Празднование Дня Независимости Туркменистана – Интерпретация Символики

Доклад nCa

Ашхабад, 30 октября 2017 (nCa) — Правильная интерпретация символов является ключом к пониманию новых тенденций в развитии Туркменистана и возникающих моделей партнерства со страной.

Торжества по случаю 26-летия независимости Туркменистана, продолжавшиеся на протяжении трех дней, особенно значимы. Президент Бердымухамедов принял ряд гостей, прибывших для участия в праздничным мероприятиях, прошли гражданский и военный парад, учреждена новая медаль, названная именем отца президента, также состоялись конные скачки.

Встречи

26 октября 2017 года Президент Бердымухамедов принял следующих высокопоставленных гостей:

Глава подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования компании «John Deere» Маркварт фон Пентц Председатель правления украинской строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимир Петрук председатель Совета директоров финансово-промышленной группы «Альтком» Александр Тисленко Юрий Шафранник, Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников Российской Федерации (Россия) Ахмед Чалык, председатель правления Çalyk Holding Group (Турция) Шин Ким, генеральный директор, президент торговой и инвестиционной группы и исполнительный директор Samsung C & T Corporation (Корея) Намык Танык, председатель правления холдинга Nata (Турция) Президент по строительству заводов и инфраструктуры компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Тацуя Ватанабэ Игорь Макаров, руководитель группы компаний Areti International (Россия) Жиль Реми, генеральный директор CIFAL Group (Франция)

Это все долгосрочные партнеры Туркменистана, осуществляющие различные проекты в разных секторах страны.

По сути все встречи носили символичный характер – стороны обсудили новые форматы партнерства, основу для которых заложили успехи прошлого сотрудничества.

О подробностях встреч, состоявшихся 26 октября, не сообщают ни туркменские СМИ, ни сайты компаний, однако, можно выделить следующие моменты:

Как сказал недавно Президент Бердымухамедов, в Туркменистане завершены основные строительные проекты, и сейчас настало время приступить к индустриализации и внедрению высоких технологий во всех секторах.

Страна очень решительно ориентирована на стимулирование экспорта и импортозамещение.

Одновременно Туркменистан ищет пути снижения зависимости от экспорта углеводородов.

Присутствует также стремление повысить долю частного сектора в ВВП.

Предпочтительными формами партнерства являются создание совместных предприятий, сотрудничество с иностранными компаниями-поставщиками технологий, оборудований и ноу-хау.

Семилетний план развития на период 2018-2024 гг. готов к реализации.

Следует также учесть, что 2017 год стал последним годом, когда День независимости был отмечен 27 октября. В следующем году, т. е. в 2018 году, День независимости будет праздноваться 27 сентября. В следующем же году начнется реализация нового семилетнего плана развития.

Гражданский и военный парад

Парад нынешнего года привлек внимание некоторыми особенностями.

В отличие от предыдущих лет, на параде не было отдельных шествий от велаятов и Ашхабада. Единая автоплатформа представила весь народ Туркменистана. Это очень важно, особенно, с учетом того, что Совет старейшин, являвшийся всего лишь консультативным органом, недавно был упразднен и вместо него был образован новый орган – Народный совет, который будет обладать значительными полномочиями. Представители всех слоев общества и всех уголков Туркменистана прошли единым строем, что отражает характер «Халк маслахаты», в котором будут представлены все социальные группы.

Экономические отрасли продемонстрировали на параде не прошлые достижения, а будущие цели и задачи. Например, автоплатформа транспортно-коммуникационного сектора была декорирована множеством панелей солнечных батарей.

Военная часть парада состояла из тщательно отобранной техники. Демонстрация вооружения стала своего рода заявлением о том, Туркменистан – нейтральная страна с военной доктриной, которая носит чисто оборонительный характер; не располагая никакими агрессивными проектами, страна вполне способна защитить свои воздушные, сухопутные и морские границы.

Медаль имени Мяликгулы Бердымухамедова

Новая медаль – медаль «Mälikguly Berdimuhamedow» – была учреждена с целью признания заслуг ветеранов-сотрудников службы внутренних дел Советского Союза, а затем Туркменистана, вышедших в отставку в звании полковника.

Президент подписал указ о награждении этой медалью всех руководителей силовых ведомств и правоохранительных органов, а также ряда сотрудников различных служб.

Новая награда явно призвана усилить чувство патриотизма и братского духа.

Скачки

Согласно традиции, празднование Дня независимости завершилось 28 октября 2017 года проведением праздничных конных скачек. Обычно президент не бывает на скачках, но в этом году он присутствовал на ипподроме.

Победителям были вручены денежные призы. /// nCa

Фотоэтюд с места проведения парада: