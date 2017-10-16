ИГИЛ – Часть 1

Примечание редактора: Первоначально, я планировал написать короткую серию статьей, повествующих о ложном понимании в отношении характера группировки ИГИЛ (ИГ, ДАИШ) – по всеобщей риторике корень организации находится в исламе, но сама группировка делает все возможное, чтобы нанести вред исламу и мусульманам.

Первая часть серии статье была опубликована в нашей подписной публикации от 12 июня 2017 года.

Однако в тот период стало совершенно очевидно, что Соединенные Штаты систематически внедряют ИГИЛ в Афганистане, с возможным стремлением к перебросу группировки в Центральную Азию. Это изменяет всю парадигму.

Данная серия по-прежнему будет сосредоточена на разоблачении фактов об ИГИЛ, но на этот раз акцент будет сделан на источнике, породившем феномен ИГИЛ. Ред.

Тарик Саиди

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны. – Третий Закон Ньютона

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Существует только разница в масштабе и способности провозглашать легитимность – Аноним.

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Истоки группировки ИГИЛ – также называемой ИГ, ДАИШ – окутаны глубокой тайной. Быстро разрастающиеся слои предательства и обмана, оппортунизма и интриг не позволяют найти объяснение этого феномена зла. Это зло находится в непредсказуемом движении и не поддается никакому надежному определению его координат.

В этой серии я не буду пытаться вникать в движущие силы ИГИЛ. Используя свои ограниченные знания и опыт, я могу лишь указать на некоторые причины процветания ИГИЛ и рассказать о том, как можно лишить эту организацию новобранцев.

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При рассмотрении ИГИЛ, первое, что нужно сделать – это устранить фальшивую идеологию. Последователи ИГИЛ утверждают, что они исповедуют ислам, но все их действия автоматически вытесняют их с орбиты ислама.

Эта серия статей зачастую будет напоминать теологический трактат, однако нет другого способа продемонстрировать, что ИГИЛ использует ислам лишь в качестве прикрытия, оставаясь вдали от духа ислама. Таким образом, противостояние ИГИЛ всеми возможными способами является обязанностью каждого мусульманина.

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Коран является основным источником права и кодекса поведения в исламе. Вторичным источником, как правило, разъясняющим положения Корана, выступают хадисы, сборники высказываний и повествований о действиях Пророка (мир ему).

В случае, если непосредственно из Корана или Хадиса нельзя получить четкие руководящие принципы, существует институт Иджмы через Иджтихад.

Иджма означает общий консенсус среди исламских ученых по какому-либо вопросу, и Иджтихад – это процесс информированного обсуждения с целью достижения общего согласия – Иджмы.

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Давайте начнем с цитирования аятов Корана:

Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный.

– Сура Аль-Хадж 22:40

В этом аяте нет двусмысленности.

Если Бог позволяет одним людям защищаться от других, чтобы обеспечить сохранение и функционирование мест отправления культа разных религий, мы можем смело утверждать, что Бог не желает прекращения существования любой другой религии, за исключением ислама.

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Фактически, Коран выходит далеко за рамки простого обозначения святости мест поклонения различным религиям.

Вот еще один аят из Корана:

Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы благочестивые. – Сура «Аль-Бакара» 2:177

Этот аят описывает основные элементы Имана (Веры).

Обратите внимание на то, что согласно этому аяту, обязательно нужно верить в пророков, а не только в пророка ислама. Общее число пророков после Адама неизвестно, и только несколько из них упоминаются в Коране.

Некоторые из известных Пророков, упомянутых в Коране – Адам, Ной, Авраам, Исаак, Измаил, Иаков, Иосиф, Вениамин, Моисей и Иисус Христос (Мир всем).

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Другой аят:

По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого преступили границы дозволенного на земле. – Сура «Аль-Маида» 5:32

Здесь упоминается история Каина и Авеля, двух сыновей Адама. Напомнив об этом инциденте, Бог запрещает детям Израиля (последователям Пророка Моисея) несправедливо относиться к любой жизни. Однако, это обязательный правовой запрет для всего человечества.

Следующий аят в этой Суре (аят 33) предупреждает о тяжелых последствиях для любого, нарушившего это предписание.

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В свете этих аятов Корана мы можем видеть, что Божья воля не исключает существования иных религий, кроме ислама. Мусульманин обязан верить во всех пророков, и несправедливое лишение жизни строго запрещено.

Отсюда вытекает следующее – организация ИГИЛ не является исламской, за исключением своего названия.

Это основное предположение, на котором будут основаны последующие статьи данной серии.

Продолжение следует . . . /// nCa