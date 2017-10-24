Туркменистан –Новые экономические меры начинают приносить ранние результаты – Часть 1

Комментарий nCa

Ашхабад, 24 октября 2017 (nCa) — На заседании Совета Старейшин, состоявшемся 9-10 октября 2017 года, Туркменистан предпринял несколько шагов, чтобы искоренить расточительные привычки в отношении коммунальных услуг и ресурсов.

Совет единогласно принял решение об отмене бесплатных квот на природный газ, электроэнергию и воду и введении платы за обслуживание канализации, вывоз мусора, а также систему отопления. Большинство этих решений вступят в силу 1 ноября.

Несмотря на то, что прошло только пару недель, уже появились позитивные результаты.

Отопительная система в городских районах стала сектором, привнёсшим позитивный общественный резонанс.

Система отопления, спроектированная еще в советские времена, но немного улучшенная с момента обретения независимости, основана на работе котельной и насосной станции, при этом у каждого района и микрорайона имеется своя котельная, подающая горячую воду в офисы, дома и другие здания.

Ежегодно работники, ответственные за содержание отопительной системы, перед началом сезона совершали обход квартир и проверяли, работает ли система, и насколько температура адекватна для обеспечения нагрева зимой.

Поскольку люди ничего не платили за систему отопления, отопительный сектор ограничивался лишь бюджетом, выделяемым хякимликомгорода.

В результате, многие жители оставались недовольны службой отопления, и отключились от сети, полагаясь вместо этого на газ или электронагреватели.

В этом году 15 октября – менее чем через неделю после принятия Советом решения о взимании платы за услуги по теплоснабжению –службы приступили к проведению ремонта систем отопления, прокладке новых трубопроводов, чтобы будет способствовать более интенсивной подаче горячей воды в здания.

Раньше система работала на металлических трубах, проведенных под землей или над землей и обернутых в изоляционные материалы.

Надземная часть трубопроводов даже в изоляционной обмотке теряла часть тепла. И в результате к потребителям вода поступала уже охлажденной.

На этот раз все трубы провели под землей.

Вместо металлических труб, подверженных коррозии, использовали пластиковые, со значительно большим сроком эксплуатации.

Работы по улучшению систем теплоснабжения ведутся в сотрудничестве с частным сектором. Государственные организации предоставляют специализированную технику и оборудование, а подрядчик обеспечивает квалифицированной рабочей силой. Этотмеханизмпартнерствадействительноэффективен.

Работа была выполнена быстро и профессионально.

Уверенность людей в нормальном функционировании системы отопления возросла. Несмотря на введение оплаты за данный вид услуг, население готово пользоваться батарейным обогревом.

Введение платы за отопление, как и за другие услуги, изменит динамику отношений поставщика и пользователя. Поскольку потребитель платит, он вправе заявить о своей обеспокоенности в случае нефункционирования службы, и со своей стороны, коммунальщики морально будут ощущать более высокую степень обязательств перед потребителями.

Большее число пользователей, подключенных к системе центрального отопления, уменьшит нагрузку на потребление природного газа и электроэнергии.

Продолжениеследует… /// nCa