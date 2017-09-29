Награды, денежные призы, автомобили для чемпионов и тренеров Игр «Ашхабад 2017” – Невидимое сохранение наследия

Новости и Комментарий nCa

Ашхабад, 29 сентября 2017 (nCa) — В четверг в ходе торжественной церемонии Президент Бердымухамедов вручил награды и отметил почетными званиями чемпионов и тренеров национальной сборной, принявшей участие в Играх «Ашхабад 2017». Победителям также были вручены автомобили и денежные призы в знак признания их достижений на Азиаде.

[Полный список награжденных опубликован в печатных СМИ Туркменистана. Среди них четыре иностранных тренера из Германии, России, Турции и Узбекистана.]





Перед церемонией награждения Президент Туркменистана выступил с речью. Основное содержание выступления:

Сборная Туркменистана завоевала на Играх 245 медалей – 89 золотых, 70 серебряных и 86 бронзовых. Это свидетельствует о быстром развитии спорта в Туркменистане.

Игры оказались историческим событием, и они имеют особое значение для мира, прогресса, развития.

Призываю вас также прилагать все усилия для развития олимпийского движения, укрепления мира и взаимопонимания между народами планеты.

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни – важнейшие ценности, которые не ограничиваются лишь физической закалкой личности, но и совершенствуют мировоззрение.

Мы рассматриваем физкультуру и спорт в качестве мощного ресурса, консолидирующего наше общество, вдохновляющего нас на великие достижения.

Мы приняли государственные программы поддержки и развития физкультуры и спорта, подготовки спортсменов высокой квалификации. Направили значительные объёмы инвестиций на развитие массового физкультурно-оздоровительного движения, спорта высоких достижений. Во всех регионах страны, в том числе в Национальной туристической зоне «Аваза» и в Ашхабаде построили соответствующие международным стандартам спортивные комплексы.

Хочу с гордостью отметить, что Декларация Международного спортивного конгресса «Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» принята в качестве документа 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. А на состоявшейся в Швейцарии, городе Женеве, 36-й сессии Совета ООН по правам человека, по выдвинутой нами инициативе была единогласно принята Декларация «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

Хочу особо отметить и деятельность волонтёров. Я полностью поддерживаю активное участие молодёжи в политической, экономической, культурной и спортивной жизни нашей страны.

Физическое и духовное здоровье укрепляет в человеке уверенность. Нашим юношам и девушкам необходимо с детских лет воспитывать в себе привычку заниматься спортом, чтобы прожить долгую жизнь и быть здоровым. Мы рассчитываем на нашу молодёжь в успешной реализации поставленных перед нами великих целей, а их можно достигнуть только благодаря созидательной работе, физическому и духовному совершенству, твёрдой уверенности в победе и успехе.

V Азиатские игры, объединившие миллионы людей, повысили престиж Туркменистана на международной спортивной арене, ярко продемонстрировав наш колоссальный вклад в утверждение мира и дружбы на планете.

В Туркменистане физкультура и спорт будут и впредь развиваться ускоренными темпами. Твёрдо уверен, что на международных соревнованиях наша молодёжь внесёт достойный вклад в приумножение спортивного авторитета страны.

Комментарий nCa

Туркменистану потребовалось менее двадцати четырех часов после церемонии закрытия ашхабадской Азиады, чтобы поблагодарить и наградить победителей Игр и их тренеров. —– Это был правильный шаг в направлении сохранения наследия.

Наследие, о котором идет речь, состоит из нескольких элементов:

Спортсмены, которые продемонстрировали большой потенциал и, безусловно, могут на будущих спортивных мероприятиях еще выше поднять престиж страны и уважение к Туркменистану

Тренеры, доказавшие свою способность раскрыть огромный талант спортсменов Туркменистана

Тысячи добровольцев, обладающие знанием некоторых иностранных языков и уверенно контактирующие с иностранцами

Команда организаторов, с обретенными навыками в решении сложных и неожиданных проблем

Инфраструктура, которая может быть легко использована для проведения еще больших спортивных мероприятий

Весь правительственный аппарат – от высокопоставленных чиновников до новых кадров, – внесшие большой вклад в подготовку и проведение Игр, и при этом проявившие замечательное терпение и проделавшие необычайно напряженную работу

Это огромное наследие, и оно должно быть сохранено и дополнено. Награждение победителей и тренеров уже является первым шагом на этом пути.

Одним из способов сохранения этого наследия заключается в регулярном проведении международных спортивных соревнований.

Спорт не может быть отделен от других аспектов жизни. Здесь необходим целостный подход, основывающийся на внешней политике Туркменистана.

Многие из стран, участвовавшие в Играх, являются хорошими торговыми партнерами Туркменистана. Есть много и других государств, которые обладают большим потенциалом для сотрудничества с Туркменистаном в разных областях. Контакты, налаженные во время Игр, должны использоваться для запуска новых процессов.

Большая часть журналистского контингента, работавшая в Ашхабаде в дни Азиады, продемонстрировала объективность и честность в своих позитивно настроенных репортажах. Существует необходимость поддерживать связь с такими представителями прессы.

Было бы целесообразно создать отдельную комиссию, которая определила бы способы сохранения и расширения наследия Игр. /// nCa