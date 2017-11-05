Панельная дискуссия в рамках конференции OGT-2017 рассказала о солидных успехах проекта ТАПИ – Часть 2

Доклад nCa

Ашхабад, 5 ноября 2017 (nCa) — Многие из зрителей перестали заниматься своими смартфонами и настроили наушники для перевода, когда наступило время для выступления представителя Азиатского Банка Развития Джевдет Денизер.

Он собирался переориентировать всю систему взглядов на проект ТАПИ, и через несколько минут представителям Туркменистана и Афганистана предстояло изложить некоторые вдохновляющие порции новой информации.

Денизер спросил риторически – можно ли считать, что первоначальный график выполнения проекта ТАПИ слишком амбициозным? По мнению АБР, наилучшим образом проект можно реализовать в два этапа, хотя, добавил он, этот вопрос требует еще обсуждений.

Он также сказал, что сам по себе вопрос о финансировании не является сложностью, скорее задача состоит в том, чтобы обеспечить финансирование по приемлемой стоимости.

Он добавил, что идея реализации ТАПИ в два этапа и поиск недорогостоящего финансирования требуют детального рассмотрения.

Аманов прокомментировал данное сообщение, сказав, что подобные крупные проекты реализуются поэтапно.

Джепбаров, руководитель Внешэкономбанка Туркменистана отметил, что на данный момент рассматриваются несколько идей и предложений по финансированию в разных форматах. Он сказал, что изучение компанией ILF вопроса о разработке предпроектной документации выявило необходимость подготовки ряда документов, которые положат начало строительству трубопровода.

Джепбаров напомнил, что в прошлом году ИБР (Исламский банк развития) подписал соглашение о предоставлении проекту ТАПИ кредитной линии в размере 700 миллионов долларов США.

Также он сообщил о готовности Фонда развития Саудовской Аравии обеспечить оснащение и оборудование для ТАПИ.

Более того, Туркменистан уже депонировал свою долю в капитале ТАПИ.

Внешэкономбанк поддерживает связи с европейскими и азиатскими кредитными агентствами.

Он также поддержал идею о АБР о реализации ТАПИ в два этапа.

Джепбаров отметил, что база поддержки ТАПИ продолжает расширяться, и теперь ПРООН-Всемирный Банк подключились к оказанию технической поддержки.

Аманов добавил, что Туркменистан очень активно продвигает ТАПИ и уже выделил свою долю в капитале.

Он спросил Ахмади о планах афганской стороны относительно финансирования ТАПИ на своей территории.

По словам Ахмади, АБР предоставит долевую часть Афганистана, таким образом этот вопрос можно считать решенным.

Д-р Себастьян Хоферт фон Вайс из EY отметил, что ТАПИ, безусловно, стакивается с некоторыми сложностями по финансированию, но аналогичная ситуация складывалась и с проектом БТД (газопровод Баку-Тбилиси-Джейхан). По его словам, этот вопрос можно урегулировать с легкостью.

Сачин Кариа, представитель компании Allen & Overy, юридического консультанта TAПИ, заявил, что правительство Туркменистана оказывает солидную поддержку, а соглашения и документы основаны на передовой международной практике.

События развиваются согласно рыночным ожиданиям и понятиям, сказал он.

Продолжение следует… /// nCa