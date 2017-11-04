Панельная дискуссия в рамках конференции OGT-2017 рассказала о солидных успехах проекта ТАПИ – Часть 1

Доклад nCa

Ашхабад, 4 ноября 2017 (nCa) — Дискуссионная площадка по теме газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), состоявшаяся 3 ноября в рамках Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2017», была достаточно убедительной по содержанию – как только мероприятие завершилось, лица, имеющие отношение к добывающему и строительному секторам, выстроились в очередь, чтобы вручить свои визитные карточки участникам дискуссии и поговорить о возможных вариантах участия в ТАПИ.

Это люди тонко чувствуют будущий и точный успех предприятия, и именно поэтому они лидируют в своих отраслях.

Фактически, успех особо сильно ощущался по мере продолжения дискуссии, в ходе которой факт озвучивался за фактом, а не озвученные, но давние вопросы получали свои ответы.

В дискуссии принимали участие:

Мухаммедмурат Аманов, главный исполнительный директор и председатель правления TAPI Pipeline Company Limited (Модератор группы)

Рахимберди Джепбаров, Председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана

Аджмал Ахмади, старший советник президента Афганистана, член Совета ТАПИ, Канцелярия президента Афганистана

Джевдет Денизер, страновой директор по Туркменистану, АБР

Д-р Стефан Буркле, управляющий директор ILF Consulting Engineers

Сачин Кария, партнер Allen & Overy

д-р Себастьян Хоферт фон Вайс, руководитель отдела проектного финансирования, EY / AHB

Отношение участников дискуссии к проекту ТАПИ поможет объяснить суть их комментариев в ходе обсуждения.

Аманов, очевидно, является ключевой персоной, который выполняет контролирующую роль за всеми аспектами проекта ТАПИ. Он также является основным представителем Туркменистана в партнерской части проекта.

Джевдет Денизер является страновым директором АБР в Туркменистане. АБР является секретариатом ТАПИ и выступает в качестве финансового консультанта и финансиста проекта.

Джепбаров является председателем Государственного банка Туркменистана по внешнеэкономическим вопросам. Также называемый Внешэкономбанк является финансовым агентом ТАПИ и занимается финансовыми вопросами проекта.

Д-р Себастьян Хоферт фон Вайс является руководителем проектного финансирования, EY / AHB, многопрофильного сервисного провайдера, который выступает в качестве координатора взаимодействия ТАПИ с дополнительными кредитными агентствами.

Д-р Стефан Буркле, который является управляющим директором ILF Consulting Engineers, предоставляет инженерные услуги по проекту ТАПИ в Туркменистане, Афганистане и Пакистане. Именно его презентация вызвала самые громкие аплодисменты.

Сачин Кариа является партнером компании Allen & Overy, юридического консультанта ТАПИ.

Аджмал Ахмади, советник президента Афганистана, является ключевой фигурой с афганской стороны по ТАПИ, уполномоченный предпринимать любые шаги, которые обеспечили бы успех ТАПИ на территории Афганистана.

Организации, представленные этими лицами, составляют некий резервуар талантов и ресурсов (при полной поддержке политической воли Туркменистана и Афганистана), призванный претворить проект ТАПИ в жизнь на территории Туркменистана и Афганистана.

После коротких вступительных комментариев каждого участника, дискуссию открыл Аманов.

Он сообщил о завершении процесса закупок, предварительных процедур, и подготовки договорной документации.

По словам Аманова, сейчас рассматриваются несколько предложений по кредиту, и АБР полностью задействован в данной работе. Как он отметил, финансовый портфель принимает окончательную форму.

На территории Афганистана ТАПИ положит начало реализации других энергетических и газохимических проектов, добавил он.

Ахмади, выступая от имени Афганистана, заявил, что его страна полностью сосредоточена на ТАПИ. Как известно, контракт на инжиниринговые услуги с компанией ILF был подписан в Кабуле в феврале текущего года.

В провинциях страны были проведены четыре конференции, нацеленные на завоевание доверия со стороны населения районов, расположенных вдоль маршрута ТАПИ.

Он упомянул четыре основные выгоды, которые ТАПИ принесет Афганистану: 1. Топливная база для промышленности; 2. Топливо по более низкой стоимости для всех потребителей; 3. Источник чистой энергии; и 4. Увеличение доходов правительства.

Аманов задал вопрос относительно спроса на газ в Афганистане.

Ахмади ответил, что Афганистану потребуются значительное объемы газа, ввиду спроса в определенных секторах, в первую очередь, в производстве электроэнергии.

Он упомянул, что Афганистан подписал три контракта на независимое производство электроэнергии, и все эти предприятия должны будут находиться на севере Афганистана. Он добавил, что ТАПИ посодействует реализации подобных проектов в южной и западной частях Афганистана.

Аманов спросил по поводу мнения афганской стороны относительно экономических выгод ТАПИ.

Ахмади подчеркнул, что ТАПИ – это не просто экономический проект – это в равной степени политический проект, призванный простимулировать прогресс и установление мира не только в Афганистане, но и во всем регионе. Он сказал, что интересы всех вовлеченных сторон полностью согласованы.

Аманов согласился с этим и отметил, что около 1,5 миллиарда человек воспользуются выгодами ТАПИ.

Продолжение следует…/// nCa