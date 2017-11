Нельзя обвинять Узбекистан в радикализации Сайфулло Саипова

Тарик Саиди

Ощущение, будто прорвало плотину. Как будто некоторые СМИ нетерпеливо ждали возможности обратить самое злостное внимание на Узбекистан.

Сайфулло Саипов, обладатель грин-карты, гражданин США, родом из Узбекистана, 31 октября протаранил на нанятом грузовике в нижнем Манхэттене группу людей на велосипедной дорожке. Восемь человек убито, 12 ранено.

И тут же в средствах массовой информации полились потоки статей, позиционирующих Узбекистан выступает в качестве очага радикализации.

Например:

Observer – Нью-йоркский террористический акт указывает на растущую радикализацию узбеков (New York Terror Attack Points to Growing Radicalization of Uzbeks), Les Neuhaus, 1 ноября 2017

http://observer.com/2017/11/new-york-terror-attack-points-to-growing-radicalization-of-uzbeks/

Vox – Нью-Йоркский Террорист родом из Узбекистана. – Узбеки стали главной мишенью вербовки террористических групп. Алекс Уорд, 1 ноября 2017 года (The New York attacker was from Uzbekistan. Here’s why that matters. Uzbeks have become a prime recruiting target for terrorist groups. By Alex Ward) https://www.vox.com/world/2017/11/1/16589892/new-york-city-uzbekistan-terror-attack-sayfullo-saipov

The Atlantic – Почему Узбекистан экспортирует столько террористов? Предполагаемый нью-йоркский террорист присоединился к длинному списку сочувствующих и новобранцев ИГИЛ. Юлия Иоффе, 1 ноября 2017 года (Why Does Uzbekistan Export So Many Terrorists? The alleged New York attacker joins a long list of ISIS sympathizers and recruits from the country.)

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/11/uzbekistan-terrorism-new-york-sayfullo-saipov/544649/

CNN – Как Узбекистан стал готовой площадкой для вербовки ИГИЛ, Саджан Гоэль, 1 ноября 2017 года (How Uzbekistan became ripe recruiting territory for ISIS) http://edition.cnn.com/2017/11/01/opinions/uzbekistan-isis-recruiting/index.html

Newsweek – Где находится Узбекистан? Почему молодые люди из этой азиатской страны угрожают Соединенным Штатам и Европе, Кристина Маза, 31 октября 2017 года (Where is Uzbekistan? Why young men from this Asian country keep threatening the U.S. And Europe)

http://www.newsweek.com/new-york-terror-attack-makes-americans-wonder-are-terrorists-coming-uzbekistan-698120

Foreign Affairs – Парадокс узбекского террора: мир дома, насилие за границей, Марлин Ларуэль, 1 ноября 2017 года

https://www.foreignaffairs.com/articles/uzbekistan/2017-11-01/paradox-uzbek-terror

Time – История отношений Узбекистана с исламом может объяснить многое о подозреваемом в Нью-Йоркском терракте, Саймон Шустер, 1 ноября 2017 года (Uzbekistan’s History With Islam Might Explain a Lot About the New York Attack Suspect)

http://time.com/5005629/new-york-attack-manhattan-saipov-uzbekistan/

Это всего лишь небольшая выборка из медийной груды.

Негодование, звучащее в этих статьях полностью оправдано; однако сами негативные эмоции ориентированы в неверном направлении. Узбекистан не имеет ничего общего с отвратительным преступлением Сайфулло Саипова.

Согласно имеющимся сведениям, Сайфулло Сайпов прибыл в США в марте 2010 года в рамках программы диверсификационной лотереи и впоследствии получил грин-карту. На тот момент ему было 22 года.

В апреле 2013 года он женился на 19-летней иммигрантке из Узбекистана Нозиме Одиловой.

В США он не имел судимости, за исключением штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Он посещал мечеть, но не регулярно. Другие верующие описывали его, как человека вечно переезжающего с места на место.

Он не общался с прихожанами в мечети или соседями.

Он попробовал себя в работе, касающейся транспортной сферы, и последнее место работы – водитель такси.

Его родители владели небольшим магазином в Ташкенте, и они вовсе не религиозны, не говоря уже о радикализации. И даже в Узбекистане он никогда не пытался общаться с религиозными людьми.

Его радикализация, похоже, началась около двух лет назад, хотя еще слишком рано делать определенные заявления об этом.

Согласно известным сведениям, основным источником радикализации Саипова стали рекламные ролики об ИГИЛ, которые так легко доступны в Интернете.

Существует много путей, которые могут привести к ИГИЛ. Для верности понимания, нужно уяснить для себя, что ИГИЛ является одновременно идеей, организацией, фирменным наименованием и удобной уловкой для любой повестки дня. В любой конкретной ситуации ИГИЛ можно использовать по любому назначению.

Одиночки, как например Сайфулло Саипов, в основном движимы так называемым «унижением национального самосознания». Это сложный и мощный феномен, способный воодушевить кажущуюся обычной молодежь к самым страшным преступлениям, при чем абстрактно оправданным.

В нашей серии статей, посвященных ИГИЛ, три части которой уже опубликованы, в ближайшее время будут рассмотрены истоки «унижения национального самосознания» и пути искоренения этого источника экстремизма.

Во всяком случае, Узбекистан не может быть обвинен в радикализации Сайфулло Саипова. /// nCa, 3 ноября 2017 г.