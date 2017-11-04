Панельная дискуссия в рамках конференции OGT-2017 рассказала о солидных успехах проекта ТАПИ – Часть 1

Доклад nCa
Ашхабад, 4 ноября 2017 (nCa) — Дискуссионная площадка по теме газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), состоявшаяся 3 ноября в рамках Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2017», была достаточно убедительной по содержанию – как только мероприятие завершилось, лица, имеющие отношение к добывающему и строительному секторам, выстроились в очередь, чтобы вручить свои визитные карточки участникам дискуссии и поговорить о возможных вариантах участия в ТАПИ.
Это люди тонко чувствуют будущий и точный успех предприятия, и именно поэтому они лидируют в своих отраслях.
Фактически, успех особо сильно ощущался по мере продолжения дискуссии, в ходе которой факт озвучивался за фактом, а не озвученные, но давние вопросы получали свои ответы.
В дискуссии принимали участие:
- Мухаммедмурат Аманов, главный исполнительный директор и председатель правления TAPI Pipeline Company Limited (Модератор группы)
- Рахимберди Джепбаров, Председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана
- Аджмал Ахмади, старший советник президента Афганистана, член Совета ТАПИ, Канцелярия президента Афганистана
- Джевдет Денизер, страновой директор по Туркменистану, АБР
- Д-р Стефан Буркле, управляющий директор ILF Consulting Engineers
- Сачин Кария, партнер Allen & Overy
- д-р Себастьян Хоферт фон Вайс, руководитель отдела проектного финансирования, EY / AHB
Отношение участников дискуссии к проекту ТАПИ поможет объяснить суть их комментариев в ходе обсуждения.
Аманов, очевидно, является ключевой персоной, который выполняет контролирующую роль за всеми аспектами проекта ТАПИ. Он также является основным представителем Туркменистана в партнерской части проекта.
Джевдет Денизер является страновым директором АБР в Туркменистане. АБР является секретариатом ТАПИ и выступает в качестве финансового консультанта и финансиста проекта.
Джепбаров является председателем Государственного банка Туркменистана по внешнеэкономическим вопросам. Также называемый Внешэкономбанк является финансовым агентом ТАПИ и занимается финансовыми вопросами проекта.
Д-р Себастьян Хоферт фон Вайс является руководителем проектного финансирования, EY / AHB, многопрофильного сервисного провайдера, который выступает в качестве координатора взаимодействия ТАПИ с дополнительными кредитными агентствами.
Д-р Стефан Буркле, который является управляющим директором ILF Consulting Engineers, предоставляет инженерные услуги по проекту ТАПИ в Туркменистане, Афганистане и Пакистане. Именно его презентация вызвала самые громкие аплодисменты.
Сачин Кариа является партнером компании Allen & Overy, юридического консультанта ТАПИ.
Аджмал Ахмади, советник президента Афганистана, является ключевой фигурой с афганской стороны по ТАПИ, уполномоченный предпринимать любые шаги, которые обеспечили бы успех ТАПИ на территории Афганистана.
Организации, представленные этими лицами, составляют некий резервуар талантов и ресурсов (при полной поддержке политической воли Туркменистана и Афганистана), призванный претворить проект ТАПИ в жизнь на территории Туркменистана и Афганистана.
После коротких вступительных комментариев каждого участника, дискуссию открыл Аманов.
Он сообщил о завершении процесса закупок, предварительных процедур, и подготовки договорной документации.
По словам Аманова, сейчас рассматриваются несколько предложений по кредиту, и АБР полностью задействован в данной работе. Как он отметил, финансовый портфель принимает окончательную форму.
На территории Афганистана ТАПИ положит начало реализации других энергетических и газохимических проектов, добавил он.
Ахмади, выступая от имени Афганистана, заявил, что его страна полностью сосредоточена на ТАПИ. Как известно, контракт на инжиниринговые услуги с компанией ILF был подписан в Кабуле в феврале текущего года.
В провинциях страны были проведены четыре конференции, нацеленные на завоевание доверия со стороны населения районов, расположенных вдоль маршрута ТАПИ.
Он упомянул четыре основные выгоды, которые ТАПИ принесет Афганистану: 1. Топливная база для промышленности; 2. Топливо по более низкой стоимости для всех потребителей; 3. Источник чистой энергии; и 4. Увеличение доходов правительства.
Аманов задал вопрос относительно спроса на газ в Афганистане.
Ахмади ответил, что Афганистану потребуются значительное объемы газа, ввиду спроса в определенных секторах, в первую очередь, в производстве электроэнергии.
Он упомянул, что Афганистан подписал три контракта на независимое производство электроэнергии, и все эти предприятия должны будут находиться на севере Афганистана. Он добавил, что ТАПИ посодействует реализации подобных проектов в южной и западной частях Афганистана.
Аманов спросил по поводу мнения афганской стороны относительно экономических выгод ТАПИ.
Ахмади подчеркнул, что ТАПИ – это не просто экономический проект – это в равной степени политический проект, призванный простимулировать прогресс и установление мира не только в Афганистане, но и во всем регионе. Он сказал, что интересы всех вовлеченных сторон полностью согласованы.
Аманов согласился с этим и отметил, что около 1,5 миллиарда человек воспользуются выгодами ТАПИ.
Продолжение следует…/// nCa