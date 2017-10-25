Открытие нового коттеджного комплекса в Ашхабаде – в русле общей стратегии развития

КомментарийnCa

Ашхабад, 25 октября2017 (nCa) — В понедельник состоялась церемония открытия около 300 коттеджей, построенных недавно в Ашхабаде в соответствии с планами по жилищному строительству. — Это не просто очередной проект роскошных жилых помещений – это часть общей комплексной стратегии развития Туркменистана.

Первый коттеджный комплекс в Туркменистане Тазе Заман был открыт в октябре 2014 года примерно в 40 км к западу от Ашхабада.

Впоследствии аналогичные коттеджи были сооружены в других велаятах: Багтыяр Заман, июнь 2016 года, Дашогузский велаят; Беркарар Заман, июль 2016 года, Лебапский велаят; и Довлетли Заман, июль 2016 года, Марыйский велаят.

Основываясь на беседах с некоторыми чиновниками, ответственными за процесс планирования, хотелось бы объяснить – почему эти коттеджи играют важную роль в стратегии развития Туркменистана:

Туркменский народ вообще предпочитает жить близко к земле; ему необходим свой собственной дом, своя крыша и земля.

Есть два типа коттеджей: 1. Коттеджи в городских районах; и 2. Коттеджи в сельской местности.

Между ними существуют некоторые различия в дизайне: городские коттеджи занимают земельные участки меньшей квадратуры (обычно 400 квадратных метров), тогда как сельские коттеджи построены на более обширной площади (обычно 2000 квадратных метров).

Качество строительства и уровень удобств в обоих типах коттеджей похожи. Разница заключается в том, что на территории городских коттеджах размещаются полуобустроенные садовые посадки площадью 100 кв. м, а сельские коттеджи специально приспособлены для разведения домашних животных.

Кроме того, у городских коттеджей на верхнем этаже располагается огромный зал (подходящий для семейных торжеств), а в сельских коттеджах есть навесы, которые могут быть превращены во временное жилое помещение.

Сама идея строительства коттеджей, как качественного жилья, приобретаемого по доступному банковскому кредиту, призвана помочь добиться экономической цели – довести долю частного сектора до 70% ВВП.

Это важный момент, который также объясняет, почему Туркменистан рассматривает все сферы жизни, экономики и политики как целостную концепцию.

О земельных реформам было заявлено совсем недавно (9-10 октября 2017 года), но разработка этого замысла началась еще в 2012 году, когда стартовали строительные работы на коттеджном комплексе Тазе Заман.

Можно выделить два основных элемента земельной реформы: 1. Земля может быть арендована на срок до 99 лет; и 2. Жильцам, которые успешно выполнили государственные обязательства в течение как минимум 5 лет, могут использовать свои земельные участки по своему усмотрению.

Более длительный срок аренды и свобода в использовании земельприведут к своевременному выращиванию сельскохозяйственных культур – главным образом, товарных культур, которые, как ожидается, можно будет реализовать по более высокой цене на местном и региональном рынках. Это не только усилит продовольственную безопасность, но и воспитает новые поколения процветающих фермеров, способных наслаждаться более высоким стилем жизни в силу успеха своей фермы.

Сельские коттеджи построены для удовлетворения потребностей таких фермеров. Если им обеспечить качественное жилье вблизи земель, отпадет желание переезжать в Ашхабад для приобретения более комфортного жилья. Кроме того, не будет необходимости тратить время на поездки между городом и сельским хозяйством, а значит можно будет сосредоточиться на управлении земельными ресурсами и уходе за культурами.

Другая цель заключается в том, что подобные коттеджные комплексы, в которых селятся знающие свое дело фермеры, расположены в одном районе. Таким образом, возникает возможность для обмена взглядами на дальнейшее развитие практики ведения сельского хозяйства и проведение экспериментов с новыми культурами и более эффективными методами орошения и ухода за растениями.

Это означает, что Туркменистан надеется создать микро-сообщества в сельской местности и укрепить сельскохозяйственный сектор через создание превосходных жилых условий и окружающей среды для импровизированного мозгового штурма.

Предполагаемые цели городских коттеджей схожи и все же заметно отличаются.

Владельцы первых городских коттеджей, недавно открывшихся в Ашхабаде, в основном бизнесмены.

Процветание создает свои собственные потребности, одна из таких потребностей – желание улучшить жилищные условия. И эту потребность можно удовлетворить за счет предоставления успешным бизнесменам возможности владеть собственной землей и крышей в желанной части Ашхабада.

Более того, когда деловые люди достигают определенного уровня успеха, они зачастую отправляют свои семьи в страны, где, по их мнению, качество жизни лучше.

Этот же момент учитывался и при разработке пятилетнего плана развития Туркменистана на период 2012-2016 годов.

Бизнесмены, достигшие успеха, должны иметь возможность найти жилье, сопоставимое по стандарту и качеству с любой развитой страной.

Но учитывается не только это. Хороший дом – это не единственное, чего ищет преуспевающая семья, есть еще потребность в хорошем образовании, качественном здравоохранении, развлечениях.

В настоящее время по меньшей мере два университета – международный гуманитарный университет и инженерный университет, открытый в сотрудничестве с Японией, предоставляют качественное образование на платной основе. И в этих вузах преподают также зарубежные учителя. С постепенной приватизацией образовательного сектора повысится качество и разнообразие образования.

В южной части Ашхабада расположено множество медицинских учреждений, оснащенных новейшим диагностическим оборудованием. Врачи и медицинский персонал постепенно проходят подготовку, с целью квалифицированного применения новых объектов.

Следовательно, хорошее жилье, лучшее образование и качественное здравоохранение доступны для всех, в том числе для тех, кто упорно трудился, чтобы добиться успеха в сельскохозяйственном или частном секторе.

Еще один фактор, действующий как в отношении сельских, так и городских коттеджных комплексов, заключается в том, что необходимость тратить меньше времени на автомобильные поездки от места проживания до места работы приведет к экономии топлива и сокращению выбросов.

Здесь следует указать на еще один аспект целостного планирования в Туркменистане. Дважды в годв стране проводятся обширные кампании по озеленению. Деревья и саженцы высаживаются по всей стране, но особое внимание уделяется территории между Аннау и Геокдепе. Через эти два района и город Ашхабад протягивается зеленый пояс.

На участок дороги между Аннау и Геокдепе приходится существенная ежедневная нагрузка, поскольку здесь наблюдается интенсивное движения транспорта из Ашхабада и в город. Утром люди едут в Ашхабад на работу и вечером возвращаются домой. Следовательно зеленые посадки призваны нейтрализовать последствия загрязнения воздуха на этой территории. Растущий зеленый пояс наряду с качественным жильем, простирающимся до сельской местности, обеспечит устойчивость окружающей среды.

Таким образом, коттеджный комплекс в Ашхабаде полностью интегрирован в концепцию целостного планирования в Туркменистане. /// nCa