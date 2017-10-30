Празднование Дня Независимости Туркменистана – Интерпретация Символики

Доклад nCa
Ашхабад, 30 октября 2017 (nCa) — Правильная интерпретация символов является ключом к пониманию новых тенденций в развитии Туркменистана и возникающих моделей партнерства со страной.
Торжества по случаю 26-летия независимости Туркменистана, продолжавшиеся на протяжении трех дней, особенно значимы. Президент Бердымухамедов принял ряд гостей, прибывших для участия в праздничным мероприятиях, прошли гражданский и военный парад, учреждена новая медаль, названная именем отца президента, также состоялись конные скачки.
Встречи
26 октября 2017 года Президент Бердымухамедов принял следующих высокопоставленных гостей:
- Глава подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования компании «John Deere» Маркварт фон Пентц
- Председатель правления украинской строительной ассоциации «Интербудмонтаж» Владимир Петрук
- председатель Совета директоров финансово-промышленной группы «Альтком» Александр Тисленко
- Юрий Шафранник, Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников Российской Федерации (Россия)
- Ахмед Чалык, председатель правления Çalyk Holding Group (Турция)
- Шин Ким, генеральный директор, президент торговой и инвестиционной группы и исполнительный директор Samsung C & T Corporation (Корея)
- Намык Танык, председатель правления холдинга Nata (Турция)
- Президент по строительству заводов и инфраструктуры компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Тацуя Ватанабэ
- Игорь Макаров, руководитель группы компаний Areti International (Россия)
- Жиль Реми, генеральный директор CIFAL Group (Франция)
Это все долгосрочные партнеры Туркменистана, осуществляющие различные проекты в разных секторах страны.
По сути все встречи носили символичный характер – стороны обсудили новые форматы партнерства, основу для которых заложили успехи прошлого сотрудничества.
О подробностях встреч, состоявшихся 26 октября, не сообщают ни туркменские СМИ, ни сайты компаний, однако, можно выделить следующие моменты:
- Как сказал недавно Президент Бердымухамедов, в Туркменистане завершены основные строительные проекты, и сейчас настало время приступить к индустриализации и внедрению высоких технологий во всех секторах.
- Страна очень решительно ориентирована на стимулирование экспорта и импортозамещение.
- Одновременно Туркменистан ищет пути снижения зависимости от экспорта углеводородов.
- Присутствует также стремление повысить долю частного сектора в ВВП.
- Предпочтительными формами партнерства являются создание совместных предприятий, сотрудничество с иностранными компаниями-поставщиками технологий, оборудований и ноу-хау.
- Семилетний план развития на период 2018-2024 гг. готов к реализации.
Следует также учесть, что 2017 год стал последним годом, когда День независимости был отмечен 27 октября. В следующем году, т. е. в 2018 году, День независимости будет праздноваться 27 сентября. В следующем же году начнется реализация нового семилетнего плана развития.
Гражданский и военный парад
Парад нынешнего года привлек внимание некоторыми особенностями.
В отличие от предыдущих лет, на параде не было отдельных шествий от велаятов и Ашхабада. Единая автоплатформа представила весь народ Туркменистана. Это очень важно, особенно, с учетом того, что Совет старейшин, являвшийся всего лишь консультативным органом, недавно был упразднен и вместо него был образован новый орган – Народный совет, который будет обладать значительными полномочиями. Представители всех слоев общества и всех уголков Туркменистана прошли единым строем, что отражает характер «Халк маслахаты», в котором будут представлены все социальные группы.
Экономические отрасли продемонстрировали на параде не прошлые достижения, а будущие цели и задачи. Например, автоплатформа транспортно-коммуникационного сектора была декорирована множеством панелей солнечных батарей.
Военная часть парада состояла из тщательно отобранной техники. Демонстрация вооружения стала своего рода заявлением о том, Туркменистан – нейтральная страна с военной доктриной, которая носит чисто оборонительный характер; не располагая никакими агрессивными проектами, страна вполне способна защитить свои воздушные, сухопутные и морские границы.
Медаль имени Мяликгулы Бердымухамедова
Новая медаль – медаль «Mälikguly Berdimuhamedow» – была учреждена с целью признания заслуг ветеранов-сотрудников службы внутренних дел Советского Союза, а затем Туркменистана, вышедших в отставку в звании полковника.
Президент подписал указ о награждении этой медалью всех руководителей силовых ведомств и правоохранительных органов, а также ряда сотрудников различных служб.
Новая награда явно призвана усилить чувство патриотизма и братского духа.
Скачки
Согласно традиции, празднование Дня независимости завершилось 28 октября 2017 года проведением праздничных конных скачек. Обычно президент не бывает на скачках, но в этом году он присутствовал на ипподроме.
Победителям были вручены денежные призы. /// nCa
Фотоэтюд с места проведения парада: