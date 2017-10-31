Наследие Атамбаева может преследовать Кыргызстан в последующие годы

1 декабря 2017 года истекает шестилетний срок президентства Алмазбека Атамбаева, и Сооронбай Жээнбеков принесет присягу в качестве следующего президента Кыргызстана.

В центре внимания данной статьи – сомнительное наследие президента Алмазбека Атамбаева.

Цель состоит лишь в том, чтобы указать на вероятность некоторых осложнений, которые могут возникнуть в результате специфического стиля правления Атамбаева.

Центральная Азия является тесно связанным регионом – то, что происходит в одной стране, может отразиться и на соседних государствах.

При процветающей экономике, иногда недостатки лидера забываются или игнорируются. К сожалению, это не относится к Кыргызстану. Экономика остается застойной, и это еще заставляет фокусироваться на политической расстановке сил и стиле руководства уходящего президента Кыргызстана. —–В первый год президентства Атамбаева, в 2012 году ВВП Кыргызстана составлял 6,6 млрд. долл. США. И сейчас, когда он покидает президентский пост, этот показатель составляет около 7 миллиардов долларов. Фактически, в 2015 и 2016 годах наблюдался отрицательный рост ВВП.

Надолго запомнится склонность Атамбаева к использованию жёсткого языка, порой даже нецензурной лексики в какой-либо конкретной ситуации или в адрес какого-либо человека. Время от времени он, казалось, забывал, что говорит с самой высокой трибуны страны, занимая высшую должность в системе. Несколько раз он выражался, как принято говорить, «уличным жаргоном».

Конечно, во внутренних политических кругах Кыргызстана это вызывало смущение и беспокойство. Например, члены социал-демократической партии «Ата-Мекен» однажды обратились в Генеральную прокуратуру Кыргызстана с заявлением о необходимости провести психиатрическую экспертизу действий и высказываний президента.

Его выбор слов и фраз в определенных ситуациях вызывал довольно серьезные подозрения. Атамбаев называл оппонентов «вонючими», «моральными уродами», «клеветниками», «каннибалами, которые поедают трупы родных».

Это более мягкие примеры его словесного шквала. Некоторые из наиболее ярких фраз носят непечатный характер.

Использование Атамбаевым оскорбительного языка было настолько широко распространено, что пришлось назначить лингвистическую экспертизу и провести расследование, которое, однако, предсказуемо завершилось в пользу Атамбаева.

Беглый взгляд на демографическую карту Кыргызстана говорит о том, что север и юг страны сильно отличаются друг от друга по этническому составу, по взглядам на жизнь, а значит разнятся надежды и чаяния народа. Образ жизни севера и юга рисует также контрастирующую картину.

В течение одиннадцати лет, с октября 2000 года по октябрь 2011 года, Атамбаев предпринял несколько попыток, чтобы занять президентский пост. Ему удалось дважды стать премьер-министром, но и это не было его целью. В неустанном стремлении к самой высокой должности в стране, его политика разделила север и юг и посеяла семена глубокого недоверия среди различных слоев общества.

Это болезненная часть наследия Атамбаева, и от его преемника потребуется исключительно сострадательный подход к ликвидации этого раскола.

В международных отношениях Атамбаевым, казалось, двигало настроение момента – он не учитывал долгосрочные последствия своих слов, забывая о том, что правительство приходит и уходит, а страны сохраняют свое географическое расположение, что бы ни происходило.

Не стоит выделять какие-либо конкретные инциденты, хотя их много, достаточно подчеркнуть, что Россия и Казахстан являются важными соседями Кыргызстана и играют значительную роль в регионе. Любые негативные высказывания о руководстве этих или других стран, сказанные в порыве злости, нельзя будет объяснить позже. В восточных языках имеется множество поговорок, чтобы подчеркнуть этот момент – одна из поговорок гласит: «рану, нанесенную мечом, можно исцелить, но рану, нанесенную языком, не излечить». —– Слова можно простить, но забыть нельзя.

Эта тема становится еще более чувствительной, если учесть, что Кыргызстан с его вялой экономикой зависит от более процветающих соседей в отношении различного рода поддержки.

Когда все сказано и сделано, остается факт – пустая, бессодержательная риторика, так называемый черный «пиар» не имеют практического применения.

Успех лидера можно измерить его способностью обеспечить рост экономики и укрепить положение страны в мировом сообществе.

Проблем, стоящих перед новым руководством Кыргызстана, много. Большинство из них являются частью наследия Атамбаева.

Необходимо было прокомментировать наследие Атамбаева, поскольку Кыргызстан – это первая страна в регионе, которая экспериментирует с определенной моделью демократии. Весь регион наблюдает за процессом, и пока из всего происходящего подражать нечему. /// nCa, 31 октября 2017