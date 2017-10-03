Туркмено-Российские отношения выросли до стратегического партнерства – подписано 14 документов

Доклад nCa

Ашхабад, 3 октября 2017 (nCa) — Встреча на высшем уровне в понедельник между президентами Туркменистана и России завершилась подписанием договора о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Также было подписано еще 13 правовых инструментов, помимо нескольких других документов между учебными заведениями Туркменистана и России, церемония заключения которых состоялась отдельно.

Переговоры между Бердымухамедовым и Путиным в формате “один на один” продолжались дольше традиционного по протоколу времени, около 90 минут. Затем последовало обсуждение вопросов сотрудничества в расширенном формате.

После, Президенты совместно выступили на пресс-конференции.

Подписанные документы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Владимир Путин подписали договор о стратегическом партнерстве. Это серьезное обновление к предыдущему договору о дружбе и сотрудничестве от 2003 года.

Кроме того, были подписаны следующие документы:

Соглашение между хякимликом города Мары (Туркменистан) и административным органом муниципального образования «Город Орёл» (Российская Федерация) об установлении побратимских отношений между городом Мары и городом Орёл; Соглашение между Правительством Туркменистана и Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов Туркменистана и Министерством финансов Российской Федерации; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии между Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» (Туркменистан) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация); Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Российской Федерации о сотрудничестве в сфере здравоохранения; Программа сотрудничества на 2018-2020 годы между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Российской Федерации; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта; Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области морского транспорта от 17 сентября 2013 года; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области сельского хозяйства; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области промышленности. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о взаимном открытии представительств уполномоченных органов в сфере миграции; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Краткий обзор переговоров

После переговоров в формате тет-а-тет, расширенной встречи, Президенты выступили на пресс-конференции. Содержание выступлений:

Туркменистан рассматривает нынешний визит как важный этап дальнейшего укрепления и качественного обогащения стратегического партнерства. Особое значение имеет тот факт, что этот визит состоялся в год 25-летия установления дипломатических отношений.

Правовая база сотрудничества насчитывает 115 межгосударственных и межправительственных и 76 межведомственных документов, охватывающих широкий круг сфер.

Туркменистан активно сотрудничает с Россией в укреплении региональной и международной безопасности.

Постоянно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения Туркменистана с Россией. Туркменистан также наладил широкое прямое взаимодействие с Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан и Астраханской областью России.

Туркменистан и Россия взаимодействуют друг с другом не только на двусторонней основе, но и в рамках международных и региональных организаций, а именно в рамках ООН и ОБСЕ.

Туркменистан высоко ценит поддержку России в адрес политики постоянного нейтралитета и инициатив, затрагивающих такие сферы, как энергетическая безопасность, транспорт и транзит.

В свою очередь, Туркменистан выступает последовательным сторонником многих инициатив России в ООН. Здесь можно привести такие примеры поддержки туркменской стороны, как соавторство проектов, инициированных Россией, в области международной борьбы с коррупцией, кибербезопасности, нераспространения оружия в космосе и т. д. Туркменистан неоднократно поддерживал кандидатуру России при избрании в различные международные органы и специализированные учреждения ООН.

Туркмено-российское партнерство является эффективным фактором в борьбе с нынешними угрозами и вызовами, такими как международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, трансграничная преступность и т. д. Туркменистан продолжит сотрудничать с Россией в реализации глобальной антитеррористической стратегии ООН.

Туркменистан уважает интересы России в Центральной Азии, в том числе политические, экономические и гуманитарные интересы. Туркменистан рассматривает подходы России к взаимодействию с регионом как стабилизирующий фактор, способствующий равновесию и стабильности. Между сторонами существует взаимопонимание и продолжается процесс политических консультаций.

Туркменистан считает важным продолжение диалога с Россией по афганской проблематике, где цели обеих сторон совпадают. И Туркменистан, и Россия выступают за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане, достижение национального примирения исключительно политическими и дипломатическими средствами, и желают видеть эту страну мирным и стабильным, полноценным равным партнером и участником регионального и международных экономических процессов.

Министерства иностранных дел Туркменистана и России продолжат взаимодействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая афганскую тематику и правовой статус Каспийского моря.

Туркменистан и Россия рассматривают Центральную Азию как жизненно важное звено в стратегической стабильности в Евразии, пространством для реализации масштабных энергетических, транспортных и экологических проектов, имеющих глобальное значение.

Туркменистан и Россия привержены тесному сотрудничеству в Каспийском море на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и учета интересов всех прибрежных государств. Туркменистан и Россия приветствуют и поддерживают подписание многосторонних соглашений о сотрудничестве на Каспии в торгово-экономической, транспортной и других областях. Туркменистан надеется, что многосторонние соглашения между прикаспийскими государствами по всем областям взаимной заинтересованности, будут подписаны в ходе 5-го саммита глав государств прикаспийских стран.

Инфраструктуры прикаспийских портов Туркменбаши (Туркменистан) и Астрахани (Россия) предоставляют регулярную паромную службу и могут служить торгово-логистическими центрами для Туркменистана и Астраханской области России.

Туркменистан надеется, что конвенция о правовом статусе Каспия будет подписана на следующем, пятом саммите глав государств Каспия.

Перспективно использование портовой инфраструктуры двух стран на Каспийском море, паромной переправы между городами Туркменбаши и Астрахань, а также создание соответствующего торгово-логистического центра, что способствовало бы повышению объемов двустороннего товарооборота.

Несмотря на трудности, связанные с ситуацией в мировой экономике, Россия продолжает оставаться крупным торговым партнером Туркменистана. Темпы диалога набирают обороты на всех уровнях, что приведет к увеличению взаимного товарооборота. Наблюдается неуклонный рост партнерства между структурами государственного и частного секторов.

Большую роль играет группа высокого уровня по торгово-инвестиционной поддержке, действующая в рамках совместной туркмено-российской комиссии по сотрудничеству. Программа экономического сотрудничества на период 2017-2019 годов является своеобразной “дорожной картой”. Эта программа предусматривает проведение около 80 мероприятий событий и реализацию различных проектов.

Туркменистан считает, что необходимо инициировать крупномасштабные совместные проекты в промышленности, транспорте и связи, энергетике, агропромышленности и в сфере внедрения новых технологий.

Туркменистан будет приветствовать на своем рынке крупнейшие российские компании, работающие в автомобильной промышленности, авиастроении, судостроении и других областях, представляющими взаимный интерес. Туркменистан также готов наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере поставок нефтегазовой и химической продукции, а также потребительских товаров в Россию.

Туркменистан считает, что банковский и финансовый сектор, поддержка экспортно-импортных операций и совместных внешнеэкономических проектов также являются областями с большим потенциалом, представляющими взаимный интерес.

Туркменистан благодарен России за прием тысяч своих студентов в российских учебных заведениях.

Россия считает, что позиции обеих стран одинаковы или схожи по всем основным вопросам регионального и глобального значения.

В прошлом году наблюдался некоторый спад взаимного товарооборота, вызванный колебаниями валютного курса, неблагоприятной мировой ситуацией и другими факторами. Стороны располагают всеми возможностями для преодоления этой тенденции, и Россия надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Эксимбанк России и Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входящие в Российский экспортный центр, поддержали 16 проектов на общую сумму 182 миллиона долларов США.

Награждение орденами

Путин наградил Президента Бердымухамедова орденом Александра Невского. Это одна из самых высоких гражданских наград России, присуждаемых иностранным гражданам.

Бердымухамедов наградил Путина орденом “Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin” (за вклад в развитие сотрудничества). /// nCa

Несколько снимков с места событий: