснований полагать, что другой вид энергоисточников – в данном случае природный газ – вызовет достаточно сильное противодействие, чтобы сделать проект нежизнеспособным.

Суть этого аргумента заключается в том, что Талибан выступает единственной реальной силой, которая способна навредить ТАПИ. Однако талибы неоднократно заявляли о своей поддержке данного проекта.

Еще один аргумент основан на том, что масштабы любой угрозы для ТАПИ в некоторой степени зависят от того, какие компании и страны будут участвовать в строительстве и управлении трубопроводом, т.е. какие именно иностранные или местные компании и игроки выиграют от ТАПИ, и какого характера неприязнь они могут привлечь, если таковая имеется.

С этим аргументом связан другой факт – поддержка со стороны общин и населения вдоль по маршруту ТАПИ будет прямо пропорциональна выгоде, извлекаемой от наличия трубопровода. Планировщики проекта учитывают этот факт и работают над обеспечением долгосрочных существенных выгод для населения территорий, по которым пройдет ТАПИ.

Некоторые эксперты отметили, что по инициативе Туркменистана, полностью поддержанной мировым сообществом, продолжается работа по созданию глобальной системы и механизмов безопасного транзита энергоресурсов. По их мнению, рабочая группа под эгидой Организации Объединенных Наций добилась определенного прогресса, и к тому времени, когда газопровод ТАПИ будет готов к вводу в эксплуатацию, вероятно, уже будет действовать некий обязывающий механизм.

Ряд экспертов отметили, что потенциальную угрозу для проекта ТАПИ может представлять появление и укрепление позиций ИГИЛ в районах следования трубы. Однако, как полагают многие, ИГИЛ не является естественным феноменом для Афганистана, а скорее создается искусственно.

КОНЕЦ. /// nCa