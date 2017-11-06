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Панельная дискуссия в рамках конференции OGT-2017 рассказала о солидных успехах проекта ТАПИ – Часть 3

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Доклад nCa

Ашхабад, 6 ноября 2017 (nCa)— После предоставления информации о том, что вопрос с финансированием ТАПИ уже решен, представитель компании ILF провел презентацию, которая, пожалуй, покорила лидеров индустрии.

Чем занимается компания ILF?

  1. FEED (Front-End Engineering Design) – Подготовка предпроектной документации. FEED – базовое проектирование, которое осуществляется после концептуального проектирования или технико-экономического обоснования. При подготовке предпроектной документации основное внимание уделяется техническим требованиям, а также приблизительным инвестиционным затратам на проект.
  2. PMC – Project Management Consultancy – консалтинг по управлению проектом.

В презентации, представленной доктором Стефаном Буркле, управляющим директором ILF Consulting Engineers, был отмечен прогресс, достигнутый к настоящему времени.

Слайды, показанные на презентации:

Презентация ILF была встречена громкими аплодисментами. Возможно, без преувеличения, это был решающий момент.

* * *

Вопрос о безопасности будущего трубопровода ТАПИ на территории Афганистана не обсуждался во время панельной дискуссии, но агентство nCa побеседовало по этой теме с некоторыми экспертами и участниками группового обсуждения.

Продолжение следует /// nCa

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