ИГИЛ – Часть 2

Тарик Саиди

Старые охотники возвращаются с новыми капканами – восточная поговорка

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В первой части этой серии (опубликованной в Бюллетене от 12 июня 2017 года и вновь представленной в сегодняшнем бюллетене для освежения памяти) я привел некоторые аяты из Корана, чтобы указать на три момента: 1. Божья воля не направлена на уничтожение всех религий, кроме ислама; 2. Мусульманин должен верить во всех пророков («Мир им всем»); 3. Категорически запрещено несправедливое убийство.

Все это доказывает – ИГИЛ, вопреки названию и заявленным целям, не имеет никакого отношения к исламу.

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Я планировал написать и опубликовать вторую часть к концу июня 2017 года. Однако, в тот период стало совершенно ясно, что независимо от того, как ИГИЛ возник у себя на родине, его обнаружение в Афганистане является сложным инженерным явлением, предназначенным для достижения нескольких целей.

Как я уже писал в некоторых предыдущих комментариях, для укоренения ИГИЛ в данном регионе основания нет. Однако, теперь торговая марка ИГИЛ используется повсеместно без каких-либо ограничений авторского права. Любой, располагающий необходимыми ресурсами и амбициозной повесткой дня, может собрать группировку преступников и головорезов, и назвать ее ИГИЛ — вот именно это, в принципе, и происходит в Афганистане.

Если кто-либо сомневается в том, что США усердно создают ИГИЛ (или так называемый ИГ, ДАИШ) в Афганистане, с вероятным намерением тиражировать этот продукт в Центральной Азии, можно послушать Хамида Карзая, бывшего президента Афганистана.

Ниже приводится статья, опубликованная недавно сайтом Zee News of India, основанная на интервью Карзая агентству RT (Russia Today):

Американские войска помогают Исламскому Государству в Афганистане – утверждает Карзай

На вопрос, использовались ли американские базы для помощи ДАИШ (ИГИЛ), он ответил: «У меня есть больше, нежели просто подозрения».

Zee Media Bureau | 8 октября

Американские войска помогают исламскому государству в Афганистане – утверждет Карзай

Кабул: Американские силы помогают Исламскому государству в стране, заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай в своем интервью.

На вопрос, использовались ли американские базы для помощи ДАИШ (ИГИЛ), он ответил: «У меня есть больше, нежели просто подозрения».

«Афганский народ рассказал мне, как они (ИГИЛ) снабжаются вертолетами – немаркированные не камуфляжной расцветки вертолеты доставляют снабжение этим людям не только в одной части страны, но и во многих других».

«И это ежедневное явление», – заявил он в эксклюзивном интервью «Russia Today» в Лондоне.

По словам Карзая, террористической группе удалось распространить свои щупальца в стране под носом сил США и могущественного ЦРУ.

На вопрос, является ли ИГИЛ американским проектом, он ответил абсолютным согласием с этим фактом.

Как отметил Карзай, афганский экстремизм усилился после теракта 11 сентября в США, несмотря на затраченные на войну миллиарды долларов.

«Мы не хотим, чтобы наша страна подвергалась бомбардировке разрушительным оружием. Мы хотим мира», – сказал он.

Карзай также утверждает, что США использовали в Афганистане MOAB («мать всех бомб» – американская фугасная авиационная бомба) не для удара по террористам, а по «иным причинам».

«Бомба не была даже предназначена для этого, а только для того, чтобы показать Северной Корее мощь Штатов. Какова бы ни была цель, это было зверством в отношении афганского народа.

«Не нужно сбрасывать бомбу, чтобы убить несколько человек. Вы разрушаете окружающую среду, деревни, воздух и воду», – сказал экс-президент Афганистана.

http://zeenews.india.com/asia/us-forces-aiding-islamic-state-in-afghanistan-alleges-karzai-2048673.html

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Не впервые Карзай упоминает дядю Сэма.

В апреле 2017 года в интервью «Голосу Америки» он назвал ИГИЛ «инструментом» США.

Вот выдержки из его интервью VoA:

Бывший Афганский Президента назвал ИГИЛ «инструментом» США

19 апреля 2017 — Рахимгул Сарван, Нур Захид

Кабул и Вашингтон — Бывший президент Афганистана Хамид Карзай в среду назвал террористическую группу ИГИЛ «инструментом» Соединенных Штатов.

«Американская бомбежка Афганистана не уничтожила ДАИШ», – сказал Карзай, ссылаясь на сброс «Матери всех бомб» [MOAB], якобы против исламского государства.

«Я считаю, что ДАИШ их инструментом», – заявил Карзай в интервью афганской службе VOA в Кабуле, – «Я вообще не дифференцирую ДАИШ и Америку».

Вооруженные силы Соединенных Штатов в партнерстве с афганскими силами пообещали ликвидировать террористов ИГ в Афганистане в этом году и сдержать возрождающихся талибов.

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Относительно активных антитеррористических усилий США по борьбе с ИГ, особенно в последние недели, Карзай сказал, что борьба США с ИГ находится на низком уровне в последние два года, даже несмотря на то, что США боролись за уничтожение ИГ и союзников группировки в Сирии, Ираке и в других местах.

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В последнее время ИГИЛ совершил ряд терактов в Афганистане и взял на себя ответственность за эти атаки, в том числе за нападение в прошлом месяце на военный госпиталь в Кабуле. Инцидент унес жизни более 30 человек и еще 80 человек было ранено.

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В последнее время, объектом внимания становится информация о существующих связях между Россией и Талибаном, поскольку Москва стремится усилить свое влияние в некогда оккупированной ею стране и противодействовать перебросу ИГ из Афганистана в соседние страны Центральной Азии.

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В своем интервью VOA Карзай отверг критику в адрес Москвы по поводу ее связей с Талибаном. Вообще, Карзай стал ближе к России после ухода из президентства.

«Они (Россия) ведут переговоры с талибами», – сказал Карзай. «США тоже ведут переговоры с ними». С ними также ведут переговорный процесс Норвегия, Германия и другие страны. Россия также имеет право вести переговоры с талибами».

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По словам Карзая, США не искренни в деле обеспечения мира в стране.

«Недавно в Москве была проведена конференция. Почему в ней не участвовала Америка?» – спросил Карзай. «Почему они попросили афганское правительство направить на встречу делегацию низкого уровня?»

Карзай сказал, что с 2008 года он неоднократно высказывал Путину свое недовольство американцами, и, по его словам, российский лидер оставался скептичным до 2012-13 годов.

«Но когда я снова поднял эту тему во время встречи в Кыргызстане, Путин сказал мне, что в этом может быть элемент правды», – сказал Карзай.

https://www.voanews.com/a/former-afghan-president-hamid-karzai-callms-islamic-state-tool-us/3817463.html

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Чтобы справиться с этой уловкой в регионе, важно понять, что еще происходит вокруг нас и почему США становятся все более безрассудными.

Продолжение следует … /// nCa, 16 октября 2017 г.