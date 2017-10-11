Туркменистан смело движется вперед по передовому политическому пути – общественный договор пересмотрен

Доклад nCa

Ашхабад, 11 октября 2017 (nCa) — Итоги ежегодного заседания Совета Старейшин, завершившегося во вторник, можно назвать масштабными по размаху и влиянию.

Принятые в ходе форума смелые политические решения со всей очевидностью продемонстрировали то, что государство пересмотрело суть и условия социального договора с народом.

Перечень решений представляет особый интерес: 1. Принятие национального плана развития на период 2018-2024 годов; 2. Законодательная поддержка планов развития; 3. Введение тарифов на потребление природного газа и электроэнергии, транспортные и коммуникационные услуги, коммунальные услуги; 4. Перенос даты Дня независимости на 27 сентября; 5. Земельные реформы в сельскохозяйственном секторе; 6. Создание Народного Совета, который заменит Совет старейшин; 7. Провозглашение девиза на 2018 год – «Туркменистан – Сердце Великого Шелкового пути»

Программа социально-экономического развития страны в 2018-2024 годы

Программа социально-экономического развития страны в 2018-2024 годы была обсуждена и принята в последний день заседания Совета старейшин 10 октября 2017 года.

Некоторые крупные проекты, включенные в план, были упомянуты Президентом Бердымухамедовым в его выступлении 9 октября 2017 года.

В дополнение к новым проектам и задачам, план предусматривает реализацию около 70 государственных и отраслевых программ, которые в настоящее время находятся на разных этапах претворения в жизнь.

Среди заявленных и запланированных целей программного документа: создание рабочих мест во всех регионах Туркменистана; Содействие достижению самообеспечения на велаятском уровне и по возможности на этрапском уровне; Меры по сокращению импорта и увеличению экспорта; Поддержка малых и средних предприятий, призванных стать основой экономики; Создание условий для появления частных фермерских хозяйств, которым отводится роль главных гарантов продовольственной безопасности.

Законодательное оформление планов развития

Поскольку весь состав парламента присутствовал на заседании Совета старейшин, было целесообразно провести законодательную сессию прямо в рамках работы форума. Цель состояла в том, чтобы создать правовое пространство для планов реформ и развития Туркменистана.

Перечень принятых законов:

О свободных экономических зонах

О Халк Маслахаты (Народный Совет)

О независимости и принципах государственного устройства Туркменистана

О внесении изменений в Конституцию Туркменистана

О внесении изменений в Закон Туркменистана о миграции

О внесении изменений в Трудовой кодекс Туркменистана

О внесении изменений в Кодекс Туркменистана О земле

О внесении изменений в Налоговый кодекс Туркменистана

Отмена бесплатного пользования коммунальными услугами

Совет старейшин единодушно проголосовал за принятие решения об отмене бесплатных коммунальных услуг, которые были доступны населению после обретения независимости.

Президент Бердымухамедов 9 октября 2017 года заявил, что введение тарифов на коммунальные услуги будет производиться на поэтапно.

Утвержденные тарифы

Природный газ

для граждан Туркменистана, не занимающихся предпринимательской деятельностью, – 20 манатов за 1000 кубометров природного газа, потребляемого свыше бесплатно отпускаемых лимитов;

для иностранных граждан, имеющих выданный в соответствии с законодательством Туркменистана документ, дающий право проживать на территории Туркменистана, для лиц без гражданства и беженцев – 20 манатов за 1000 кубометров потребляемого природного газа;

для прочих потребителей, кроме указанных во втором и третьем пунктах этой части (сюда не входят доля зарубежных инвесторов на предприятиях, участвующих в зарубежных инвестициях, а также строительные предприятия-подрядчики, ведущие в пределах Туркменистана строительно-монтажные работы по договорам в иностранной валюте) – 20 манатов за 1000 кубометров потребляемого природного газа;

для доли зарубежных инвесторов на предприятиях, участвующих в зарубежных инвестициях, а также строительные предприятия-подрядчики, ведущие в пределах Туркменистана строительно-монтажные работы по договорам в иностранной валюте – 50 долларов США за 1000 кубометров потребляемого природного газа;

для жилищных и некоторых иных нужд – 20 тенге за 1 килограмм сжиженного газа, потребляемого свыше бесплатно отпускаемых населению лимитов;

Электроэнергия

для финансируемых из бюджета и приравненных к ним юридических лиц – 3,31 манат за 100 kWt час;

для относящихся к государственной собственности хозрасчётных юридических лиц, для не относящихся к государственной собственности юридических лиц и занимающихся предпринимательством физических лиц – 6,28 манат за 100 kWt час;

для иностранных граждан, имеющих выданный в соответствии с законодательством Туркменистана документ, дающий право проживать на территории Туркменистана, для лиц без гражданства и беженцев – 2,17 манат за 100 kWt час;

для образованных в соответствии с законодательством зарубежных государств юридических лиц, осуществляющих свою деятельность через зарегистрированные в Туркменистане представительство и филиал – 3,58 доллара США за 100 kWt час;

для аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств, консульских учреждений зарубежных государств и постоянных представительств при межгосударственных, межправительственных, международных организациях этих государств, а также для межгосударственных, межправительственных, международных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Туркменистане – 3,31 манат за 100 kWt час;

для граждан Туркменистана, не занимающихся предпринимательской деятельностью, – 2,50 манат (с учётом налога на добавленную стоимость) за 100 kWt час электроэнергии, потребляемой свыше бесплатно отпускаемых лимитов.

Водоснабжение

за 1 месяц за 1 кубометр воды, потребляемой свыше бесплатно отпускаемого лимитного объема – 50 тенге.

Квартплата

за 1 месяц за 1 квадратный метр жилой площади – 50 тенге;

Отопление

за 1 месяц за отопление 1 квадратного метра жилой площади – 10 тенге;

Канализация

за 1 месяц на 1 человека за услуги по использованию системы канализации – 40 тенге;

Проезд на городском общественном транспорте

за одноразовый дорожный билет – 50 тенге;

за месячный дорожный билет для пенсионеров – 1 манат;

за месячный дорожный билет для школьников – 2 маната;

Коммуникационные услуги

за 1 месяц абонентская плата за телефон – 1 манат (с учётом налога на добавленную стоимость).

Тарифы вступают в силу с 1 ноября 2017 года.

Перенос даты празднования Дня независимости на 27 сентября

День независимости Туркменистана, празднуемый 27 октября, перенесен на 27 сентября.

Утверждены следующие всенародные праздничные и памятные дни:

1) Новый год – 1 января;

2) Международный женский день – 8 марта;

3) Национальный праздник весны – 21-22 марта;

4) День Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана – 18 мая;

5) День независимости Туркменистана – 27 сентября;

6) День поминовения – 6 октября;

7) Международный день Нейтралитета – 12 декабря;

8) Курбан байрамы – конкретная дата Курбан байрамы ежегодно определяется Указом Президента Туркменистана;

9) Ораза байрамы – конкретная дата Ораза байрамы ежегодно определяется Указом Президента Туркменистана.

В Туркменистане также отмечаются праздничные и памятные дни, устанавливаемые Указом Президента Туркменистана, без предоставления дней отдыха (если они приходятся на рабочие дни).

1) День защитников Отечества – 27 января;

2) День дипломатических работников Туркменистана – 18 февраля;

3) День работников комплекса транспорта и связи – 7 марта;

4) День работников химической промышленности – 31 марта;

5) Всемирный день здоровья – 7 апреля;

6) День работников органов миграции Туркменистана – 17 апреля;

7) Праздник туркменского скакуна – последнее воскресенье апреля;

8) День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая;

9) День города Ашхабада – 25 мая;

10) День работников органов внутренних дел Туркменистана – 29 мая;

11) Праздник туркменского ковра – последнее воскресенье мая;

12) Международный день защиты детей – 1 июня;

13) Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня;

14) День работников текстильной промышленности – первое воскресенье июня;

15) День науки – 12 июня;

16) День работников органов юстиции Туркменистана – 18 июня;

17) День работников органов прокуратуры Туркменистана – 26 июня;

18) День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – 27 июня;

19) День работников судебных органов Туркменистана – 5 июля;

20) День работников здравоохранения и медицинской промышленности – 21 июля;

21) День пограничников – 11 августа;

22) День знаний и студенческой молодёжи – 1 сентября;

23) День работников энергетической промышленности – вторая суббота сентября;

24) День работников органов национальной безопасности Туркменистана – 30 сентября;

25) Международный день пожилых людей – 1 октября;

26) День Военно-Морских Сил Туркменистана – 9 октября;

27) День работников таможенных органов Туркменистана – 4 ноября;

28) Праздник урожая – второе воскресенье ноября;

29) День работников нефтегазовой промышленности и геологии – 14 декабря;

30) День памяти первого Президента Туркменистана С.А.Ниязова – 21 декабря.

Реформы в сельском хозяйстве

В Земельный кодекс Туркменистана были внесены поправки, позволяющие гражданам и юридическим лицам Туркменистана, в том числе фермерским объединениям и сельскохозяйственным предприятиям, арендовать сельскохозяйственные земли сроком до 99 лет для.

Арендаторы, которые успешно выполнили свои договорные обязательства в течение 5 лет, могут использовать выделенные площади для любого вида и формы сельскохозяйственной деятельности по своему усмотрению.

Создание Народного Совета

Это была фактически последняя сессия Совета старейшин. Парламент на заседании 10 октября 2017 года принял решение о создании Народного совета (Халк Маслахаты), отменив нынешний Совет старейшин.

Статус и сфера деятельности Народного Совета пока еще не четко обозначены в материалах, доступных в средствах массовой информации. Однако ожидается, что Народный Совет будет обладать полномочиями, превышающими по значимости функции парламента.

В следующем году в Ашхабаде состоится первая сессия Народного Совета.

2018 год – «Туркменистан – Сердце Великого Шелкового пути»

2018 год пройдет под девизом «Туркменистана – Сердце Великого Шелковом пути».

Одноименная книга, написанная Президентом Бердымухамедовым, была выпущена в свет за день до заседания Совета старейшин.

Награждение званием и медалью

В ходе сессии президенту Бердымухамедову было присвоено звание Героя Туркменистана. Это титул присужден ему во второй раз. В этот же день главу государства наградили медалью «Алтын Ай» (Золотой Полумесяц).

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Результаты заседания Совета старейшин 9-10 октября 2017 года свидетельствуют о полной реструктуризации социального договора между государством и народом.

Решения, принятые во время заседания Совета, разнообразны по содержанию, но они фактически тесно связаны друг с другом.

Президент Туркменистана в своем ключевом выступлении 9 октября 2017 года отметил, что на страну повлиял сохраняющийся глобальный финансово-экономический кризис и ценовой спад на рынке углеводородов.

Туркменистан осознает степень воздействия последовательных волн глобального финансово-экономического шока, порожденного алчностью некоторых стран, корпораций и банковских организаций. Столкнувшись с проблемами, корень которых находится на другой стороне земного шара, Туркменистан решил использовать внутренние резервы. Народ Туркменистана, независимо от их этнической принадлежности и происхождения, является конечным богатством страны.

Были введены тарифы на использование ресурсов и коммунальных услуг, большинство из которых предоставлялись населению бесплатно в неограниченных объемах. Это не мера строгости – это шаг в сторону сохранения национального богатства для будущих поколений.

Даже если расценивать это в качестве экономии, следует вспомнить, что более крупные экономики в последние годы ввели меры жесткой экономии. Например, Греция, Италия, Ирландская Республика, Португалия, Испания, Великобритания, Франция и Германия.

Президент Бердымухамедов в своем выступлении отметил, что страна столкнулась с моральным вопросом: неужели мы продолжим потреблять эти ресурсы безответственно или стоит подумать о наших будущих поколениях и сохранить для них прочную ресурсную базу?

Его вопрос в основном обращает внимание на использование нефти и газа, коммунальных услуг.

Углеводороды невозобновляемы. Они могут иссякнуть.

Новые технологии и инновации вводятся с головокружительной скоростью. Каждый день мы становимся свидетелями новых прорывов, которые делают жизнь более комфортной, а деятельность – эффективной.

В этом году стоимость производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (в основном солнечной и ветровой) уже стала дешеветь, по сравнению с производством электроэнергии из традиционных видов топлива (главным образом, нефти, газа и угля).

Электромобили становятся реальностью, и некоторые страны уже настроены поэтапно отказаться от автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе в течение следующих 25 лет.

Природный газ является основным богатством Туркменистана. Благодаря достижениям в области 3D-печати, нанотехнологий и методов производства, можно наладить выпуск широкого спектра изделий из одноцепочечного белка, синтетического топлива и всех продуктов полимерной группы из природного газа. В футуристическом сценарии целый город, в том числе дороги и здания, большинство объектов и предметов обихода (одежда, мебель, электронные и бытовые приборы) будут производиться из продуктов переработки природного газа.

Несомненно, кто-то из нас доживет до тех дней, когда будут работать инновационные способы использования природного газа. Тем не менее, этот ресурс принадлежит людям нескольких будущих поколений. Задумайтесь над этим, мы – предки будущих поколение, и наша главная ответственность – сохранить эту планету вместе с ее ресурсами в наилучшей форме для потомков.

Тарифы, утверждённые 10 октября 2017 года, которые будут способствовать рациональному использованию ресурсов, представляют собой очень небольшую цену для безопасного будущего тех, кто еще не появился на свет.

Как и ожидалось, население немедленно отреагировало шоком. В конце концов, коммунизм все жив в памяти, а при том строе не было понятия рыночных цен, обусловленных себестоимостью и общим спросом.

Потребуется немного времени, чтобы люди начали оценивать необходимость платы за блага, которыми они пользуются. Со временем произойдёт осознание, что оплата коммунальных услуг усилит экономическую базу, упростит оценку экономических показателей, неизменно послужит обеспечению экологической безопасности, укрепит безопасность работы определенных секторов, и привьет чувство собственности и гордости. Средства массовой информации должны сыграть ключевую роль в этом вопросе.

День независимости был перенесен с 27 октября на 27 сентября. На первый взгляд это может показаться довольно странным. Однако мы не должны забывать, что на пространстве СНГ День независимости – это всего лишь один день, выбранный для того, чтобы отметить обретение государственности. Ни для Туркменистана, ни для какой-либо другой страны в СНГ, это не строго фиксированная дата, а период в несколько месяцев, когда происходил развал Советского Союза.

Перенос даты на 27 сентября на самом деле является реалистичным решением. Погода в сентябре мягче по сравнению с концом октября, когда бывает достаточно ветрено, дождливо и холодно. Люди, принимающие участие в праздновании Дня независимости, особенно дети, будут спасены от климатических трудностей. Кроме того, организация торжеств в хорошую погоду обходится дешевле.

Страна поставила перед собой новые задачи, закрепленные в семилетнем плане развития на период 2018-2024 годов. Для достижения наилучших результатов этот план должен оставаться гибким и периодически пересматриваться. Было бы целесообразно анализировать прогресс каждые пару лет или около того, с тем чтобы соответствующим образом корректировать планы.

Создание Народного Совета вместо Совета старейшин является идеей, обусловленной теми же факторами, которые стоят за другими решениями. Будучи мощным и постоянным органом, в нем будут присутствовать члены всех слоев и всех фракций общества. Каждый член общества будет услышан на этой платформе высшим руководством страны.

Реформа сельского хозяйства имеет два важных элемента: 1. Спокойствие о том, что земля находится в руках земледельца сроком до 99 лет; и 2. Разрешение арендаторам использовать землю для любых сельскохозяйственных целей по своему усмотрению.

Аренда земли сроком на 99 лет означает право собственности на землю на срок до трех или четырех поколений. Это будет способствовать развитию среди арендаторов чувства приверженности собственному делу, что крайне значимо для повышения доходности. Однако существует необходимость предотвратить появление заочного земельного владения, поскольку это негативно отразится на целях реформ.

Арендаторы, которые успешно справятся с выполнением задач государственного плана, могут свободно использовать свои земельные участки для любых видов сельскохозяйственной деятельности. А это откроет путь для экспериментирования, особенно среди опытных фермеров, что, в свою очередь, не только укрепит продовольственную безопасность, но и расширит ассортимент экспортной сельскохозяйственной продукции в зависимости от спроса на региональных рынках.

2018 год пройдет под лозунгом «Туркменистан – Сердце Великого Шелкового пути». Проще говоря, год будет посвящен внедрению опций по налаживанию транспортных связей и усовершенствованию инфраструктуры транспортных и транзитных отношений на внутри- и межрегиональном уровнях.

Путь в будущее не изведан. Однако при тщательном планировании и широкомасштабных консультациях с народом, Туркменистан составил свою карту для обеспечения лучшего и безопасного будущего.

Ключевым словом является самообеспечение.

***

Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета старейшин

(Ахалский велаят, 9 октября 2017 года)

Уважаемые участники заседания Совета старейшин!

Уважаемые старейшины!

Дамы и господа!

Прежде всего, хочу сердечно поздравить вас с открытием заседания Совета старейшин Туркменистана, являющегося знаменательным событием Года здоровья и воодушевлённости, выразить признательность и наилучшие пожелания всем участникам заседания – уважаемым старейшинам, дорогим гостям и дорогим соотечественникам.

Нынешний общенациональный форум проводится в преддверии широко и торжественно отмечаемой в суверенной Отчизне 26-й годовщины независимости, а государственный суверенитет – это предмет нашей гордости!

Туркменистан – миролюбивое государство. Мы стремимся выстраивать наши отношения со всеми странами мира на основе взаимоуважения, неуклонно реализуя на международной арене политику позитивного нейтралитета.

Как известно, правовой статус постоянного нейтралитета нашего суверенного государства был, прежде всего, признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций, а затем поддержан её соответствующими Резолюциями.

На сегодняшний день наша нейтральная Отчизна – единственное государство, отразившее эту Резолюцию мирового сообщества в своём Основном Законе. В данной связи, придавая исключительное значение этой исторической Резолюции, мы чётко сформулировали ключевые положения правового статуса постоянного нейтралитета страны в своей Конституции, особо подчеркнув, что признанный мировым сообществом постоянный нейтралитет является основополагающей доктриной внутренней и внешней политики нашего независимого государства.

Следуя главным принципам позитивного нейтралитета, Туркменистан проводит активную внешнюю политику на благо не только родного народа, но и народов всей планеты.

В соответствии с «Концепцией внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы», мы придаём особое значение укреплению и поступательному развитию политических, экономических и культурных связей с Организацией Объединённых Наций, Европейским Союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской Организацией Сотрудничества, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением Неприсоединения, Организацией Исламского Сотрудничества и другими авторитетными международными структурами, а также с различными странами мира.

Наряду с этим, мы наращиваем и обогащаем качественно новым содержанием взаимодействие с ООН и расположенными в нашей стране представительствами специализированных учреждений Сообщества Наций – Программой развития, ЮНЕСКО, Фондом народонаселения, Детским фондом, Всемирной организацией здравоохранения, Управлением по наркотикам и преступности. Налажен плодотворный диалог и с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Как известно, Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провозгласила 12 декабря Международным днём нейтралитета, 19 апреля 2017 года наша нейтральная страна была избрана в Исполнительный совет Детского фонда ООН на 2018-2020 годы, а также в Комиссию по статусу женщин на 2018-2022 годы.

Весьма примечателен и тот факт, что на заседании Экономического и Социального Совета Организации Объединённых Наций Туркменистан был избран в три структуры ООН: Комиссию по науке и технике в целях развития на 2017-2020 годы, Комиссию по народонаселению и развитию на 2016-2020 годы и Комиссию по социальному развитию на 2017-2021 годы.

На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций наша страна предложила фундаментальный подход к вопросу обеспечения глобальной кибербезопасности.

Как известно, итоговая Декларация Международного спортивного конгресса «Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» распространена в качестве документа 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Основываясь на этот документ, Туркменистан предусматривает проведение под эгидой ЮНЕСКО седьмой международной конференции министров и руководителей, ответственных за физкультуру и спорт.

В нынешнем году наша страна выполняет обязанности председателя Международной конференции Энергетической Хартии. Избрание Туркменистана в такие авторитетные международные структуры является ярким свидетельством всесторонней поддержки со стороны мирового сообщества миролюбивой политики нашего нейтрального государства, основанной на традициях добрососедства и гуманизма во имя интересов всего человечества.

Будучи неизменно привержены законодательно закреплённым в нашей Конституции принципам нейтралитета, мы и впредь будем проводить политику открытости, дружбы и широкого международного сотрудничества, которая полностью отвечает не только национальным интересам, но и интересам мирового сообщества, целям всеобщего мира, безопасности и благополучия. Исходя из этого, мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления позиций нашей суверенной Отчизны на международной арене.

Уважаемые участники заседания!

Уважаемые старейшины!

Дорогие друзья!

На недавнем заседании Кабинета Министров, посвящённом итогам 9 месяцев текущего года, мы рассмотрели экономические показатели развития страны. Они были опубликованы в печати, освещены по телевидению, и вы с ними наверняка ознакомились, поэтому не буду ещё раз акцентировать ваше внимание на проделанной работе. Хочу затронуть лишь главные вопросы.

Наша цель – диверсификация экономики, расширение её экспортных возможностей. Руководствуясь этими задачами, мы приступили к реализации государственных программ по производству импортозамещающей продукции и наращиванию объёмов экспортных товаров, а также Государственной программы по созданию электронной промышленности.

Уже достигнуты и хорошие результаты в их выполнении. Сократился объём импортных товаров, а экспортные поставки возросли.

Как известно, в 2007 году была принята «Национальная программа Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года». В результате её реализации в стране были построены и введены в эксплуатацию тысячи объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры. А в рамках «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2012-2016 годы» претворены в жизнь десятки крупнейших проектов международной значимости.

Сегодня осуществляется реформирование всех отраслей национальной экономики. Заложен прочный фундамент для десятков важных источников экономического развития страны. Благодаря планомерной реализации этих мер, продолжается формирование надёжной основы мощной производственной, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей стабильный рост нашей экономики.

Примером тому служит строительство транснациональных газопроводов, в том числе газомагистрали Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, железных дорог, автобанов, эстакадных мостов, десятков сооружений в Национальной туристической зоне «Аваза» и других крупных объектов.

С учётом среднего объёма ВВП на душу населения, теперь Туркменистан по социально-экономическим параметрам преодолел порог общепринятых показателей, характерных для стран с высоким уровнем доходов.

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие авторитетные международные организации подтверждают успешную реализацию в нашей Отчизне денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценовой и инвестиционной политики.

Согласно прогнозам авторитетных международных финансовых структур, в нашей стране в 2017 и 2018 годах также ожидается высокий рост ВВП, а именно на уровне 6,4 процента. Это служит наглядным подтверждением того факта, что с 2007 года в Туркменистане реализовано большинство Целей устойчивого развития, провозглашённых на состоявшейся в сентябре 2015 года 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Осуществляемые экономические реформы и достигнутые успехи стали возможны благодаря совершенствованию рычагов макроэкономического регулирования и широкой поддержке родного народа.

Сегодня мы можем полностью подтвердить, что в нашей стране достигнут динамичный рост мощной, современной, социально ориентированной экономической сферы, которая основывается на различных формах собственности и предусматривает поэтапный переход к рыночным отношениям.

Уважаемые старейшины!

Дорогие гости!

Уважаемые друзья!

Проведённые на высоком уровне в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам стали важным в нынешнем году событием, имеющим международное значение.

Наша страна самым ответственным образом подготовилась к Азиаде. В 2010 году в Ашхабаде был заложен Олимпийский городок, на строительство которого, как известно, были направлены огромные инвестиции. Возведённые здесь объекты оснащены в соответствии с требованиями Международного Олимпийского комитета.

Художественное воплощение образа ахалтекинского скакуна, украшающее трибуну Олимпийского стадиона, а также отвечающий высоким международным требованиям Центр водных видов спорта, построенный из экологически чистых материалов, внесены в Книгу рекордов Гиннесса, что свидетельствует о самом серьёзном и ответственном подходе к сооружению спортивных объектов в нашей стране.

На спортивных объектах Олимпийского городка на высоком уровне проведены международные соревнования по 21 виду спорта, в которых приняли участие атлеты из 65 государств планеты.

Весьма отрадно, что в этих Играх наши спортсмены вышли на первое место, завоевав наибольшее количество медалей в общекомандном зачёте. Мы вправе сказать, что эти замечательные спортивные победы приумножили патриотизм и гордость родного народа за любимую Отчизну. Проведение Азиады на высочайшем уровне укрепило престиж суверенной Отчизны в мировом олимпийском движении, способствовало признанию независимого нейтрального Туркменистана как мирового спортивного центра.

Уважаемые участники заседания!

Дорогие друзья!

Сегодня нам предстоит обсудить и принять важнейший документ – программу развития страны на ближайшую перспективу.

Как известно, происходящие в последние годы в мире некоторые экономические и политические события в определённой мере оказали негативное влияние и на экономический рост нашей страны. В этот период, прежде всего, снизился темп роста глобальной экономики.

Это связано с геополитической обстановкой, падением цен на мировых рынках на углеводородные ресурсы, недостаточно стабильным развитием экономик государств, являющихся ключевыми торгово-экономическими партнёрами Туркменистана, изменением курса свободно конвертируемой иностранной валюты, неустойчивостью ценных бумаг на фондовых рынках и иными факторами.

Глубокое изучение этих процессов, происходящих в других странах мира, позволило нам сконцентрировать внимание на внесении корректив в практические цели и задачи социально-экономического развития Туркменистана на 2018-2024 годы.

Исходя из этого, была поставлена задача наиболее полного задействования всех ресурсов и возможностей для стабильного роста национальной экономики, ускоренного перехода к рыночным отношениям, в частности, стремительного развития негосударственного сектора экономики. Было предусмотрено создание совместных предприятий и акционерных обществ, усиление деятельности фондовых бирж и рынка ценных бумаг.

На этой основе мы разработали проект «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы», и он предоставлен вам для ознакомления.

В Программе определены цели социально-экономического развития суверенной Отчизны в 2018-2024 годах, отражены предстоящие задачи, основные принципы, приоритетные направления и ожидаемые результаты. Кроме того, намечены меры по реализации этих целей, в том числе повышение эффективности работы экономических структур, сформулированы задачи по совершенствованию системы государственного регулирования и путей её модернизации.

Предусматривается также предпринять все необходимые шаги для улучшения макроэкономического регулирования в условиях мирового финансово-экономического кризиса, добиться сбалансированности этих показателей, продолжить реформирование финансово-банковской сферы.

В соответствии с Программой в течение последующих 7 лет планируется поддерживать высокий годовой темп роста ВВП страны (на уровне 6,2 – 8,2 процента).

В означенный период доля промышленности в структуре национальной экономики составит в среднем 33 процента, строительства – 14, доля сельского хозяйства – 10,9 процента. Этот показатель по отраслям транспорта и связи достигнет 9,1 процента, по сфере торговли – 12, сфере различных услуг – 21 процента.

В целях формирования индустриально развитой экономики будет продолжена работа по созданию и обеспечению национальных приоритетов, поддержке научно-технических инициатив. В целом государственная поддержка диверсификации экономики нашей страны осуществляется посредством системы мер, связанных с реализацией экономической политики на глобальном и региональном уровне.

Выполнение этих работ создаст полноценные условия для значительного наращивания экспортного потенциала, а также позволит создать во всех регионах страны мощности по производству импортозамещающей продукции.

В ходе реализации Программы будет проводиться активная инвестиционная политика. В качестве основного капиталовложения на социально-экономическое развитие страны в 2018-2024 годах будет выделено более 240 миллиардов манатов. В этот период в нефтегазовый комплекс будут направлены инвестиции в объёме 159,9 миллиарда манатов, создано свыше 6 тысяч 900 новых рабочих мест.

На строящемся в посёлке Овадандепе Ахалского велаята заводе предусматривается в 2024 году начать производить из природного газа 600 тысяч тонн экологически чистого бензина марки А-92. К этому времени на месторождении «Малай» будет завершено и строительство газокомпрессорной станции для газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, причем все это будет сделано собственными силами. Это – великое дело!

Общий объём производимой в стране электроэнергии к 2024 году будет доведён до 33 миллиардов киловатт-часов, что по сравнению с 2018 годом больше на 27, 2 процента.

Наряду с этим, в 2018-2024 годы в посёлке Киянлы Балканского велаята предусматривается строительство газохимического комплекса по производству полипропилена, поливинилхлорида, каустической соды, соляной кислоты и жидкого хлора.

Что касается химической промышленности, в городе Гарабогаз Балканского велаята в 2018 году намечается ввести в строй карбамидный завод годовой мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн, который станет самым крупным в стране предприятием по производству карбамида.

Кроме того, в 2018-2024 годы на территории Балканского велаята планируется нарастить мощности предприятий по производству йода, брома и продуктов из них на основе переработки йодо-бромных вод. В результате, за 7 лет производство технического йода возрастёт в 2,3 раза, а в 2024 году объём экспорта этого продукта превысит 1 тысячу тонн.

В период реализации Программы будет создан Туркменбашинский международный морской порт – один из крупнейших центров транспортной инфраструктуры страны.

Кроме того, в 2022 году в городе Мары начнётся строительство комплекса по ежегодному производству 300 тысяч тонн аммиачной селитры и 450 тысяч тонн карбамида. Завершение строительства этого объекта предусматривается в 2026 году.

Наряду с этим, намечается освоение капиталовложений для ввода в эксплуатацию в 2021 году на промышленной площадке Туркменабатского химического завода предприятия по производству 300 тысяч тонн концентрированных фосфорных удобрений в год. Данный проект направлен на обеспечение отечественной сельскохозяйственной отрасли этим видом удобрений.

В сопоставлении с 2018 годом, объём производимых в стране минеральных удобрений в 2024 году увеличится в 1,6 раза и составит 3 миллиона 825 тысяч тонн. 74,5 процента этой продукции будет поставляться на внешние рынки.

В городах Атамырат Лебапского велаята и Гарабогаз Балканского велаята в 2019-2021 годах планируется построить современные аэропорты – каждый пропускной способностью 100 пассажиров в час.

Вывод в космическое пространство национального искусственного спутника, способствующего развитию коммуникаций, свидетельствует о превращении нашей страны в экономически мощное государство. В 2018-2024 годы намечается направить около 1 миллиарда 300 миллионов манатов капиталовложений для развития отечественной космической сферы и совершенствования её деятельности.

В означенный период предусматривается создание и вывод на космическую орбиту ещё одного искусственного спутника, предназначенного для наземного контроля, что позволит осуществлять мониторинг работ в сельском хозяйстве и нефтяной промышленности, а также состояния окружающей среды.

Всеобщая доступность в нашей стране интернета даст возможность ускорить рост экономики. По самым скромным расчётам, до 2045 года по всему миру к интернету будет подключено более 100 миллиардов единиц оборудования. Сюда также относятся мобильные и переносные устройства, аппараты, медицинские и промышленные приборы, оборудование для обеспечения безопасности, автомобили, экипировка и другие технологии.

Все эти устройства будут аккумулировать в себе и распространять огромное количество информации, что приведёт к кардинальному повороту в нашей жизни и работе. Люди будут использовать полученные через интернет сведения для принятия более взвешенных решений, более глубокого понимания своей жизни и происходящих вокруг них событий.

Кроме того, благодаря подключённому к интернету оборудованию будет автоматизировано большинство функций контроля, управления и ремонта, которые сегодня требуют труда человека. Исходя из этого, поручаю заместителям Председателя Кабинета Министров, Меджлису Туркменистана, Академии наук подготовить специальную программу по развитию интернет-сети и созданию электронной промышленности.

В ближайшее время предусматривается освоение солидных инвестиций в сфере здравоохранения с внедрением современных технологий. В контексте решения социальных задач ускорение экономического роста страны будет осуществляться в соответствии с принятыми Организацией Объединённых Наций Целями устойчивого развития.

В 2018-2024 годы средняя заработная плата будет ежегодно увеличиваться на 10 процентов.

В целях укрепления материально-технической базы системы здравоохранения и обеспечения её современным оборудованием будет продолжена работа по строительству, капитальному ремонту и реконструкции медицинских учреждений. Для воспитания здорового поколения будут реализованы меры и по расширению инфраструктуры физкультурно-спортивных объектов и сооружений за счёт нового строительства.

В 2018-2024 годы будет продолжена работа по модернизации всех ступеней сферы образования. Предусматривается расширение сети средних и высших профессиональных учебных заведений на базе хозяйствующих субъектов негосударственного и смешанного секторов. Наряду с этим, будет развиваться и система платного образования.

Будут предприняты шаги по государственному информационному обеспечению сферы культуры и художественного творчества, созданы условия для инновационного развития, расширения доступности населению национальных культурных ценностей и его ознакомления с достижениями мировой культуры.

В период реализации Программы будут приняты эффективные меры по улучшению благосостояния населения, в частности, построены жилые дома, обеспеченные широким спектром коммунально-бытовых услуг и чистой питьевой водой. Намечается также возведение тысяч объектов социального назначения, жилья площадью в миллионы квадратных метров, прокладка современных инженерных коммуникаций.

В данной связи возрастёт объём жилых домов, возводимых за счёт кредитных средств. В целях обеспечения жильём молодых семей будет планомерно развиваться система кредитования и предоставления земельных участков.

В соответствии с Программой в течение 7 лет планируется создание в сфере предпринимательства сотен малых и крупных промышленных предприятий. В этот период будут также проведены кардинальные реформы по созданию иностранных и совместных предприятий.

В стране будут созданы специальные экономические зоны, приватизированы действующие государственные предприятия, сформированы акционерные общества. В процессе перехода к рыночным отношениям будут осуществлены коренные преобразования. В результате такой масштабной работы будет систематически увеличиваться доля негосударственного сектора национальной экономики.

В целях расширения экспортных возможностей страны предусматривается также строительство совместного завода по сборке электромобилей.

Если говорить вкратце, то в целом таковы основные направления развития нашей страны в течение ближайших 7 лет. Вам предоставлены сведения для обсуждения данного вопроса, поэтому прошу членов Совета старейшин высказать своё мнение на этот счёт.

Уважаемые участники заседания Совета старейшин!

Мы должны обсудить ещё один очень важный вопрос. Сегодня ведётся активная проработка ключевых направлений социально-экономического развития суверенной Отчизны, сформулированных в проекте Государственного бюджета страны на 2018 год. Хочу сейчас затронуть лишь его отдельные аспекты.

Думаю, что в этом вопросе нашей магистральной целью будет достижение стремительного, стабильного экономического роста за счёт ускоренного развития отраслей и диверсификации экономики.

Будут продолжены реформы по диверсификации и комплексному развитию национальной экономики, которые предусматривают реализацию масштабных, особо важных инвестиционных проектов международной и региональной значимости.

Обеспечение социального благополучия, защиты прав и интересов наших граждан является ключевым вектором государственной политики независимого Туркменистана. Исходя из этого, как и в прошлые годы, проводимая нами в 2018 году социальная политика должна быть ориентирована на повышение качества и уровня жизни населения.

Должны быть созданы условия для наращивания человеческого потенциала на основе повышения эффективности работы сфер здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, касающихся сферы услуг.

В данной связи размеры финансирования социальной сферы в следующем году должны быть не менее 75-80 процентов от общего объёма расходов Государственного бюджета нашей страны, в котором должны быть обеспечены рост доходов населения и улучшение жилищно-бытовых условий, основанные на устойчивом развитии экономики, финансовой и социальной стабильности. Необходимо также принять меры по государственной охране материнства и детства.

Значимое место в Государственном бюджете должно занять финансирование мер по эффективному управлению трудовыми ресурсами и решению задач по рынку труда, созданию условий для реализации конституционных прав граждан на труд.

Исходя из этого, поручаю всем руководителям министерств и отраслевых ведомств, заместителям Председателя Кабинета Министров, а также Меджлису Туркменистана самым ответственным образом подойти к подготовке Государственного бюджета на будущий год и принять его до конца нынешнего года.

Уважаемые участники заседания!

Как известно, в первые годы независимости страны нашему народу были бесплатно предоставлены газ, питьевая вода, электроэнергия и поваренная соль. Символической была плата и за коммунальные услуги. В тот сложный период эти меры были направлены на облегчение социально-бытового положения наших граждан.

В то время государственная казна была пуста. Не было средств, чтобы выплачивать заработную плату, закупать необходимые лекарства, содержать военные и правоохранительные органы. Всё это создавало неблагоприятную для адаптации граждан к условиям рыночной экономики обстановку, поэтому мы были вынуждены принять такие кардинальные меры.

Наш народ бесплатно пользовался многими ресурсами и в течение многих лет пользуется этими социальными льготами. Таких льгот, которые наша страна предоставляет своему населению, нет ни в одном государстве мира. Для финансирования этих расходов из Государственного бюджета Туркменистана отпускаются огромные финансовые средства, но, думаю, что время отменить эти льготы уже пришло.

Глубокая интеграция экономики страны в систему рыночных отношений требует бережного, рационального, экономного и высокоэффективного использования национальных богатств. Систематическое повышение доходов населения и улучшение трудовой занятости ныне дают нам возможность ввести определённую плату за социальные льготы, которые раньше предоставлялись бесплатно. Полагаю, что это создаст все предпосылки для налаживания рентабельной работы отраслей, ранее связанных с социальными льготами.

Кроме того, думаю, будет правильно, если мы будем руководствоваться тем, что наши уважаемые старейшины в течение нескольких лет регулярно советуют установить плату за потребление природных ресурсов и отменить имеющиеся льготы.

Исходя из этого, поддерживая и учитывая мнение старейшин, считаю целесообразным, если в будущем мы поэтапно введём регулярную плату за услуги, природный газ, электроэнергию, питьевую воду и поваренную соль. Уверен, что вы поддержите это предложение.

Уважаемые участники заседания!

Уважаемые старейшины!

Дамы и господа!

Хочу коснуться здесь ещё одного важного вопроса. Поступающие от граждан обращения, как правило, всегда анализируются соответствующими учреждениями. Все они тщательно изучаются, и по ним проводится необходимая работа.

За последнее время от граждан поступил ряд предложений по изменению правового статуса Совета старейшин Туркменистана и совершенствованию его деятельности. Совет старейшин Туркменистана действует с 2008 года, играя важную роль в жизни страны. В соответствии с народными обычаями и традициями, без обсуждения со старейшинами не принимается ни один важный закон или документ.

За прошедший период на Совете старейшин были обсуждены многие вопросы, связанные с развитием национальной экономики и улучшением благосостояния граждан, приняты очень важные решения. Безусловно, реализация этих документов дала положительные результаты и для развития страны, и для благополучия родного народа.

Исходя из этого, в целях повышения роли Совета старейшин в нашем государстве, предлагаю изменить его правовой статус и провести структурное преобразование. Считаю целесообразным этот Совет назвать Халк Маслахаты (Народный Совет), а также расширить его состав для обеспечения участия в его деятельности представителей всех слоёв общества.

Необходимо также создать местные органы Халк Маслахаты Туркменистана. Говоря о местных органах, имею в виду действующие в настоящее время этрапские, городские и велаятские халк маслахаты. Полагаю, что мы создадим условия для оформления этих представительных органов в качестве местных органов Халк Маслахаты Туркменистана, а также их продуктивной работы.

Для реализации этих задач следует принять соответствующие законодательные акты. В данной связи я поручил Меджлису Туркменистана, заместителям председателя Кабинета Министров и Министерству адалат представить предложения по подготовке проектов соответствующих документов.

Мы представили вам эти подготовленные проекты для рассмотрения на нынешнем заседании. Если одобрите, то мы их примем. Эту работу нужно выполнить, не откладывая на потом, потому что время не ждёт. Нам предстоят большие и ответственные задачи. Прошу вас полностью изучить данные предложения и высказать по ним своё мнение.

Если сочтём необходимым, мы внесём в них соответствующие изменения и дополнения. В рамках нынешнего заседания Совета старейшин попросим Меджлис Туркменистана провести своё заседание, рассмотреть соответствующие документы и принять их.

Если говорить о выборах, то впереди нас ждёт ряд таких мероприятий. В 2018 году нам необходимо провести выборы депутатов Меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, а также Генгешей, поэтому следует незамедлительно приступить к подготовке этих выборов.

Уважаемые участники заседания Совета старейшин!

Уважаемые старейшины!

Дамы и господа!

Наши важнейшие долгосрочные цели, наш внешнеполитический курс и впредь будут оставаться неизменными. Ибо мы привержены дальнейшему повышению международного авторитета суверенной Отчизны и народа, следующего принципам созидания и миролюбия, и уверенному продвижению в целях укрепления и совершенствования правовой базы нашего демократического государства, справедливого гражданского общества.

Мы своим словом и делами должны беззаветно служить суверенной Отчизне и народу во имя нашего прекрасного будущего. Вот в этом залог наших сегодняшних и будущих достижений.

Уважаемые участники заседания!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой жизни и мирного неба, больших успехов в работе во имя процветания независимой нейтральной Отчизны.