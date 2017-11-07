Панельная дискуссия в рамках конференции OGT-2017 рассказала о солидных успехах проекта ТАПИ – Часть 4

Ашхабад, 7 ноября— Данная часть серии статей, посвященных панельному обсуждению проекта ТАПИ в рамках международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2017», уточняет позицию Азиатского Банка Развития (АБР) в проекту газопровода ТАПИ. Вторая часть статей, опубликованная в Бюллетене от 6 ноября, требует некоторой корректировки.

Роль АБР в проект ТАПИ:

«АБР принимает участие в проекте с 2003 года, когда это финансовое учреждение было назначено секретариатом ТАПИ. В 2013 году АБР стал транзакционным советником ТАПИ, что ускорило подготовку проекта и привело к подписанию Соглашения акционеров в декабре 2015 года. За этим последовало подписание Инвестиционного соглашения между акционерами ТАПИ. [Этот момент можно считать официальным завершением миссии АБР в качестве транзакционного советника].

«В сентябре 2016 года Президент АБР встретился с Президентом Туркменистана. В ходе встречи туркменская сторона обратилась с просьбой, чтобы Банк выступил финансовым советником. Также был обсужден вопрос о финансировании проекта. Президент АБР тогда ответил, что АБР «рад выступить в качестве советника по мобилизации ресурсов из других финансовых учреждений». Также, Банк пообещал рассмотреть вопрос о финансировании акционерного капитала в проектной компании ТАПИ, предоставлении не суверенных кредитов и обеспечении усиления кредита (повышение кредитного рейтинга заемщика с целью снижения стоимости кредита.

«Наличие сильных гарантий по фидуциарному управлению, надежное материально-техническое обеспечение, надлежащие социальные и экологические оценки будут в значительной степени способствовать финансированию проекта по разумной цене».

АБР также не исключил возможность подписания в ближайшее время между Банком и компанией ТАПИ Соглашения о предоставлении финансового консалтинга.

Продолжение следует…/// nCa